К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков

Мы отправимся в гостеприимный Архыз по живописной горной дороге

Мы отправимся в гостеприимный Архыз по живописной горной дороге.

По пути полюбуемся живописными пейзажами, увидим заснеженные вершины Эльбруса, посетим монастырь X в.

и Аланское городище.

Поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 м.

над уровнем моря и устроим пикник у горной реки.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков

Что вы увидите 🤩

  • перевал Гумбаши
  • Эльбрус
  • Шоанинский храм
  • Аланское городище
  • хребет Мицешта
  • Архыз.
Что вас ждет
Живописная дорога в горы
К Архызу нас приведет живописная дорога через перевал Гумбаши. Мы сделаем несколько остановок на смотровых площадках, с которых открываются головокружительные виды на величественные Кавказские горы, полюбуемся на заснеженные вершины Эльбруса.
Посетим Шоанинский храм, основанный в X веке. В Аланском городище познакомимся с памятниками раннего христианства и каменными глыбами — менгирами, некогда установленными здесь человеком.
Мы совершим треккинг к гроту хребта Мицешта, где увидим наскальный Лик Христа, появившийся здесь примерно в X в.
Гостеприимный Архыз
Архыз — это место, где всегда рады туристам, здесь не бывает скучно. Летом путешественники отправляются в турпоходы по горным тропам, а зимой — на горнолыжные трассы. Мы прокатимся на канатной дороге на высоте 3000 метров над уровнем моря, полюбуемся великолепием природы, надышимся чистым бодрящим воздухом. В заключении устроим пикник на берегу реки, где полакомимся местными блюдами и послушаем истории о здешних местах и жителях, их традициях и быте.
Важно знать
Экскурсию можно провести и для большего количества участников (до 20 чел. ), подробности уточняйте в переписке с гидом.
В путешествии пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • транспорт,
  • услуги экскурсовода.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание,
  • подъем по канатной дороге (1 000 — 1500 руб. в зависимости от выбранного варианта).

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Взрослый
12 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспорт
  • услуги экскурсовода.
Что не входит
  • питание
  • подъем по канатной дороге (1 000 — 1500 руб. в зависимости от выбранного варианта).
Место начала и завершения
В любом городе КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по договоренности

Алий Б.
Алий Б.
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