Что вас ждет
Живописная дорога в горы
К Архызу нас приведет живописная дорога через перевал Гумбаши. Мы сделаем несколько остановок на смотровых площадках, с которых открываются головокружительные виды на величественные Кавказские горы, полюбуемся на заснеженные вершины Эльбруса.
Посетим Шоанинский храм, основанный в X веке. В Аланском городище познакомимся с памятниками раннего христианства и каменными глыбами — менгирами, некогда установленными здесь человеком.
Мы совершим треккинг к гроту хребта Мицешта, где увидим наскальный Лик Христа, появившийся здесь примерно в X в.
Гостеприимный Архыз
Архыз — это место, где всегда рады туристам, здесь не бывает скучно. Летом путешественники отправляются в турпоходы по горным тропам, а зимой — на горнолыжные трассы. Мы прокатимся на канатной дороге на высоте 3000 метров над уровнем моря, полюбуемся великолепием природы, надышимся чистым бодрящим воздухом. В заключении устроим пикник на берегу реки, где полакомимся местными блюдами и послушаем истории о здешних местах и жителях, их традициях и быте.
Важно знать
Экскурсию можно провести и для большего количества участников (до 20 чел. ), подробности уточняйте в переписке с гидом.
В путешествии пригодится удобная одежда и обувь по погоде.
В стоимость экскурсии включено:
- транспорт,
- услуги экскурсовода.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- питание,
- подъем по канатной дороге (1 000 — 1500 руб. в зависимости от выбранного варианта).