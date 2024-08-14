Из Ессентуков к соседям - 4 республики и 5 городов за день

Отправиться в большое путешествие и посетить Беслан, Магас, Грозный, Аргун и Шали
По дороге в Чечню мы проедем четыре республики. В Кабардино-Балкарии встретимся с Эльбрусом. В Северной Осетии заедем в Беслан и попробуем осетинские пироги. В Ингушетии нас ждёт город Магас.

А в Чечне мы сделаем остановки в Грозном, Аргуне и Шали, чтобы изучить главные достопримечательности. Вы насладитесь пейзажами Кавказа и погрузитесь в историю региона.
5
1 отзыв
Из Ессентуков к соседям - 4 республики и 5 городов за день
Из Ессентуков к соседям - 4 республики и 5 городов за день
Из Ессентуков к соседям - 4 республики и 5 городов за день
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Описание экскурсии

  • Завтрак в Кабаpдинo-Балкаpии. Вы полюбуетесь Кавказским хребтом и Эльбрусом.
  • Беслан, где вас ждут осетинские пироги. Вы увидите, как их готовят, и обязательно попробуете на вкус!
  • Магас. Мы поднимемся на Башню Согласия, чтобы рассмотреть город и окрестности.
  • Грозный. Вы прогуляетесь по центру и окунётесь в атмосферу города. Увидите мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова. Посетите мечеть «Сердце Чечни», «Грозный-Сити» и православный храм Михаила Архангела.
  • Аргун. Вы изучите современную и необычную мечеть «Сердце матери». Мы расскажем вам о её архитектуре и строительстве.
  • Шали. Мы зайдём в самую большую мечеть Европы «Гордость мусульман».

Примерный тайминг экскурсии:

  • 6:00–6:30 — выезд.
  • ⁠9:00 — остановка на завтрак (по согласованию со всеми участниками группы).
  • 11:00 — Беслан.
  • 12:00 — Магас.
  • 13:00 — Грозный.
  • 17:00 — Аргун.
  • 18:30 — Шали.
  • 23:00–00:00 — возвращение в Ессентуки.

Организационные детали

  • К Эльбрусу мы не подъезжаем.
  • Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках УАЗ Патриот, Ford Expedition, Infiniti, Mitsubishi Pajero и других. Есть детские кресла и бустеры.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от трёх лет.
  • Отдельно оплачивается: билет в музей Кадырова — 250 ₽ за чел., билет на смотровую площадку «Грозный-Сити» — 150 ₽ за чел., входной билет на Башню Согласия — 150 ₽ за чел., завтрак и обед — по желанию.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды.

ежедневно в 06:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 980 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Екатерина
14 авг 2024
Ну вот и закончилось наше приключение! Понравилось абсолютно все,но обо всем по порядку. Наше путешествие началось из Ессентуков с нашим гидом-водителем Тахиром. По дороге посетили очень много мест. Впечатлений уйма!
читать дальше

Первая наша остановка была в городе Беслан. Мы заезжали в ту самую школу, где ровно 20 лет назад произошла трагедия. Место очень тяжёлое. Страшно даже представить,что испытали бедные дети и родители. Гибли семьями. Ужасная трагедия. С такими мрачными мыслями мы отправились дальше. Когда ехали по Беслану наш гид показал нам место где находится город Ангелов. Именно там похоронили детишек😢Останавливаться там не стали и поехали дальше,так как дорога предстояла длинная,а впереди нужно было увидеть все по-максимому. Следующая наша остановка была уже в Ингушетии,в городе Магас. Современный город с красивой архитектурой. Магас совсем молодой город. Строительство продолжается до сих пор. Мне очень понравилось там. В Магасе мы посетили башню Согласия. Это огромная башня высотой 99м 97см. Внизу башни расположен музей быта ингушей. Девушка-экскурсовод (к сожалению,имя не запомнила) очень интересно рассказывала об этом удивительном народе. Обычаи и нравы. Слушала на одном дыхании,так как очень увлекаюсь изучением культуры Кавказа. Когда экскурсия по этно-музею закончилась мы стали подниматься наверх. Предстояло идти на смотровую площадку. Мы поднялись довольно быстро. Подниматься туда не трудно. В самой башне прохладно. На стенах висят превосходные картины. Когда поднялись наверх увидели то,чего нам предстояло сделать.. выйти на смотровую площадку со стеклянным полом. . Первый шаг сделать страшно,но потом привыкаешь. Тахир рассказал,что местная молодежь даже танцевала там лезгинку. Молодцы ребята! Смелые! 😃Виды оттуда шикарные. Весь город как на ладони. Красотища! 😍Так время наше было ограничено,мы быстро спустились,купили внизу в сувенирной лавке магнитиков и брелоков и поехали дальше. Впереди нас ждал город Грозный. Первая наша достопримечательность это Грозный-сити. Здание высотой в 29 этажей. Но оттуда шикарный вид на весь город. Фотографировать можно все,кроме места куда не пускают. Стоят серьёзные парни и строго следят за этим. Именно в той стороне находится резиденция президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Огромная территория. Я бы сказала, что это город в городе. Дальше мы отправились в мечеть Сердце Чечни. Пишу для девушек. Вначале вы заходите в раздевалку,где висит специальная одежда-своего рода халат с длинными рукавами. Платок на голову можно попросить повязать местных женщин,которые сидят на входе в мечеть. Я так и сделала. Женщина очень быстро и умело повязала платок. Не знаю как там ходят девушки в таком одеянии,но было очень очень жарко. . В самой мечети прохладно. Везде ковры. Тишина и спокойствие. Уникальное место. Ни разу там не была и была места увидеть все изнутри,так сказать почувствовать атмосферу. Фотографировать и снимать можно, но уважая молящихся. Не шуметь. Когда вышли из мечети мы отправились по парку цветов,который Рамзан Кадыров подарил женщинам Чечни на день Чеченской женщины. Красивые цветы и вечером стоит там прогуляться,но времени мало,а впереди ещё 2 мечети. Дальше мы поехали в Аргун. Была ещё одна мечеть. Тут уже совершенно другая архитектура и внутреннее убранство. Точно так же женщины должны надеть платье и покрыть голову. Я уже поняла как все это делается и быстро справилась с платком. В мечети тишь и спокойствие. Шикарные люстры и роспись на стенах и потолке. Я в восторге!!! Не описать словами!!! После наш гид отвёз нас в кафе национальной кухни Националь. Кафе очень хорошее. Приветливые женщины. Очень вкусно готовят. Единственное, будьте готовы к тому, что порции гигантские… Очень много мяса.. учитывайте это! После такого плотного ужина нас ждало ЧУДО. Мы немного задержались с ужином и выбились из графика.. по идее мы должны уже были ехать домой,но мы каким-то чудом задержались. В Шали мы отправились когда уже темнело. А вот тут самое интересное! Вечером когда уже темнеет на мечетях включают подсветку. Мы так мечтали это увидеть и у нас получилось! Ура! Огромнейшая мечеть с богатой архитектурой да ещё и подсвечивается разными цветами. Это надо видеть! Пыталась сфотографировать её со всех ракурсов,но ничего не получалось так как она огромная. Красавица!!!! Я так влюбилась в эти места,что совсем не хотела оттуда уезжать. Было очень грустно расставаться,но пора было возвращаться домой 😭Спасибо большое за такую чудесную экскурсию, за прекрасное настроение, за подробные рассказы о жизни местных жителей. Тахир спасибо Вам большое 😊

Ну вот и закончилось наше приключение! Понравилось абсолютно все,но обо всем по порядку. Наше путешествие началосьНу вот и закончилось наше приключение! Понравилось абсолютно все,но обо всем по порядку. Наше путешествие началосьНу вот и закончилось наше приключение! Понравилось абсолютно все,но обо всем по порядку. Наше путешествие началосьНу вот и закончилось наше приключение! Понравилось абсолютно все,но обо всем по порядку. Наше путешествие началосьНу вот и закончилось наше приключение! Понравилось абсолютно все,но обо всем по порядку. Наше путешествие началосьНу вот и закончилось наше приключение! Понравилось абсолютно все,но обо всем по порядку. Наше путешествие началосьНу вот и закончилось наше приключение! Понравилось абсолютно все,но обо всем по порядку. Наше путешествие началосьНу вот и закончилось наше приключение! Понравилось абсолютно все,но обо всем по порядку. Наше путешествие началосьНу вот и закончилось наше приключение! Понравилось абсолютно все,но обо всем по порядку. Наше путешествие началосьНу вот и закончилось наше приключение! Понравилось абсолютно все,но обо всем по порядку. Наше путешествие началось

Входит в следующие категории Ессентуков

Похожие экскурсии из Ессентуков

Из Ессентуков - в дневной и вечерний Грозный, Аргун и Шали
На машине
скидка
15%
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Ессентуков - в дневной и вечерний Грозный, Аргун и Шали
Индивидуальная экскурсия по самым интересным местам Чеченской Республики
Сегодня в 05:00
Завтра в 08:00
от 3000025 500 за всё до 5 чел.
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
На машине
скидка
10%
6 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в ессентуках
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
5 окт в 06:30
6 окт в 06:30
66005 940 за человека
Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали
На машине
5 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Ессентуков в сердце Чечни: Грозный, Аргун, Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
Начало: В удобном вам месте в Ессентуках
Завтра в 08:00
6 окт в 08:00
29 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ессентуках
ХорошоТам