Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Я встречу вас из аэропорта, либо на ж/д вокзале, и доставлю вас в ваше место назначения, попутно показывая вам главные достопримечательности Ессентуков. Вы влюбитесь в этот край и город и увидите их в лучшем свете. 5 1 отзыв

Аркадий Ваш гид в Ессентуках Задать вопрос Индивидуальный трансфер -9% 11 000 ₽ выгода 1000 ₽ 10 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 5 часов 1-5 человек Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание трансфер Красоты гор, озер и водопадов Кавказа, неизвестные тропки и лучшие видовые места ждут вас, ведь Кавказ – это край гор, цветущих садов, гордых и трудолюбивых людей. Вы увидите все самое лучшее в Ессентуках, а именно большой курортный парк, роскошную и масштабную имперскую грязелечебницу имени Семашко, Петро-Павловский храмовый комплекс, а также Первый Свято-Георгиевский женский монастырь на Кавказе.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ессентуки:

Большой курортный парк

Имперская грязелечебница имени Семашко

Петро-Павловский храмовый комплекс

Первый Свято-Георгиевский женский монастырь на Кавказе и др Что включено Трансфер Что не входит в цену Кофе и перекус (по желанию) Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Смотрите свободные даты Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.