Христианские святыни Кавказа

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Приглашаю вас на обширную экскурсию по главным христианским памятникам КМВ. Говорят, что рай находился где-то здесь, на Кавказе. Прикасаясь к его святыням, невольно ощущаешь благодать и умиротворение.

И мне очень хочется верить, что после посещения православных святынь Кавказа у каждого участника прибавятся силы, вера и здоровье, а на душе станет легко и спокойно.
Христианские святыни Кавказа
Христианские святыни Кавказа
Христианские святыни Кавказа
Христианские святыни Кавказа
Христианские святыни Кавказа
Христианские святыни Кавказа
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Пятигорск:
  • Храм Трех Святителей
  • Свято-Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь
  • Поселок Ленинский в окрестностях Минеральных Вод:
  • Храм Покрова Божьей матери
  • Урочище Дубровка:
  • Свято-Георгиевский женский монастырь
  • Красивейшие панорамы Кавказских гор
  • Петропавловский храмовый комплекс в Ессентуках:
  • Cкульптурный образ Христа Воскресшего
  • Часовня Воскресения Христа
  • Церковь Петра и Павла
  • Часовня Воскресения Христова
  • Часовня Успения Пресвятой Богородицы
  • Часовня Троицы Живоначальной
  • Часовня Илии Пророка
  • Парк «Святой град Иерусалим»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Пятигорск: Храм Трех Святителей и Второафонский монастырь
Вы познакомитесь с образцом деревянного зодчества и крупнейшим объектом на Северном Кавказе, построенным из бревен. В храме находится частица мощей Святой Матроны Московской. Затем поднимемся почти на вершину одной из красивейших гор Пятигорска — Бештау, где в тени вековых деревьев расположился Свято-Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь. Вы узнаете о древнем Храме солнца, который основали еще язычники, посчитав это местом силы. Услышите предание о византийском монастыре IX века и монашеской обители Ивана Грозного. В храме вы увидите множество святынь, в том числе чудотворные иконы и мощи, привезенные с Афона. А также осмотрите необычную летнюю церковь.

Минеральные Воды: мощи Св. Феодосия

Следующий пункт программы — поселок Ленинский в окрестностях Минеральных Вод, где долгое время покоились мощи святого Феодосия, о житии которого я отдельно расскажу на экскурсии. Сейчас поклониться старцу можно в новом храме Покрова Божьей матери в Минеральных Водах, который мы также посетим.

Свято-Георгиевский женский монастырь

Монастырь находится в урочище Дубровка, между поселком Ясная Поляна и пригородом Ессентуков. Главная святыня обители — это частица мощей святого покровителя, великомученика и Победоносца Георгия, а также часть его хитона. С высшей точки монастыря вы откроете красивейшие панорамы Кавказских гор, ради которых сюда обязательно стоит приехать: виды на величественный Эльбрус и ближайшие горы Машук и Бештау. Здесь же вы сможете приобрести настоящий монастырский мед и окунуться в освященную воду в монастырских купальнях.

Петропавловский храмовый комплекс

Несколько лет назад в Ессентуках был построен впечатляющих размеров комплекс, доминантой которого стал скульптурный образ Христа Воскресшего высотой 22 метра. В постаменте статуи находится часовня Воскресения Христа — аналог Кувуклии Иерусалимского храма Гроба Господня. Скульптура, которую вы увидите, является крупнейшей среди всех когда-либо поставленных православной церковью!
На площади вы сможете посетить церковь Петра и Павла, новозаветных апостолов, а также часовни Воскресения Христова, Успения Пресвятой Богородицы, Троицы Живоначальной и Илии Пророка. Прогуляетесь по тематическому парку «Святой град Иерусалим». И узнаете о предстоящих планах по созданию крупнейшего центра паломничества на юге России.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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