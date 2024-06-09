Пешеходная часть по центру Кисловодска

Во время прогулки мы поговорим об истории нашего города, первых жителях и курортной публике. Достопримечательности на нашем пути: 1) Кисловодская крепость, с которой началась история города. 2) Колоннада — я расскажу вам очень интересный и исторический рассказ о том как появилась Колоннада и какие события пережила! 3) Курортный бульвар и поющий фонтан - после просмотра Колоннады мы отправимся с вами на Курортный бульвар где находится весь исторический и туристический центр Кисловодска. Я расскажу вам об красивых исторических зданиях, которые мы с вами увидим! 4) Нарзанная галерея — главное здание Кисловодска построенная в необычном английском стиле! Во время прогулки по Курортному бульвару вы также увидите и Нарзанные ванны — самое красивое здание в городе которое имеет свою очень интересную историю!

Природа и окрестности

Нагулявшись по городу, отправимся к двум самым популярным природным достопримечательностям. Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне. А ещё мы навестим четырёхрогого барашка в Карачаевском подворье и увидим в музее, как жили карачаевцы много лет назад. Также мы посетим загадочный замок, который именуют как замок «Коварства и Любви» об истории которого я вам расскажу!

Горная Кабардино-Балкария

Едем на плато Шаджатмаз на высоте 2000 м, где располагается высокогорная обсерватория и одна из лучших смотровых на Эльбрус и Кавказский хребет. Затем спустимся в в уникальное место Долину Нарзанов: вы увидите, как на поверхность выходит самое большое количество источников нарзана в мире! А ещё здесь очень вкусные балкарские хычины (сравните с карачаевскими) и запечённая форель. Продегустируем нарзаны и воду из Серебряного источника, ну а дальше вы прогуляетесь вдоль реки Хасаут по ущелью, либо навестите мокрое приведение в заброшенном замке некогда всесильного руководителя Кабардино-Балкарии товарища Калмыкова!