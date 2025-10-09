Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия Уютные Ессентуки: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу уютных Ессентуков, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры курорта
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 13:00
10 окт в 08:00
6200 ₽ за всё до 7 чел.
-
30%
Мини-группа
до 10 чел.
Дачные сезоны в Ессентуках
Прогулка по историческим дачам Ессентуков, где жили и творили знаменитости. Узнайте тайны и истории этих мест
Начало: Ул. Вокзальная
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 окт в 15:00
2100 ₽
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Ессентуки: от казачьей станицы до города-курорта
Поговорить о прошлом и знаменитых гостях города. И понять, в чём же прелесть минеральной воды
Начало: На Театральной площади
1 дек в 08:00
8 дек в 08:00
6667 ₽ за всё до 6 чел.
