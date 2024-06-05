Экскурсии в долину Нарзанов из Ессентуков

Найдено 12 экскурсий в категории «Долина Нарзанов» в Ессентуках, цены от 3 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков: водопады и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных чудес во время экскурсии к Джилы-Су. Вас ждут величественные водопады, величие Эльбруса и уникальные скалы Аватара
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Далее посетим Долину нарзанов и испробуем его разные виды из источников»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
18 отзывов
Путешествие по Северному Приэльбрусью: Джилы-Су и не только
Откройте величие Кавказа: минеральные источники, водопады и панорамы Эльбруса в увлекательной экскурсии
Начало: В Ессентуках
«А также, если не будем сильно задерживаться, на обратном пути посетим Долину Нарзанов, где множество источников пробиваются из земных недр»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000 за человека
Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие на джипе в Джилы-Су из Ессентуков: водопады и плато
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су: минеральные источники, величественные водопады и захватывающие виды Эльбруса ждут вас
Начало: По договоренности
«Плато Шаджатмаз, скалы Аватары и долина Нарзанов»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
Проехать по одному из самых красивых маршрутов Кавказа на комфортабельном кроссовере
Начало: В районе ж/д вокзала
«Спустимся по серпантину в ущелье реки Хасаут, где находится знаменитая Долина нарзанов — как же не отведать знаменитой животворящей водички»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
7 000 за человека
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Джип-тур на урочище Джилы-Су с видами на Эльбрус и минеральными источниками
Путешествие на джипе к урочищу Джилы-Су. Впечатляющие виды Эльбруса, горные водопады и древние башни. Узнайте местные легенды и насладитесь природой
Начало: По договоренности
«В стоимость не включены: экосбор в Джилы-Су — 50 рублей, долина Нарзанов — 50 рублей»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
15 000 за всё до 4 чел.
Групповая поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Групповая поездка в урочище Джилы-Су: природа, нарзанные ванны и водопады
Откройте для себя красоту Кавказа в урочище Джилы-Су. Вас ждут впечатляющие виды, целебные нарзанные ванны и дружелюбные суслики
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
«с человека в урочище и экопарке Долина нарзанов»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000 за всё до 5 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)
Прогулка по историческому центру Кисловодска, дегустация нарзана, посещение горы Кольцо, Медовых водопадов и плато Шаджатмаз. Погружение в культуру горцев
Начало: По месту заказчика
«Затем спустимся в урочище Лахран, в уникальное место Долина Нарзанов: вы увидите, как на поверхность выходит самое большое количество источников нарзана в мире»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 500 за всё до 6 чел.
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Ессентуков
Насладиться лучшими видами на Эльбрус, оценить гигантские скалы и попробовать местный нарзан
«Долина Нарзанов и рассказы о местной жизни»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Долина нарзанов в Кабардино-балкарии
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Долина нарзанов в Кабардино-балкарии
Начало: Ессентуки
«Посетим прекрасное место созданное природой [Долина нарзанов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 500 за всё до 7 чел.
Величавый Эльбрус и Кавказский хребет: поездка из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Величавый Эльбрус и Кавказский хребет: поездка из Ессентуков
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вы встретите величие гор и чистоту горных озер
«А по пути заедете на озеро Гижгит и попробуете воду из источников в Долине нарзанов»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
«) и экосбор в Долине Нарзанов (150 руб»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 800 за человека
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа в поездке из Ессентуков
Начало: По вашему адресу
«, экологический сбор в Долине Нарзанов — 150 руб»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2700025 650 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
    Интересное путешествие и завораживающие виды Кавказского хребта и Эльбруса, особенно с плато Шаджатмаз! А какие водопады… и возьмите купальник для
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    минеральных ванн(если не жалко, так как нарезанные ванны там с железом). Организаторы отличные, все во время, никто никого не торопил, Сергей отличный водитель и рассказчик, все показал, проводил. Группы не большие, транспорт удобный и проходимый.

  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
    Замечательная поездка! Природа Северного Приэльбрусья не оставит равнодушным никого. Впечатляющие виды куда ни глянь! А суслики - такие милахи😍 Спасибо гиду Мурату за интересную и весёлую экскурсию и мастерство вождения)) И ещё за фото!)
    Замечательная поездка! Природа Северного Приэльбрусья не оставит равнодушным никого. Впечатляющие виды куда ни глянь! А суслики - такие милахи😍Замечательная поездка! Природа Северного Приэльбрусья не оставит равнодушным никого. Впечатляющие виды куда ни глянь! А суслики - такие милахи😍Замечательная поездка! Природа Северного Приэльбрусья не оставит равнодушным никого. Впечатляющие виды куда ни глянь! А суслики - такие милахи😍Замечательная поездка! Природа Северного Приэльбрусья не оставит равнодушным никого. Впечатляющие виды куда ни глянь! А суслики - такие милахи😍
  • Н
    Никита
    21 мая 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
    Великолепный джип-тур на Джилы-су, а так же великолепный гид Ислам, что провел нас по незабываемым красотам Эльбруса. П. с. приготовьте наличку,
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    оплаты картой нет почти нигде, а собирают по 50-100 рублей почти везде, (в туалет 20-50, на обзорную площадку 50, + экосбор по 100 рублей) и да хоть и смешно об этом говорить, но в горах еда будет стоить как в горах, а не как в ближайшей столовой.

    Великолепный джип-тур на Джилы-су, а так же великолепный гид Ислам, что провел нас по незабываемым красотам ЭльбрусаВеликолепный джип-тур на Джилы-су, а так же великолепный гид Ислам, что провел нас по незабываемым красотам Эльбруса
  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)
    Очень насыщенный маршрут! Нам не повезло с туманом - на плато ничего не увидели. Но даже без плато день прошел замечательно! Гид хорошо знает маршрут, любит свой город, очень аккуратно водит, дает отличные рекомендации по питанию, сувенирке! Экскурсию рекомендую
  • Е
    Евгений
    20 августа 2023
    Ущелье Джилы-Су: три водопада +Долина Нарзанов
    10 из 10. Все понравилось, отлично провели время. 👍
  • Т
    Татьяна
    19 августа 2023
    Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков
    Если вы хотите уверенного и спокойного вождения по горным серпантинам, то рекомендую путешествие с Андреем. Опытный водитель просто подарил удовольствие от поездки: прислушивался к нами пожеланиям, показывал интересные места и рассказывал истории мест, которые проезжали мимо.
  • Д
    Диана
    27 июля 2023
    Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)
    Замечательная, познавательная, интересная, красивая, вкусная экскурсия!!! Воспользуйтесь обязательно и ни секунды не пожалеете!)
  • Н
    Наталья
    22 июля 2023
    Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Ессентуков
    Прекрасный гид, рассказал нам много нового и показал самые лучшие места по дороге. Останавливались для фото в тех местах, где
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    было интересно) Немного подвела погода и отправились не на Бермамыт, а на Джил-су, но ни капли не пожалели. Очень красивые виды, завораживающие водопады, кормление сусликов, а по дороге увидели множество стад коров, лошадей и барашков. Впечатлений и крутых фото море! Машина очень удобная, даже с мини холодильником) Дополнительно спасибо за рекомендацию вкусных мест и советы по покупке на рынке) остались крайне довольны, рекомендуем

  • А
    Артур
    19 июля 2023
    Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков
    Джилы-Су был крайним нашим маршрутом во время отпуска и он нам невероятно понравился. Суперские виды, много мест к исследованию и отличный
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    организатор в качестве рассказчика. Отдельный плюс, который отличал от предыдущих экскурсий, это возможность самостоятельно исследовать места, куда нас привозили. У нас было достаточно времени на прогулки и фотографии, не было жестких таймингов во сколько вернуться и тд. Андрей, как организатор, все интересное показывал и рассказывал. По итогу этого нашей экскурсии я бы вернулся снова и порекомендовал Андрея в качестве организатора

    Джилы-Су был крайним нашим маршрутом во время отпуска и он нам невероятно понравилсяДжилы-Су был крайним нашим маршрутом во время отпуска и он нам невероятно понравилсяДжилы-Су был крайним нашим маршрутом во время отпуска и он нам невероятно понравился
  • P
    Pavel
    5 июня 2023
    Групповая поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
    Всё было замечательно. Гиду огромное спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Долина Нарзанов»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков
  2. Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
  3. Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков
  4. Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
  5. Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
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