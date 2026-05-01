Приглашаю вас в увлекательное путешествие в места силы, где царит магия природы. Мы проедем по удивительным локациям! Попьём кофе на фоне кавказского хребта. Дотронемся до облаков с горы Чегет и поднимемся на Эльбрус на канатной дороге. А ещё прокатимся по Чегемскому ущелью, заедем на минеральные источники и многое другое.
Описание экскурсии
- Озеро Тамбукан. Я расскажу вам легенду о его происхождении.
- Смотровая площадка, откуда вы полюбуетесь Эльбрусом на фоне кавказского хребта под ароматный кофе, который я сварю вам.
- Баксанское ущелье — самое длинное на Кавказе. Проезжая по нему, вы услышите легенду об ущелье.
- Загадки горы Харахора, в окрестностях которой были обнаружены фрагменты древнего некрополя.
- Посёлок Кёнделен, где мы поприветствуем скорбящего горца и почтим память погибших в годы ВОВ. Здесь вы сможете купить блюда местной кухни. А завтракать мы будем на горном озере с небесной водой — это одна из локаций фильма «Последний богатырь». На спуске с озера вы увидите уже литературную достопримечательность — скалу, на которой ел колбасу один известный киногерой.
- Город Тырныауз — вы услышите его историю.
- Гора Чегет. Отсюда можно дотянуться до облаков! По канатной дороге мы поднимемся на смотровую площадку, с которой вы увидите Эльбрус, ледник «Семёрка», посёлок Терскол и обсерваторию. И конечно, неотразимый горный пейзаж.
- Эльбрус. Канатная дорога поднимет нас на высоту 3 847 метров. Вы полюбуетесь Баксанской долиной, скалами, водопадами и ледниками. Далее мы на ратраке или снегоходе доберёмся до скал Пастухова. Пейзажи и энергетика этого места — незабываемые. Кажется, что это другая планета!
- Поляна нарзанов. На обратном пути мы заедем на минеральные источники, бьющие из земных недр.
Примерный тайминг экскурсии:
- Дорога до Эльбруса и обратно — 3 часа в одну сторону.
- Подъём на Эльбрус — 2-4 часа.
- Остальные локации — 20-30 минут, в зависимости от количества участников.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Grand Starex, Nissan Qashqai, Honda Pilot, KIA Sorento (в зависимости от количества участников).
- Экскурсию можно начать из других городов КМВ — подробности уточняйте в переписке.
- Программа и время экскурсии могут меняться из-за погодных условий.
- Ограничений по возрасту нет.
Дополнительно оплачивается:
- Подъём на канатной дороге: Чегет — 900 ₽ за чел., Азау (дорога на Эльбрус) — 3200 ₽ за чел.
- Вход в заповедную зону Эльбруса — 200 ₽ за чел.
- Снегоход или ратрак до скал Пастухова (по желанию) — от 2000 ₽ до 10 000 ₽.
- Еда и сувениры по желанию.
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 575 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр, я родился и вырос в этих горах. Показывать наши красоты — уже даже не хобби, а образ жизни. В моём арсенале множество живописных маршрутов, буду рад встрече с вами!
