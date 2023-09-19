Я встречу вас из аэропорта, либо на ж/д вокзале, и доставлю вас в ваше место назначения, попутно показывая вам главные достопримечательности Ессентуков. Вы влюбитесь в этот край и город и увидите их в лучшем свете.
Описание трансферКрасоты гор, озер и водопадов Кавказа, неизвестные тропки и лучшие видовые места ждут вас, ведь Кавказ – это край гор, цветущих садов, гордых и трудолюбивых людей. Вы увидите все самое лучшее в Ессентуках, а именно большой курортный парк, роскошную и масштабную имперскую грязелечебницу имени Семашко, Петро-Павловский храмовый комплекс, а также Первый Свято-Георгиевский женский монастырь на Кавказе.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ессентуки:
- Большой курортный парк
- Имперская грязелечебница имени Семашко
- Петро-Павловский храмовый комплекс
- Первый Свято-Георгиевский женский монастырь на Кавказе и др
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Кофе и перекус (по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Потрясающая экскурсия по всем знаковым местам Ессентуков с подробным рассказом и историческими фактами. Встретил прямо в аэропорту. Ехал очень аккуратно и попутно всё рассказывая. На точках давал много времени для самостоятельной прогулки, осмотра и фотографирования достопримечательностей. Вежливый и приятный молодой человек. Нам всё понравилось.
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