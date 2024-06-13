читать дальше

топ. Само место Джилы Су видами не сильно потрясает (особенно если вы уже были в горах), но дорога к нему щекочет нервы и переварит даже самый плотный завтрак:) На маршруте есть места и полюбоваться, и вкусно поесть. И вообще успевайте вертеть головой - пейзжи кайф. УАЗ Патриот - комфортная машина, никаких претензий. В целом, это хорошее однодневное путешествие, всем гостям Кавказа рекомендовала бы. Главное - чтобы повезло, как нам, с погодой, тогда - впечатления навсегда.