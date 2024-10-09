Джилы-Су - это место, где природа создала настоящую сказку.
Величественные скалы, виды на Эльбрус и Главный Кавказский хребет, а также три горных водопада - Каракая-Су, Султан и Кызыл-Су - откроются перед
Величественные скалы, виды на Эльбрус и Главный Кавказский хребет, а также три горных водопада - Каракая-Су, Султан и Кызыл-Су - откроются перед
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные виды на Эльбрус
- 💧 Посещение трёх горных водопадов
- 🗺️ Уникальные истории о Кавказе
- 🍃 Единение с природой на высоте 2500 метров
- 🚗 Комфортабельные поездки на внедорожниках
Что можно увидеть
- Эльбрус
- Гора Баран
- Небесные качели
- Смотровая площадка
- Родник Девичьи косы
- Скалы-бандиты
- Парящие скалы-аватары
- Долина нарзанов
Описание экскурсии
Единение с природой
Джилы-Су располагается в Приэльбрусье на высоте 2500 метров. Кажется, что здесь природа сделала невозможное, чтобы удивить путешественников. Отправляемся к самым популярным природным достопримечательностям — а также в несколько малоизвестных мест. Возможно, именно они станут изюминкой вашего путешествия!
Вы увидите:
- Холмы и возвышенности с красивейшими видами на окрестности, Эльбрус и Главный Кавказский хребет
- Гору Баран — местный лыжный курорт
- Небесные качели у пропасти
- Смотровую площадку рядом с солнечной обсерваторией и «городом звёзд»
- Родник Девичьи косы
- Скалы-бандиты (Абреки)
- Парящие скалы-аватары
- Образования из застывшей лавы
- Три горных водопада: Каракая-Су, Султан и Кызыл-Су
- Главную достопримечательность Джилы-Су — Долину нарзанов
Я расскажу:
- Кем и когда были захвачены эти земли и как на это повлияла Османская империя
- Как немцы захватили Эльбрус и аэродром
- Как осваивали этот горный район
- Почему от Кисловодска до Джилы-Су всего два поселения
- Где попробовать лечебные минеральные воды и искупаться в тёплом нарзанном бассейне
- Почему Эльбрус и его ледники всегда притягивают людей
- И много других интересных фактов о местной жизни и обычаях!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
- Поездка проходит на комфортабельных иномарках (Toyota Land Cruiser и др.) или УАЗ Патриот. Есть детские кресла
Дополнительные расходы
- Экологический сбор 100 ₽ с человека
- Билеты в парк «Приэльбрусье» 200 ₽ с человека
- Вход в Долину нарзанов 200 ₽ с человека
- Вход на смотровую площадку возле скал-аватаров 50 ₽ с человека
- Еда и напитки в кафе
ежедневно в 07:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Умар — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 31 туриста
Давайте знакомиться, меня зовут Умар. Я лицензированный гид. Но прежде всего я — человек, который не перестаёт восхищаться и открывать для себя новые уголки моего края. Это удивительный регион, вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
т
титова
9 окт 2024
Супер поездка. Живописнейшая дорога, красота невероятная! Эльбрус как на ладони! Маршрут на все 💯! Умар профессионал своего дела! Виртуозная езда, интересная информация., прекрасное чувство юмора, отличный гид!!! Благодарю за испытанные эмоции, впечатлениц на всю оставшуюся жизнь!!!
Похожие экскурсии из Ессентуков
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сквозь облака к заповедному Джилы-Су: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир кавказской природы и легенд во время экскурсии в Джилы-Су. Вас ждут незабываемые впечатления и знакомство с культурой региона
Начало: В вашем отеле в Ессентуках
17 фев в 09:00
18 фев в 09:00
от 14 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в первозданную природу Джилы-Су, исследуйте скалы Аватары, минеральные источники и водопады. Узнайте о культуре горных жителей Кавказа
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
16 фев в 07:00
1750015 750₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Вид с плато Шаджатмаз
Откройте для себя красоту Кавказа в урочище Джилы-Су. Вас ждут впечатляющие виды, целебные нарзанные ванны и дружелюбные суслики
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:00
16 000₽ за всё до 5 чел.