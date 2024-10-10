Экскурсии на лошадях в Ессентуках

Найдено 3 экскурсии в категории «Конные прогулки» в Ессентуках, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Выйду в луг и рощу с конём
Конные прогулки
35 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Выйду в луг и рощу с конём: конная прогулка в Ессентуках
Прокатитесь на лошадях по живописным тропам Ессентуков, отдохните в горной роще и полюбуйтесь кавказскими панорамами. Подходит для всех уровней подготовки
Начало: В Приозёрном сквере
«Они проведут для вас инструктаж: научат надевать седло и поводья, правильно держаться в седле и управлять лошадью»
Расписание: ежедневно в 11:30 и 14:30
Завтра в 11:30
23 окт в 11:30
2 500 за человека
Из Ессентуков - в сердце в Карачаево-Черкесии
На машине
Конные прогулки
9 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков - в сердце Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, следуя по литературным тропам Лермонтова и исследуя уникальные пейзажи
«А если вы заходите дополнить наше путешествие активностями, то к вашим услугам зиплайн, натянутый на высоте 33-этажного дома, или спокойная конная прогулка»
29 окт в 08:00
30 окт в 08:00
7 800 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Ессентуков)
На машине
Конные прогулки
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Ессентуков)
Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Кроме того, вы увидите стада коров, табуны лошадей и отары овец, а также узнаете, в чем ценность карачаевской породы домашних животных»
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Завтра в 02:30
23 окт в 02:30
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    10 октября 2024
    Выйду в луг и рощу с конём
    экскурсия 08/10/24 экскурсовод Расул. встретили вовремя, привезли быстро. Инструктаж провели быстро и доступно, каждому подобрали коня под уровень навыков. Сама
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    экскурсия прошла великолепно, гуляли по очень живописному месту, кони все умнички, слушались и вели себя прекрасно! инструктор, он же гид, рассказывал интересные истории и в целом оказался очень интересным собеседником, интеллектуал. Экскурсию однозначно рекомендую и друзьям и сама обязательно посещу ещё раз по приезду в это прекрасное место. по времени примерно 2-2,5 часа непосредственно в седле, по приезду на базу, покормили вкуснейшими хычинами с очень вкусным чаем, так же есть возможность пофотографироваться на смотровой площадке, либо просто насладиться шикарными видами на ущелье!

  • М
    Малкова
    10 октября 2024
    Выйду в луг и рощу с конём
    Замечательная поездка! Нас забрали из города, далее мы ехал. 25-30 минут на машине и прогулка с остановкой на фото заняло около 2х часов Очень все понравилось)
    Замечательная поездка!Замечательная поездка!Замечательная поездка!
  • И
    Ирина
    8 октября 2024
    Выйду в луг и рощу с конём
    Отличная конная прогулка. Радушные хозяева, милые лошади, шикарные пейзажи, вкусные хычаны. Халид отличный проводник с великолепным чувством юмора!!! Снимал видео, фотографировал и показывал необыкновенные трюки.
    Отличная конная прогулка. Радушные хозяева, милые лошади, шикарные пейзажи, вкусные хычаны. Халид отличный проводник с великолепнымОтличная конная прогулка. Радушные хозяева, милые лошади, шикарные пейзажи, вкусные хычаны. Халид отличный проводник с великолепнымОтличная конная прогулка. Радушные хозяева, милые лошади, шикарные пейзажи, вкусные хычаны. Халид отличный проводник с великолепным
  • Е
    Елена
    17 сентября 2024
    Из Ессентуков - в сердце в Карачаево-Черкесии
    Отличная экскурсия, ехать недалеко, поэтому подходит для семей с детьми. Экскурсовод подобрал программу специально для нас, предложил развлечения для детей, показал несколько отличных вариантов, где поесть, рассказал множество интересных фактов. Остались очень довольны.
  • Л
    Людмила
    28 июля 2024
    Из Ессентуков - в сердце в Карачаево-Черкесии
    Гид Александр. Замечательная экскурсия. Отмечается хорошее знание истории, интересных фактов. Спасибо за интересно проведенное время.
  • О
    Ольга
    19 сентября 2021
    Из Ессентуков - в сердце в Карачаево-Черкесии
    Отличная экскурсия! Море позитивных эмоций. Прекрасные виды. Отличный экскурсовод. Всем советую)

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Конные прогулки»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Ессентуков)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
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  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Медовые водопады
  8. Долина Нарзанов
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в октябре 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 7 800. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Ессентуках. Максимально сближение с природой Ессентуков, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024
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