Домбай — одно из самых живописных мест на Северном Кавказе, где можно без особых усилий и изнурительных походов соприкоснуться с дикой природой.
Мягкий покров хвои, нежное колыхание лиственных пород деревьев и завораживающее журчание горных рек… На маршруте вы почувствуете эту магию.
А ещё посетите самые красивые локации Карачаево-Черкессии — от сырных пещер и перевала Гумбаши до горы Мусса-Ачитара.
Мягкий покров хвои, нежное колыхание лиственных пород деревьев и завораживающее журчание горных рек… На маршруте вы почувствуете эту магию.
А ещё посетите самые красивые локации Карачаево-Черкессии — от сырных пещер и перевала Гумбаши до горы Мусса-Ачитара.
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Мы с вами посетим шесть локаций:
- Перевал Гумбаши на высоте 2000 метров над уровнем моря, откуда открывается потрясающий вид на Эльбрус и Кавказский хребет.
- Сырные пещеры. Вы изучите структуру скал и узнаете о процессе формирования Кавказского хребта.
- Река Улу-Муруджу — одна из самых чистых и красивых на Северном Кавказе.
- Женский Сентинский монастырь 10 века. Находится в живописном месте — на скальном уступе над долиной Тебердинского ущелья.
- Канатка на поляне Домбай-Ульген. Вы подниметесь на гору Мусса-Ачитара и полюбуетесь панорамой Кавказского хребта с высоты птичьего полёта.
Вы узнаете:
- Как и когда образовалась Карачаево-Черкесская Республика.
- Кем была заселена эта земля в Средневековье.
- Какие обычаи и традиции дошли до наших дней.
- И многое другое.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Great Wall Hover h3 new.
- С собой возьмите паспорта и свидетельства о рождении детей.
- Отдельно оплачивается подъёмник — 2300 ₽, экосборы — 500 ₽ за всё и питание — 500-600 ₽.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 882 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Кирилл, я весёлый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперёк. Я и моя команда с радостью покажем вам наш удивительный край и расскажем о нём нескучные факты.Задать вопрос
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