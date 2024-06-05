1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков: водопады и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных чудес во время экскурсии к Джилы-Су. Вас ждут величественные водопады, величие Эльбруса и уникальные скалы Аватара
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Далее посетим Долину нарзанов и испробуем его разные виды из источников»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Путешествие по Северному Приэльбрусью: Джилы-Су и не только
Откройте величие Кавказа: минеральные источники, водопады и панорамы Эльбруса в увлекательной экскурсии
Начало: В Ессентуках
«А также, если не будем сильно задерживаться, на обратном пути посетим Долину Нарзанов, где множество источников пробиваются из земных недр»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на джипе в Джилы-Су из Ессентуков: водопады и плато
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су: минеральные источники, величественные водопады и захватывающие виды Эльбруса ждут вас
Начало: По договоренности
«Плато Шаджатмаз, скалы Аватары и долина Нарзанов»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
Проехать по одному из самых красивых маршрутов Кавказа на комфортабельном кроссовере
Начало: В районе ж/д вокзала
«Спустимся по серпантину в ущелье реки Хасаут, где находится знаменитая Долина нарзанов — как же не отведать знаменитой животворящей водички»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
7 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Джип-тур на урочище Джилы-Су с видами на Эльбрус и минеральными источниками
Путешествие на джипе к урочищу Джилы-Су. Впечатляющие виды Эльбруса, горные водопады и древние башни. Узнайте местные легенды и насладитесь природой
Начало: По договоренности
«В стоимость не включены: экосбор в Джилы-Су — 50 рублей, долина Нарзанов — 50 рублей»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Групповая поездка в урочище Джилы-Су: природа, нарзанные ванны и водопады
Откройте для себя красоту Кавказа в урочище Джилы-Су. Вас ждут впечатляющие виды, целебные нарзанные ванны и дружелюбные суслики
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
«с человека в урочище и экопарке Долина нарзанов»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)
Прогулка по историческому центру Кисловодска, дегустация нарзана, посещение горы Кольцо, Медовых водопадов и плато Шаджатмаз. Погружение в культуру горцев
Начало: По месту заказчика
«Затем спустимся в урочище Лахран, в уникальное место Долина Нарзанов: вы увидите, как на поверхность выходит самое большое количество источников нарзана в мире»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Ессентуков
Насладиться лучшими видами на Эльбрус, оценить гигантские скалы и попробовать местный нарзан
«Долина Нарзанов и рассказы о местной жизни»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Долина нарзанов в Кабардино-балкарии
Начало: Ессентуки
«Посетим прекрасное место созданное природой [Долина нарзанов]»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Величавый Эльбрус и Кавказский хребет: поездка из Ессентуков
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вы встретите величие гор и чистоту горных озер
«А по пути заедете на озеро Гижгит и попробуете воду из источников в Долине нарзанов»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
«) и экосбор в Долине Нарзанов (150 руб»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 800₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа в поездке из Ессентуков
Начало: По вашему адресу
«, экологический сбор в Долине Нарзанов — 150 руб»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2700025 650₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Интересное путешествие и завораживающие виды Кавказского хребта и Эльбруса, особенно с плато Шаджатмаз! А какие водопады… и возьмите купальник для
- ООльга28 мая 2024Замечательная поездка! Природа Северного Приэльбрусья не оставит равнодушным никого. Впечатляющие виды куда ни глянь! А суслики - такие милахи😍 Спасибо гиду Мурату за интересную и весёлую экскурсию и мастерство вождения)) И ещё за фото!)
- ННикита21 мая 2024Великолепный джип-тур на Джилы-су, а так же великолепный гид Ислам, что провел нас по незабываемым красотам Эльбруса. П. с. приготовьте наличку,
- ООльга10 мая 2024Очень насыщенный маршрут! Нам не повезло с туманом - на плато ничего не увидели. Но даже без плато день прошел замечательно! Гид хорошо знает маршрут, любит свой город, очень аккуратно водит, дает отличные рекомендации по питанию, сувенирке! Экскурсию рекомендую
- ЕЕвгений20 августа 2023Ущелье Джилы-Су: три водопада +Долина Нарзанов10 из 10. Все понравилось, отлично провели время. 👍
- ТТатьяна19 августа 2023Если вы хотите уверенного и спокойного вождения по горным серпантинам, то рекомендую путешествие с Андреем. Опытный водитель просто подарил удовольствие от поездки: прислушивался к нами пожеланиям, показывал интересные места и рассказывал истории мест, которые проезжали мимо.
- ДДиана27 июля 2023Замечательная, познавательная, интересная, красивая, вкусная экскурсия!!! Воспользуйтесь обязательно и ни секунды не пожалеете!)
- ННаталья22 июля 2023Прекрасный гид, рассказал нам много нового и показал самые лучшие места по дороге. Останавливались для фото в тех местах, где
- ААртур19 июля 2023Джилы-Су был крайним нашим маршрутом во время отпуска и он нам невероятно понравился. Суперские виды, много мест к исследованию и отличный
- PPavel5 июня 2023Всё было замечательно. Гиду огромное спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Долина Нарзанов»
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