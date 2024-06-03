Институт механотерапии – экскурсии в Ессентуках

Найдено 4 экскурсии в категории «Институт механотерапии» в Ессентуках, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уютные Ессентуки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия Уютные Ессентуки: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу уютных Ессентуков, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры курорта
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
5 350 за всё до 7 чел.
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия-спектакль в Ессентуках
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
12 отзывов
Иммерсивная экскурсия-спектакль по Ессентукам: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ессентуков с экскурсией-спектаклем. Прогулка по центральным улочкам и паркам, интересные факты и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала Ессентуков
Расписание: в понедельник и среду в 15:00
10 июня в 15:00
12 июня в 15:00
800 за человека
Фотосессия в Ессентуках
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотосессия в Ессентуках: индивидуальная прогулка по живописным местам
Фотосессия в Ессентуках - идеальный способ запечатлеть лучшие моменты в живописном курортном городе
Начало: В районе ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Интересный формат экскурсии. Много информации, маршрут построен хорошо. Ессентуки открылись с новой стороны.
  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Экскурсия в небольшой группе, как прогулка по Ессентукам, замечательная и веселая с интересными сюрпризами. Было интересно и увлекательно путешествовать в наушниках, необычный формат. Советую.
  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    Фотосессия в Ессентуках
    Мы с мужем были заинтересованы экскурсией по Ессентукам вместе с фотосессией. У нас фотограф и экскурсовод был Александр. Замечательный,интересный человек
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    как рассказчик так и фотограф. На все наши вопросы отвечал на все 💯, было очень интересно. А фото это отдельная благодарность! Память останется на всегда! Спасибо Александр 🤝 🔥

  • П
    Полина
    7 мая 2024
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Отличная, познавательная прогулка по Ессентукам, узнали много нетривиальных фактов, побывали там, куда бы точно сами не зашли. Данный формат подходит любознательным, легким на подъем людям. Большое спасибо Анне и её команде за увлекательное приключение.
  • О
    Оксана
    6 мая 2024
    Уютные Ессентуки
    Отлично провели время! Очень познавательно и интересно. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    6 мая 2024
    Уютные Ессентуки
    Интересная экскурсия, много понятной и занимательной информации. Даже не ожидали, что про Ессентуки столько всего можно рассказать. Не утомительный, грамотно
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    составленный маршрут. Очень приятная экскурсовод, хорошая грамотная речь, доброжелательный человек и симпатичная женщина. Обязательно обращусь к услугам Ольги при последующем посещении Кавказских минеральных вод.

  • Ж
    Жидеева
    30 апреля 2024
    Уютные Ессентуки
    Брали экскурсию для родителей. Им все очень понравилась. Ольга очень интересно рассказывает, много что посмотрели, даже более чем. Все остались довольны! Большое вам спасибо❤️❤️❤️
  • О
    Ольга
    12 апреля 2024
    Фотосессия в Ессентуках
    Большое спасибо! Нам очень понравилось. Замечательная прогулка. Мы прекрасно провели время. Фото великолепны, за них отдельное спасибо.
  • Н
    Наталья
    26 марта 2024
    Фотосессия в Ессентуках
    Чудесная прогулка по городу, сопровождаемая интересным рассказом. Александр показал и рассказал много интересных мест, не указанных в стандартных туристических маршрутах.
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    Мы прекрасно провели время, а приятным дополнением к этим счастливым моментам-фотографии, которые будут возвращать нас к ним снова))) экскурсию категорически))) рекомендуем всём кому не по душе толкаться в больших туристических группах и тем кто ценит комфортный, размеренный отдых. Александр прекрасный попутчик)))

  • К
    Константин
    26 марта 2024
    Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
    Очень домашняя экскурсия. Дмитрий - местный житель, очень хорошо знает регион, его историю и что происходит сейчас. Очень интересный собеседник.
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    Подстраивается под задачи гостя. За один день смогли посмотреть все важное, но будьте готовы к динамичному темпу осмотра. Дмитрий сориентировал, куда и зачем стоит съездить отдельно. Очень грустно одно - как сейчас содержатся лермонтовские места в регионе, особенно - последний дом в Железноводске. Больше на этой экскурсии я не грустил. Спасибо Дмитрию.

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Институт механотерапии»

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Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Институт механотерапии" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 13 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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