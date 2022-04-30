Квест «Назад в будущее с доктором Гаазом»

Познакомиться с историей минерального источника в интерактивном путешествии с играми и загадками

Квест
Знакомство с Ессентуками стоит начать с той бутылочки воды № 4 или 17, которая стоит на вашем столе.

Кто определил чудесную судьбу лошадиных источников и как развивалась история бальнеологического курорта — вы узнаете на квесте, который пройдете в компании с гидом по самым атмосферным местам в сердце города.
Квест «Назад в будущее с доктором Гаазом»
Квест «Назад в будущее с доктором Гаазом»
Квест «Назад в будущее с доктором Гаазом»
Квест «Назад в будущее с доктором Гаазом»
Квест «Назад в будущее с доктором Гаазом»
Квест «Назад в будущее с доктором Гаазом»
Квест «Назад в будущее с доктором Гаазом»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Атмосферный квест-экскурсия

Вы перенесетесь в прошлое и пройдете по осушенному болоту, ныне Лечебному парку. Узнаете о легендарном докторе Фридрихе Гаазе и других исследователях минеральных вод. Разберетесь в путанице с номерами источников и познакомитесь с архитектурой питьевых бюветов. Заглянете в бальнеологические оздоровительные сооружения, где время будто остановилось. И погрузитесь в особенную атмосферу курорта.

Станьте проводником в будущее доктора Фридриха Гааза. И помогите отыскать тетрадь с записями измерений, сделанных доктором у Екатерининского источника в июле 1810 года.

В нашей программе: Курортный парк, Бювет № 1 источника № 4, грот «Мужские слезы», галерея источника № 4, здание серно-щелочного источника № 23, питьевая галерея источника № 17, ажурная чугунная беседка, бальнеологическое здание «Верхние ванны».

Уровень сложности

Задания нашего квеста — среднего уровня. Это значит, что вопросы не слишком лёгкие, и задуматься всё же придётся. На маршруте могут быть головоломки различной сложности. Скорее всего, некоторые из них вам легко дадутся, а где-то захочется получить подсказку.

Организационные детали

  • Квест-экскурсия проходит в компании с одним из гидов нашей команды, но при желании вы можете пройти такой квест сами, для этого понадобится только телефон — подробности уточняйте в переписке к заказу
  • Для дегустации минеральной воды в питьевой галерее необходимо приобрести стакан или взять с собой свой

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Курортном парке
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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