9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
Путешествие на джипе к урочищу Джилы-Су. Впечатляющие виды Эльбруса, горные водопады и древние башни. Узнайте местные легенды и насладитесь природой
Начало: По договоренности
«Достигнув Джилы-Су, полюбуетесь горными панорамами и рассмотрите загадочное ущелье с древними башнями и бьющие из-под земли минеральные источники»
Завтра в 06:00
3 дек в 06:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
Начало: Мы забираем вас по адресу проживания
«На обратном пути заедете в долину Нарзанов и продегустируете несколько видов минеральных источников»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
3 дек в 07:00
от 3 500₽ за человека
2 часа
Квест
Квест «Назад в будущее с доктором Гаазом»
Познакомиться с историей минерального источника в интерактивном путешествии с играми и загадками
Начало: В Курортном парке
Завтра в 11:00
3 дек в 11:00
от 2 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 июня 2024Отличный гид и ас водитель в одном лице Максим! Спасибо!!!
- ММария10 мая 2024Очень понравилась поездка! Приятная компания - залог прекрасного отдыха. Нам повезло и с попутчиками и тем более с гидом Игорем, который
- VVoitik118 ноября 2023Это была потрясающая поездка. Прекрасная природа. Особое спасибо водителю Борису за интересную поездку и безопасность на дороге
- OOlesia4 октября 2022Лучший маршрут, чтобы насладиться видами Эльбруса - в таких ракурсах и в его полном величии и мощи. Смотровая - однозначно
- ЮЮлия30 августа 2022Прекрасная поездка, Кавказские горы восхитительны, завораживают и впечатляют! Анзор прекрасный водитель, всё показал, а на обратном пути завёз в кафе с
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Минеральные источники»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в декабре 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Минеральные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Ессентуках на 2024 год по теме «Минеральные источники», 66 ⭐ отзывов, цены от 2600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль