Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам

Встреча

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Мой подход к данной экскурсии прост: я встречу вас из аэропорта, либо на ж/д вокзале, и доставлю вас в ваше место назначения, попутно рассказывая об истории КМВ, в частности, Ессентуков.

Во время экскурсии постараюсь заразить вас своей любовь к этому краю и городу и покажу вам эти края такими, какими вижу и люблю.
Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
Ближайшие даты:
12
окт
14
окт
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окт
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Что вас ожидает:

  • Ессентуки:
  • Большой курортный парк
  • Имперская грязелечебница имени Семашко
  • Петро-Павловский храмовый комплекс
  • Первый Свято-Георгиевский женский монастырь на Кавказе и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Традиции и легенды этих мест, красоты гор, озер и водопадов Кавказа, неизвестные тропки и лучшие видовые места. Я обязательно расскажу вам все самое интересное о них. Кавказ – это край гор, цветущих садов, гордых и трудолюбивых людей.
Я покажу вам все самое лучшее в Ессентуках, а именно большой курортный парк, роскошную и масштабную имперскую грязелечебницу имени Семашко, Петро-Павловский храмовый комплекс, а также Первый Свято-Георгиевский женский монастырь на Кавказе.
Жду вас на Кавказе и сделаю все от меня зависящее, чтобы ваше знакомство с этим регионом было похоже на любовь с первого взгляда!

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Трансфер
Что не входит
  • Кофе и перекус (по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Е
19 сен 2023
Потрясающая экскурсия по всем знаковым местам Ессентуков с подробным рассказом и историческими фактами. Встретил прямо в аэропорту. Ехал очень аккуратно и попутно всё рассказывая. На точках давал много времени для самостоятельной прогулки, осмотра и фотографирования достопримечательностей. Вежливый и приятный молодой человек. Нам всё понравилось.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
Активный отдых
Обзорные
Кавказ
Выездные
Популярные места

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