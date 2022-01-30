Верхняя Балкария

В группе
до 50 чел.
Верхняя Балкария
Верхняя Балкария
Верхняя Балкария
Верхняя Балкария
Верхняя Балкария

Что вы можете увидеть 🤩

  • Голубое озеро
  • Черекская теснина
  • Верхняя Балкария
  • Аушигер
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Голубое озеро

Первой точкой нашего маршрута будет одно из самых глубоких и загадочных карстовых озер в мире — Голубое. Названо так из-за голубого оттенка, который дает содержащийся в воде сероводород.
Озеро не просто красивое, но и окутано чередой загадок и тайн, до сих пор мучающих исследователей. Есть версия, что у озера нет дна, а дно, которое сняли роботы, на самом деле – не дно, а перегиб дна, под которым прячется неведомая глубина… Еще одна тайна — в озеро не впадают ни реки, ни ручьи, но при этом ежедневно из него вытекает объём воды более 77 тысяч кубометров.

Через ущелье в Солнечную долину

Далее мы проедем по дороге через прекрасное Черекское ущелье и попадем в высокогорную долину и село Верхняя Балкария. Место, основанное несколько веков назад. Здесь до сих пор на склонах гор виднеются остатки древних поселений и сторожевые башни.

Аушигерские источники

Напоследок заедем в Аушигер, где по желанию вы сможете искупаться в настоящих термальных источниках. Температура воды в них составляет около 50 градусов.
Маршрут: Пятигорск — Чегемские водопады — Голубое озеро — Верхняя Балкария — Аушигер — Пятигорск

Важно знать:

  • Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями купание в источниках не рекомендуется
  • Возьмите с собой удобную одежду и обувь, купальные принадлежности.
  • Отдельно нужно будет доплатить за купание в Аушигере — 200 рублей

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
  • Посещение Чегемских водопадов
Что не входит
  • Купание в Аушигере (200 руб. /чел)
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Привокзальная Площадь, Ессентуки
Когда и сколько длится
Когда: Суббота 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Необходимо иметь с собой удобную одежду и обувь, купальные принадлежности.
  • Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
  • Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 21:00 до 22:00.
  • Телефон для связи доступен с 07:00 до 22:00.
  • Важная информация!
  • На территории Кабардино-Балкарской Республики введены следующие ограничения:
  • соблюдение масочного режима при посещении общественных мест, мест массового скопления.
  • Наличие QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации COVID-19 или справок о перенесенном в течении последних 6-ти месяцев заболевании при посещении объектов питания и мест массового скопления.
  • При отсутствии справки или QR-кода, необходимо предъявить результат ПЦР-исследования на COVID-19
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Суббота 06:00

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