По дороге в Чечню мы проедем четыре республики. В Кабардино-Балкарии встретимся с Эльбрусом. В Северной Осетии заедем в Беслан и попробуем осетинские пироги. В Ингушетии нас ждёт город Магас.
А в Чечне мы сделаем остановки в Грозном, Аргуне и Шали, чтобы изучить главные достопримечательности. Вы насладитесь пейзажами Кавказа и погрузитесь в историю региона.
А в Чечне мы сделаем остановки в Грозном, Аргуне и Шали, чтобы изучить главные достопримечательности. Вы насладитесь пейзажами Кавказа и погрузитесь в историю региона.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Описание экскурсии
- Завтрак в Кабаpдинo-Балкаpии. Вы полюбуетесь Кавказским хребтом и Эльбрусом.
- Беслан, где вас ждут осетинские пироги. Вы увидите, как их готовят, и обязательно попробуете на вкус!
- Магас. Мы поднимемся на Башню Согласия, чтобы рассмотреть город и окрестности.
- Грозный. Вы прогуляетесь по центру и окунётесь в атмосферу города. Увидите мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова. Посетите мечеть «Сердце Чечни», «Грозный-Сити» и православный храм Михаила Архангела.
- Аргун. Вы изучите современную и необычную мечеть «Сердце матери». Мы расскажем вам о её архитектуре и строительстве.
- Шали. Мы зайдём в самую большую мечеть Европы «Гордость мусульман».
Примерный тайминг экскурсии:
- 6:00–6:30 — выезд.
- 9:00 — остановка на завтрак (по согласованию со всеми участниками группы).
- 11:00 — Беслан.
- 12:00 — Магас.
- 13:00 — Грозный.
- 17:00 — Аргун.
- 18:30 — Шали.
- 23:00–00:00 — возвращение в Ессентуки.
Организационные детали
- К Эльбрусу мы не подъезжаем.
- Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках УАЗ Патриот, Ford Expedition, Infiniti, Mitsubishi Pajero и других. Есть детские кресла и бустеры.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от трёх лет.
- Отдельно оплачивается: билет в музей Кадырова — 250 ₽ за чел., билет на смотровую площадку «Грозный-Сити» — 150 ₽ за чел., входной билет на Башню Согласия — 150 ₽ за чел., завтрак и обед — по желанию.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды.
ежедневно в 06:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 980 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 95 туристов
Вместе с нашей командой гидов мы уже более 10 лет проводим туры по Северному Кавказу. Учитываем все пожелания клиентов. Подбираем индивидуальные маршруты. Мы делаем всё, чтобы ваш отдых прошёл вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
14 авг 2024
Ну вот и закончилось наше приключение! Понравилось абсолютно все,но обо всем по порядку. Наше путешествие началось из Ессентуков с нашим гидом-водителем Тахиром. По дороге посетили очень много мест. Впечатлений уйма!
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