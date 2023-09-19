Встреча
Мой подход к данной экскурсии прост: я встречу вас из аэропорта, либо на ж/д вокзале, и доставлю вас в ваше место назначения, попутно рассказывая об истории КМВ, в частности, Ессентуков.
Во время экскурсии постараюсь заразить вас своей любовь к этому краю и городу и покажу вам эти края такими, какими вижу и люблю.
Во время экскурсии постараюсь заразить вас своей любовь к этому краю и городу и покажу вам эти края такими, какими вижу и люблю.
Ближайшие даты:
12
окт
окт
14
окт
окт
15
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Ессентуки:
- Большой курортный парк
- Имперская грязелечебница имени Семашко
- Петро-Павловский храмовый комплекс
- Первый Свято-Георгиевский женский монастырь на Кавказе и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Традиции и легенды этих мест, красоты гор, озер и водопадов Кавказа, неизвестные тропки и лучшие видовые места. Я обязательно расскажу вам все самое интересное о них. Кавказ – это край гор, цветущих садов, гордых и трудолюбивых людей.
Я покажу вам все самое лучшее в Ессентуках, а именно большой курортный парк, роскошную и масштабную имперскую грязелечебницу имени Семашко, Петро-Павловский храмовый комплекс, а также Первый Свято-Георгиевский женский монастырь на Кавказе.
Жду вас на Кавказе и сделаю все от меня зависящее, чтобы ваше знакомство с этим регионом было похоже на любовь с первого взгляда!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Трансфер
- Что не входит
- Кофе и перекус (по желанию)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
19 сен 2023
Потрясающая экскурсия по всем знаковым местам Ессентуков с подробным рассказом и историческими фактами. Встретил прямо в аэропорту. Ехал очень аккуратно и попутно всё рассказывая. На точках давал много времени для самостоятельной прогулки, осмотра и фотографирования достопримечательностей. Вежливый и приятный молодой человек. Нам всё понравилось.
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Можно с детьми
Необычные
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Обзорные
Кавказ
Выездные
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Дата и количество участников выбирается при бронировании