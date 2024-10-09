Умар — ваша команда гидов в Ессентуках

Провели экскурсии для 31 туриста

читать дальше котором переплетаются традиции, религии, история и культура. Здесь никогда не бывает скучно! Работаю с командой гидов, наш подход — оригинальность экскурсий, гибкость, мобильность, доступная и увлекательная подача материала. Считаю, что кроме артистично изложенного сюжета, нужно знать, о чём рассказывать. Для этого мы собираем и изучаем исторические материалы и документы, посещаем конференции и обмениваемся опытом с коллегами из национальной и региональной федерации гидов.

Давайте знакомиться, меня зовут Умар. Я лицензированный гид. Но прежде всего я — человек, который не перестаёт восхищаться и открывать для себя новые уголки моего края. Это удивительный регион, в