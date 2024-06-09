Описание экскурсии

Что вас ожидает: Первую остановку сделаем на смотровой площадке на перевале Гумбаши. Отсюда вам откроются незабываемые панорамы Кавказского хребта во главе с Эльбрусом. Позднее мы доберемся до необычной пещеры из песчаника, где можно сделать фактурные снимки «сырного места». Далее нас ждет Шоанинский храм и лик Христа. На горе Шоана перед вами предстанет один из старейших храмов на Северном Кавказе. Осматривая памятник, сохранившийся почти в первозданном виде, вы узнаете о культовых традициях, которые представляют большой интерес для историков и этнографов. А после проследуете к наскальному изображению Спасителя, где увидите таинственный лик. По желанию, можно будет подняться по 500 ступеням, чтобы рассмотреть его вблизи. Следующая локация 9-го маршрута — Аланское городище. На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами 10 века. Вишенкой на туристическом торте станет крайняя локация — курортный поселок Романтик, где вы сможете подняться по канатной дороге на смотровые площадки, чтобы окинуть взглядом макушки вершин, ледников и поросшие лесами склоны. Здесь мы обязательно отведаем ароматного чая и вкуснейших хычинов!