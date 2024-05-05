Язык Тролля — это частичка Норвегии в сердце Кавказа, которая прославилась среди путешественников как живописная локация.
Во время поездки мы побываем на самом Языке Тролля, посмотрим на Безенгийское ущелье, посетим знаменитые Голубые озёра, а также искупаемся в термальных источниках.
Во время поездки мы побываем на самом Языке Тролля, посмотрим на Безенгийское ущелье, посетим знаменитые Голубые озёра, а также искупаемся в термальных источниках.
Описание экскурсииЧто вас ожидает? «Водопад из камня» В нескольких километрах от селения Кара-Су буквально из скалы вытекает кристаллически чистая вода, которая образовывает водопад невиданной красоты – Тыжынты. Мы сможем остановиться у этого водопада, чтобы запечатлеть его, а также вы сможете увидеть стих-памятник К. Мечиева, расположенный рядом с водопадом. Язык Тролля Первой локацией путешествия является знаменитый Язык Тролля. Он расположен в Безенгийском ущелье, благодаря чему со скалы доступен панорамный вид на окрестности. Это прекрасное место для запоминающихся фото! Голубые озёра Следующей локацией в нашей поездке станут известные ещё с советских времён Голубые озёра. Голубые озёра — это группа из пяти водоёмов: Церик-Кёль, Кёль-Кетчхен, Секретное и два Верхнеголубых озера. Все они карстового происхождения, а самым знаменитым и посещаемым является озеро Церик-Кёль (в переводе «гнилое озеро»). Оно получило своё название благодаря специфическому запаху сероводорода, напоминающему тухлые яйца. Черекское ущелье Это место славится своим видом, так как тоже является тесниной. Из-за большой высоты стен ущелья, в самом его низу царит вечная прохлада, так как солнечные лучи туда просто-напросто не попадают. Сама дорога через ущелье очень живописная и ведёт к древнему селению Верхняя Балкария, которое соединено с внешним миром только этим путем. Верхняя Балкария — это место, соединившее в себе истинную красоту дикой природы с самобытностью древних строений, уютно расположившихся на территории села. Замок Шато-Эркен Мы сможем посетить очень фотогеничный замок, построенный относительно недавно, который находится посреди красивого бирюзового озера в окружении множества деревьев, где вы сможете переместиться во времена Средневековья. Купание в термальном источнике Напоследок мы посетим термальный источник, в котором вы сможете отдохнуть после длительного и наполненного красочными впечатлениями путешествия (не забудьте взять с собой купальные принадлежности!). Преимущества выбора поездки с нами:
- Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам, так как поездка в первую очередь должна быть комфортной для вас.
- Поездки в маленьких группах до 6-7 участников, поэтому мы уделим внимание каждому участнику нашего маленького путешествия.
- Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней.
- В отличие от автобусных поездок, никто никого не торопит (выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации, а также всегда отталкиваемся от мнения всех участников поездки), а программа представлена в расширенном варианте с возможностью замены локаций по вашему желанию. Не будет никаких ненужных остановок на местных рынках, как это делают в автобусных турах.
- Сможем остановиться, к примеру, для фотосессии или по вашему желанию в любом понравившемся вам месте по пути следования.
- Комфортный маленький транспорт: внедорожники. Без спешки доезжаем до точки назначения раньше автобусов, поэтому мы не попадаем в большие очереди в кафе/на канатные дороги/на локациях.
- Заберём вас от вашего места проживания в Ессентуках и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования.
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хуламо-Безенгийское ущелье
- Водопад Тыжынты
- Язык Тролля
- Голубые озёра
- Черек-Балкарская теснина
- Селение Верхняя Балкария
- Древние башни
- Замок Шато-Эркен
- Термальный источник
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- 600 ₽/чел. - термальный источник (по желанию)
- 100 ₽/чел. - вход на территорию замка Шато-Эркен (по желанию)
- Питание и напитки в кафе
- Сувениры
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах Ессентуков
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Отличная экскурсия! Красивые горы! Замечательный гид-водитель! Всем рекомендую.
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