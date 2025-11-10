Мои заказы

Треккинг на гору Развалка и фотосессия (из Ессентуков)

Подняться на вершину горы, полюбоваться панорамой Железноводска и получить фото на память
Лучшие виды на города КМВ ждут вас на вершине горы Развалка! Вы пройдёте по тропинкам лиственного леса, подниметесь на пик и насладитесь панорамой гор.

А я не только помогу ощутить красоту кавказской природы, но и поделюсь интересными фактами и легендами, а также запечатлею ваши яркие эмоции на профессиональную фотокамеру.
Треккинг на гору Развалка и фотосессия (из Ессентуков)© Александр
Треккинг на гору Развалка и фотосессия (из Ессентуков)© Александр
Треккинг на гору Развалка и фотосессия (из Ессентуков)© Александр
Описание фото-прогулки

Кому подойдёт экскурсия

Гора Развалка — одна из самых загадочных и опасных гор КМВ, но в моём сопровождении маршрут будет безопасен. Новичкам будет непросто: маршрут рассчитан на опытных любителей треккинга или людей в хорошей физической форме, ведущих активный образ жизни.

Что вас ожидает

Фантастические горные виды

Вы пройдёте по роскошному лиственному лесу и узнаете, какие краснокнижные растения, деревья и животные населяют местные горные ландшафты. Полюбуетесь видами на города Кавказcких Минеральных Вод и окрестные горы-лакколиты. А также увидите пещеру вечной мерзлоты и селитрянные скалы.

То, что запомнится надолго

Во время подъёма на вершину я расскажу про города КМВ и горы-лакколиты и одновременно буду снимать участников в любых понравившихся местах на профессиональную камеру. В течение 3 дней после экскурсии вы получите 20-40 снимков в цветокоррекции.

Организационные детали

  • Я встречу вас в Ессентуках и привезу к месту начала маршрута
  • Протяжённость маршрута около 10 км
  • маршрут рассчитан на опытных любителей треккинга или людей в хорошей физической форме, ведущих активный образ жизни
  • Большее число участников, проведение экскурсии в ночное время (для встречи заката/рассвета) обсуждается
  • Для восхождения на гору необходимо иметь качественную разношенную спортивную (желательно треккинговую) обувь
  • Я снимаю на фотоаппарат Nikon D750 или Nikon D800. Использую один из объективов: Nikon 35mm f/1.4G, Nikon 85mm f/1.4G, Tamron AF SP 24-70mm f/2.8
  • За доплату возможна аренда платьев для фотосессий

Александр
Александр — ваш гид в Ессентуках
Провёл экскурсии для 651 туриста
Меня зовут Александр. Среди моих увлечений — горные походы и фотография. Хочу открыть для вас пейзажи Кавказских Минеральных Вод и поделиться их красотой. Присоединяйтесь!
