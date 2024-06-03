1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия Уютные Ессентуки: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу уютных Ессентуков, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры курорта
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
5 350₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Иммерсивная экскурсия-спектакль по Ессентукам: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ессентуков с экскурсией-спектаклем. Прогулка по центральным улочкам и паркам, интересные факты и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала Ессентуков
Расписание: в понедельник и среду в 15:00
10 июня в 15:00
12 июня в 15:00
800₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Ессентуках: индивидуальная прогулка по живописным местам
Фотосессия в Ессентуках - идеальный способ запечатлеть лучшие моменты в живописном курортном городе
Начало: В районе ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июня 2024Интересный формат экскурсии. Много информации, маршрут построен хорошо. Ессентуки открылись с новой стороны.
- ЮЮлия17 мая 2024Экскурсия в небольшой группе, как прогулка по Ессентукам, замечательная и веселая с интересными сюрпризами. Было интересно и увлекательно путешествовать в наушниках, необычный формат. Советую.
- ООльга10 мая 2024Мы с мужем были заинтересованы экскурсией по Ессентукам вместе с фотосессией. У нас фотограф и экскурсовод был Александр. Замечательный,интересный человек
- ППолина7 мая 2024Отличная, познавательная прогулка по Ессентукам, узнали много нетривиальных фактов, побывали там, куда бы точно сами не зашли. Данный формат подходит любознательным, легким на подъем людям. Большое спасибо Анне и её команде за увлекательное приключение.
- ООксана6 мая 2024Отлично провели время! Очень познавательно и интересно. Спасибо!
- ТТатьяна6 мая 2024Интересная экскурсия, много понятной и занимательной информации. Даже не ожидали, что про Ессентуки столько всего можно рассказать. Не утомительный, грамотно
- ЖЖидеева30 апреля 2024Брали экскурсию для родителей. Им все очень понравилась. Ольга очень интересно рассказывает, много что посмотрели, даже более чем. Все остались довольны! Большое вам спасибо❤️❤️❤️
- ООльга12 апреля 2024Большое спасибо! Нам очень понравилось. Замечательная прогулка. Мы прекрасно провели время. Фото великолепны, за них отдельное спасибо.
- ННаталья26 марта 2024Чудесная прогулка по городу, сопровождаемая интересным рассказом. Александр показал и рассказал много интересных мест, не указанных в стандартных туристических маршрутах.
- ККонстантин26 марта 2024Очень домашняя экскурсия. Дмитрий - местный житель, очень хорошо знает регион, его историю и что происходит сейчас. Очень интересный собеседник.
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Институт механотерапии»
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