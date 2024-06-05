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оплаты картой нет почти нигде, а собирают по 50-100 рублей почти везде, (в туалет 20-50, на обзорную площадку 50, + экосбор по 100 рублей) и да хоть и смешно об этом говорить, но в горах еда будет стоить как в горах, а не как в ближайшей столовой.