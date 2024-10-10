2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Выйду в луг и рощу с конём: конная прогулка в Ессентуках
Прокатитесь на лошадях по живописным тропам Ессентуков, отдохните в горной роще и полюбуйтесь кавказскими панорамами. Подходит для всех уровней подготовки
Начало: В Приозёрном сквере
«Они проведут для вас инструктаж: научат надевать седло и поводья, правильно держаться в седле и управлять лошадью»
Расписание: ежедневно в 11:30 и 14:30
Завтра в 11:30
23 окт в 11:30
2 500₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков - в сердце Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, следуя по литературным тропам Лермонтова и исследуя уникальные пейзажи
«А если вы заходите дополнить наше путешествие активностями, то к вашим услугам зиплайн, натянутый на высоте 33-этажного дома, или спокойная конная прогулка»
29 окт в 08:00
30 окт в 08:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Ессентуков)
Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Кроме того, вы увидите стада коров, табуны лошадей и отары овец, а также узнаете, в чем ценность карачаевской породы домашних животных»
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Завтра в 02:30
23 окт в 02:30
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна10 октября 2024экскурсия 08/10/24 экскурсовод Расул. встретили вовремя, привезли быстро. Инструктаж провели быстро и доступно, каждому подобрали коня под уровень навыков. Сама
- ММалкова10 октября 2024Замечательная поездка! Нас забрали из города, далее мы ехал. 25-30 минут на машине и прогулка с остановкой на фото заняло около 2х часов Очень все понравилось)
- ИИрина8 октября 2024Отличная конная прогулка. Радушные хозяева, милые лошади, шикарные пейзажи, вкусные хычаны. Халид отличный проводник с великолепным чувством юмора!!! Снимал видео, фотографировал и показывал необыкновенные трюки.
- ЕЕлена17 сентября 2024Отличная экскурсия, ехать недалеко, поэтому подходит для семей с детьми. Экскурсовод подобрал программу специально для нас, предложил развлечения для детей, показал несколько отличных вариантов, где поесть, рассказал множество интересных фактов. Остались очень довольны.
- ЛЛюдмила28 июля 2024Гид Александр. Замечательная экскурсия. Отмечается хорошее знание истории, интересных фактов. Спасибо за интересно проведенное время.
- ООльга19 сентября 2021Отличная экскурсия! Море позитивных эмоций. Прекрасные виды. Отличный экскурсовод. Всем советую)
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Конные прогулки»
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Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Ессентуках. Максимально сближение с природой Ессентуков, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024