Что вас ожидает

Атмосферный квест-экскурсия

Вы перенесетесь в прошлое и пройдете по осушенному болоту, ныне Лечебному парку. Узнаете о легендарном докторе Фридрихе Гаазе и других исследователях минеральных вод. Разберетесь в путанице с номерами источников и познакомитесь с архитектурой питьевых бюветов. Заглянете в бальнеологические оздоровительные сооружения, где время будто остановилось. И погрузитесь в особенную атмосферу курорта.

Станьте проводником в будущее доктора Фридриха Гааза. И помогите отыскать тетрадь с записями измерений, сделанных доктором у Екатерининского источника в июле 1810 года.

В нашей программе: Курортный парк, Бювет № 1 источника № 4, грот «Мужские слезы», галерея источника № 4, здание серно-щелочного источника № 23, питьевая галерея источника № 17, ажурная чугунная беседка, бальнеологическое здание «Верхние ванны».

Уровень сложности

Задания нашего квеста — среднего уровня. Это значит, что вопросы не слишком лёгкие, и задуматься всё же придётся. На маршруте могут быть головоломки различной сложности. Скорее всего, некоторые из них вам легко дадутся, а где-то захочется получить подсказку.

Организационные детали