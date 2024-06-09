В колыбели Аланской цивилизации, среди заснеженных скал и живописных долин, находится место, которое покорит вас своей нетронутой природой, памятниками старины, увлечет тайнами и загадками древней истории — это Архыз!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00
Что вас ожидает:
- Перевал Гумбаши
- Сырная пещера
- Шоанинский храм и лик Христа
- Аланское городище
- Поселок Романтик
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Первую остановку сделаем на смотровой площадке на перевале Гумбаши. Отсюда вам откроются незабываемые панорамы Кавказского хребта во главе с Эльбрусом. Позднее мы доберемся до необычной пещеры из песчаника, где можно сделать фактурные снимки «сырного места». Далее нас ждет Шоанинский храм и лик Христа. На горе Шоана перед вами предстанет один из старейших храмов на Северном Кавказе. Осматривая памятник, сохранившийся почти в первозданном виде, вы узнаете о культовых традициях, которые представляют большой интерес для историков и этнографов. А после проследуете к наскальному изображению Спасителя, где увидите таинственный лик. По желанию, можно будет подняться по 500 ступеням, чтобы рассмотреть его вблизи. Следующая локация 9-го маршрута — Аланское городище. На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами 10 века. Вишенкой на туристическом торте станет крайняя локация — курортный поселок Романтик, где вы сможете подняться по канатной дороге на смотровые площадки, чтобы окинуть взглядом макушки вершин, ледников и поросшие лесами склоны. Здесь мы обязательно отведаем ароматного чая и вкуснейших хычинов!
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Сырная пещера
- Шоанинский храм и лик Христа
- Аланское городище
- Поселок Романтик
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер по всему маршруту
Что не входит в цену
- Канатные дороги
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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