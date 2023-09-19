Об экскурсии

Традиции и легенды этих мест, красоты гор, озер и водопадов Кавказа, неизвестные тропки и лучшие видовые места. Я обязательно расскажу вам все самое интересное о них. Кавказ – это край гор, цветущих садов, гордых и трудолюбивых людей.

Я покажу вам все самое лучшее в Ессентуках, а именно большой курортный парк, роскошную и масштабную имперскую грязелечебницу имени Семашко, Петро-Павловский храмовый комплекс, а также Первый Свято-Георгиевский женский монастырь на Кавказе.

Жду вас на Кавказе и сделаю все от меня зависящее, чтобы ваше знакомство с этим регионом было похоже на любовь с первого взгляда!