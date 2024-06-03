Т Татьяна Экскурсия-спектакль в Ессентуках Интересный формат экскурсии. Много информации, маршрут построен хорошо. Ессентуки открылись с новой стороны.

Ю Юлия Экскурсия-спектакль в Ессентуках Экскурсия в небольшой группе, как прогулка по Ессентукам, замечательная и веселая с интересными сюрпризами. Было интересно и увлекательно путешествовать в наушниках, необычный формат. Советую.

О Ольга Фотосессия в Ессентуках читать дальше как рассказчик так и фотограф. На все наши вопросы отвечал на все 💯, было очень интересно. А фото это отдельная благодарность! Память останется на всегда! Спасибо Александр 🤝 🔥 Мы с мужем были заинтересованы экскурсией по Ессентукам вместе с фотосессией. У нас фотограф и экскурсовод был Александр. Замечательный,интересный человек

П Полина Экскурсия-спектакль в Ессентуках Отличная, познавательная прогулка по Ессентукам, узнали много нетривиальных фактов, побывали там, куда бы точно сами не зашли. Данный формат подходит любознательным, легким на подъем людям. Большое спасибо Анне и её команде за увлекательное приключение.

О Оксана Уютные Ессентуки Отлично провели время! Очень познавательно и интересно. Спасибо!

Т Татьяна Уютные Ессентуки читать дальше составленный маршрут. Очень приятная экскурсовод, хорошая грамотная речь, доброжелательный человек и симпатичная женщина. Обязательно обращусь к услугам Ольги при последующем посещении Кавказских минеральных вод. Интересная экскурсия, много понятной и занимательной информации. Даже не ожидали, что про Ессентуки столько всего можно рассказать. Не утомительный, грамотно

Ж Жидеева Уютные Ессентуки Брали экскурсию для родителей. Им все очень понравилась. Ольга очень интересно рассказывает, много что посмотрели, даже более чем. Все остались довольны! Большое вам спасибо❤️❤️❤️

О Ольга Фотосессия в Ессентуках Большое спасибо! Нам очень понравилось. Замечательная прогулка. Мы прекрасно провели время. Фото великолепны, за них отдельное спасибо.

Н Наталья Фотосессия в Ессентуках читать дальше Мы прекрасно провели время, а приятным дополнением к этим счастливым моментам-фотографии, которые будут возвращать нас к ним снова))) экскурсию категорически))) рекомендуем всём кому не по душе толкаться в больших туристических группах и тем кто ценит комфортный, размеренный отдых. Александр прекрасный попутчик))) Чудесная прогулка по городу, сопровождаемая интересным рассказом. Александр показал и рассказал много интересных мест, не указанных в стандартных туристических маршрутах.