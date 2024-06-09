В рамках экскурсии мы увидим Кисловодск, а также две очаровательные республики: Карачаево-Черкесскую и Кабардино-Балкарскую! Мы прогуляемся по центру Кисловодска, узнаем его историю и попробуем разные нарзаны, а затем отправимся в горную местность: к горе Кольцо, к замку Коварства и Любви и к Медовым водопадам; посетим Долину Нарзанов и плато Шаджатмаз с видом на Эльбрус. День будет насыщенным!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Кисловодская крепость
- Нарзанная галерея
- Колоннада
- Замок Коварства и Любви
- Курортный бульвар и поющий фонтан
- Медовые Водопады
- Гора Кольцо
- Плато Шаджатмаз
- Долина Нарзанов
Описание экскурсии
Пешеходная часть по центру Кисловодска
Во время прогулки мы поговорим об истории нашего города, первых жителях и курортной публике. Достопримечательности на нашем пути: 1) Кисловодская крепость, с которой началась история города. 2) Колоннада — я расскажу вам очень интересный и исторический рассказ о том как появилась Колоннада и какие события пережила! 3) Курортный бульвар и поющий фонтан - после просмотра Колоннады мы отправимся с вами на Курортный бульвар где находится весь исторический и туристический центр Кисловодска. Я расскажу вам об красивых исторических зданиях, которые мы с вами увидим! 4) Нарзанная галерея — главное здание Кисловодска построенная в необычном английском стиле! Во время прогулки по Курортному бульвару вы также увидите и Нарзанные ванны — самое красивое здание в городе которое имеет свою очень интересную историю!
Природа и окрестности
Нагулявшись по городу, отправимся к двум самым популярным природным достопримечательностям. Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне. А ещё мы навестим четырёхрогого барашка в Карачаевском подворье и увидим в музее, как жили карачаевцы много лет назад. Также мы посетим загадочный замок, который именуют как замок «Коварства и Любви» об истории которого я вам расскажу!
Горная Кабардино-Балкария
Едем на плато Шаджатмаз на высоте 2000 м, где располагается высокогорная обсерватория и одна из лучших смотровых на Эльбрус и Кавказский хребет. Затем спустимся в в уникальное место Долину Нарзанов: вы увидите, как на поверхность выходит самое большое количество источников нарзана в мире! А ещё здесь очень вкусные балкарские хычины (сравните с карачаевскими) и запечённая форель. Продегустируем нарзаны и воду из Серебряного источника, ну а дальше вы прогуляетесь вдоль реки Хасаут по ущелью, либо навестите мокрое приведение в заброшенном замке некогда всесильного руководителя Кабардино-Балкарии товарища Калмыкова!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кисловодская крепость
- Нарзанная галерея
- Колоннада
- Замок Коварства и Любви
- Курортный бульвар и поющий фонтан
- Медовые Водопады
- Гора Кольцо
- Плато Шаджатмаз
- Долина Нарзанов
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты (экосбор)
- Зиплайн
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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