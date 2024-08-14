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Первая наша остановка была в городе Беслан. Мы заезжали в ту самую школу, где ровно 20 лет назад произошла трагедия. Место очень тяжёлое. Страшно даже представить,что испытали бедные дети и родители. Гибли семьями. Ужасная трагедия. С такими мрачными мыслями мы отправились дальше. Когда ехали по Беслану наш гид показал нам место где находится город Ангелов. Именно там похоронили детишек😢Останавливаться там не стали и поехали дальше,так как дорога предстояла длинная,а впереди нужно было увидеть все по-максимому. Следующая наша остановка была уже в Ингушетии,в городе Магас. Современный город с красивой архитектурой. Магас совсем молодой город. Строительство продолжается до сих пор. Мне очень понравилось там. В Магасе мы посетили башню Согласия. Это огромная башня высотой 99м 97см. Внизу башни расположен музей быта ингушей. Девушка-экскурсовод (к сожалению,имя не запомнила) очень интересно рассказывала об этом удивительном народе. Обычаи и нравы. Слушала на одном дыхании,так как очень увлекаюсь изучением культуры Кавказа. Когда экскурсия по этно-музею закончилась мы стали подниматься наверх. Предстояло идти на смотровую площадку. Мы поднялись довольно быстро. Подниматься туда не трудно. В самой башне прохладно. На стенах висят превосходные картины. Когда поднялись наверх увидели то,чего нам предстояло сделать.. выйти на смотровую площадку со стеклянным полом. . Первый шаг сделать страшно,но потом привыкаешь. Тахир рассказал,что местная молодежь даже танцевала там лезгинку. Молодцы ребята! Смелые! 😃Виды оттуда шикарные. Весь город как на ладони. Красотища! 😍Так время наше было ограничено,мы быстро спустились,купили внизу в сувенирной лавке магнитиков и брелоков и поехали дальше. Впереди нас ждал город Грозный. Первая наша достопримечательность это Грозный-сити. Здание высотой в 29 этажей. Но оттуда шикарный вид на весь город. Фотографировать можно все,кроме места куда не пускают. Стоят серьёзные парни и строго следят за этим. Именно в той стороне находится резиденция президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Огромная территория. Я бы сказала, что это город в городе. Дальше мы отправились в мечеть Сердце Чечни. Пишу для девушек. Вначале вы заходите в раздевалку,где висит специальная одежда-своего рода халат с длинными рукавами. Платок на голову можно попросить повязать местных женщин,которые сидят на входе в мечеть. Я так и сделала. Женщина очень быстро и умело повязала платок. Не знаю как там ходят девушки в таком одеянии,но было очень очень жарко. . В самой мечети прохладно. Везде ковры. Тишина и спокойствие. Уникальное место. Ни разу там не была и была места увидеть все изнутри,так сказать почувствовать атмосферу. Фотографировать и снимать можно, но уважая молящихся. Не шуметь. Когда вышли из мечети мы отправились по парку цветов,который Рамзан Кадыров подарил женщинам Чечни на день Чеченской женщины. Красивые цветы и вечером стоит там прогуляться,но времени мало,а впереди ещё 2 мечети. Дальше мы поехали в Аргун. Была ещё одна мечеть. Тут уже совершенно другая архитектура и внутреннее убранство. Точно так же женщины должны надеть платье и покрыть голову. Я уже поняла как все это делается и быстро справилась с платком. В мечети тишь и спокойствие. Шикарные люстры и роспись на стенах и потолке. Я в восторге!!! Не описать словами!!! После наш гид отвёз нас в кафе национальной кухни Националь. Кафе очень хорошее. Приветливые женщины. Очень вкусно готовят. Единственное, будьте готовы к тому, что порции гигантские… Очень много мяса.. учитывайте это! После такого плотного ужина нас ждало ЧУДО. Мы немного задержались с ужином и выбились из графика.. по идее мы должны уже были ехать домой,но мы каким-то чудом задержались. В Шали мы отправились когда уже темнело. А вот тут самое интересное! Вечером когда уже темнеет на мечетях включают подсветку. Мы так мечтали это увидеть и у нас получилось! Ура! Огромнейшая мечеть с богатой архитектурой да ещё и подсвечивается разными цветами. Это надо видеть! Пыталась сфотографировать её со всех ракурсов,но ничего не получалось так как она огромная. Красавица!!!! Я так влюбилась в эти места,что совсем не хотела оттуда уезжать. Было очень грустно расставаться,но пора было возвращаться домой 😭Спасибо большое за такую чудесную экскурсию, за прекрасное настроение, за подробные рассказы о жизни местных жителей. Тахир спасибо Вам большое 😊