Экскурсии к минеральным источникам Ессентуков

Найдено 3 экскурсии в категории «Минеральные источники» в Ессентуках, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
На машине
Джиппинг
2 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
Путешествие на джипе к урочищу Джилы-Су. Впечатляющие виды Эльбруса, горные водопады и древние башни. Узнайте местные легенды и насладитесь природой
Начало: По договоренности
«Достигнув Джилы-Су, полюбуетесь горными панорамами и рассмотрите загадочное ущелье с древними башнями и бьющие из-под земли минеральные источники»
Завтра в 06:00
3 дек в 06:00
15 000 за всё до 4 чел.
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
64 отзыва
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
Начало: Мы забираем вас по адресу проживания
«На обратном пути заедете в долину Нарзанов и продегустируете несколько видов минеральных источников»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
3 дек в 07:00
от 3 500 за человека
Квест «Назад в будущее с доктором Гаазом»
Пешая
2 часа
Квест
Квест «Назад в будущее с доктором Гаазом»
Познакомиться с историей минерального источника в интерактивном путешествии с играми и загадками
Начало: В Курортном парке
Завтра в 11:00
3 дек в 11:00
от 2 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 июня 2024
    Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
    Отличный гид и ас водитель в одном лице Максим! Спасибо!!!
  • М
    Мария
    10 мая 2024
    Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
    Очень понравилась поездка! Приятная компания - залог прекрасного отдыха. Нам повезло и с попутчиками и тем более с гидом Игорем, который
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    открыл нам все тайны Джилы-Су и показал самые злачные места у подножия Эльбруса. Набрали бутылку вкуснейшего Нарзана! Прикоснулись к леденящему водопаду. До сих пор пересматриваем фотографии и грезим - хочется вернуться! Места величественные, дух захватывает. Поездка навсегда останется самым теплым, важным и дорогим воспоминанием в нашей жизни, это уж точно))

  • V
    Voitik11
    8 ноября 2023
    Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
    Это была потрясающая поездка. Прекрасная природа. Особое спасибо водителю Борису за интересную поездку и безопасность на дороге
  • O
    Olesia
    4 октября 2022
    Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
    Лучший маршрут, чтобы насладиться видами Эльбруса - в таких ракурсах и в его полном величии и мощи. Смотровая - однозначно
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    топ. Само место Джилы Су видами не сильно потрясает (особенно если вы уже были в горах), но дорога к нему щекочет нервы и переварит даже самый плотный завтрак:) На маршруте есть места и полюбоваться, и вкусно поесть. И вообще успевайте вертеть головой - пейзжи кайф. УАЗ Патриот - комфортная машина, никаких претензий. В целом, это хорошее однодневное путешествие, всем гостям Кавказа рекомендовала бы. Главное - чтобы повезло, как нам, с погодой, тогда - впечатления навсегда.

    Лучший маршрут, чтобы насладиться видами Эльбруса - в таких ракурсах и в его полном величии иЛучший маршрут, чтобы насладиться видами Эльбруса - в таких ракурсах и в его полном величии иЛучший маршрут, чтобы насладиться видами Эльбруса - в таких ракурсах и в его полном величии иЛучший маршрут, чтобы насладиться видами Эльбруса - в таких ракурсах и в его полном величии иЛучший маршрут, чтобы насладиться видами Эльбруса - в таких ракурсах и в его полном величии и
  • Ю
    Юлия
    30 августа 2022
    Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
    Прекрасная поездка, Кавказские горы восхитительны, завораживают и впечатляют! Анзор прекрасный водитель, всё показал, а на обратном пути завёз в кафе с
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    домашней кухней, где нас ооочень вкусно накормили. Спасибо! Рекомендуем! P.S. Из описания я бы убрала купание в нарзановых ваннах, т. к уупаться там практически невозможно в выходные, да и в будни сложно назвать купанием. Лучше добавить вкусный обед в описание экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Минеральные источники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
  2. Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
  3. Квест «Назад в будущее с доктором Гаазом»
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Джилы-су
  6. Плато Бермамыт
  7. Медовые водопады
  8. Долина Нарзанов
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в декабре 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Минеральные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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