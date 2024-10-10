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экскурсия прошла великолепно, гуляли по очень живописному месту, кони все умнички, слушались и вели себя прекрасно! инструктор, он же гид, рассказывал интересные истории и в целом оказался очень интересным собеседником, интеллектуал. Экскурсию однозначно рекомендую и друзьям и сама обязательно посещу ещё раз по приезду в это прекрасное место. по времени примерно 2-2,5 часа непосредственно в седле, по приезду на базу, покормили вкуснейшими хычинами с очень вкусным чаем, так же есть возможность пофотографироваться на смотровой площадке, либо просто насладиться шикарными видами на ущелье!