Из Ессентуков - к Джилы-Су и источникам долголетия

Погрузитесь в мир горных вершин и живописных пейзажей Джилы-Су. Уникальные виды и истории о Кавказе ждут вас на этой захватывающей экскурсии
Джилы-Су - это место, где природа создала настоящую сказку.

Величественные скалы, виды на Эльбрус и Главный Кавказский хребет, а также три горных водопада - Каракая-Су, Султан и Кызыл-Су - откроются перед
читать дальше

вами. Экскурсия включает посещение малоизвестных мест, которые станут изюминкой вашего путешествия. Узнайте об истории этих земель, попробуйте минеральные воды и искупайтесь в нарзанном бассейне. Это уникальная возможность насладиться природой и историей Кавказа

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные виды на Эльбрус
  • 💧 Посещение трёх горных водопадов
  • 🗺️ Уникальные истории о Кавказе
  • 🍃 Единение с природой на высоте 2500 метров
  • 🚗 Комфортабельные поездки на внедорожниках
Из Ессентуков - к Джилы-Су и источникам долголетия
Из Ессентуков - к Джилы-Су и источникам долголетия
Из Ессентуков - к Джилы-Су и источникам долголетия
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Эльбрус
  • Гора Баран
  • Небесные качели
  • Смотровая площадка
  • Родник Девичьи косы
  • Скалы-бандиты
  • Парящие скалы-аватары
  • Долина нарзанов

Описание экскурсии

Единение с природой

Джилы-Су располагается в Приэльбрусье на высоте 2500 метров. Кажется, что здесь природа сделала невозможное, чтобы удивить путешественников. Отправляемся к самым популярным природным достопримечательностям — а также в несколько малоизвестных мест. Возможно, именно они станут изюминкой вашего путешествия!

Вы увидите:

  • Холмы и возвышенности с красивейшими видами на окрестности, Эльбрус и Главный Кавказский хребет
  • Гору Баран — местный лыжный курорт
  • Небесные качели у пропасти
  • Смотровую площадку рядом с солнечной обсерваторией и «городом звёзд»
  • Родник Девичьи косы
  • Скалы-бандиты (Абреки)
  • Парящие скалы-аватары
  • Образования из застывшей лавы
  • Три горных водопада: Каракая-Су, Султан и Кызыл-Су
  • Главную достопримечательность Джилы-Су — Долину нарзанов

Я расскажу:

  • Кем и когда были захвачены эти земли и как на это повлияла Османская империя
  • Как немцы захватили Эльбрус и аэродром
  • Как осваивали этот горный район
  • Почему от Кисловодска до Джилы-Су всего два поселения
  • Где попробовать лечебные минеральные воды и искупаться в тёплом нарзанном бассейне
  • Почему Эльбрус и его ледники всегда притягивают людей
  • И много других интересных фактов о местной жизни и обычаях!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
  • Поездка проходит на комфортабельных иномарках (Toyota Land Cruiser и др.) или УАЗ Патриот. Есть детские кресла

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор 100 ₽ с человека
  • Билеты в парк «Приэльбрусье» 200 ₽ с человека
  • Вход в Долину нарзанов 200 ₽ с человека
  • Вход на смотровую площадку возле скал-аватаров 50 ₽ с человека
  • Еда и напитки в кафе

ежедневно в 07:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
т
9 окт 2024
Супер поездка. Живописнейшая дорога, красота невероятная! Эльбрус как на ладони! Маршрут на все 💯! Умар профессионал своего дела! Виртуозная езда, интересная информация., прекрасное чувство юмора, отличный гид!!! Благодарю за испытанные эмоции, впечатлениц на всю оставшуюся жизнь!!!
Супер поездка. Живописнейшая дорога, красота невероятная! Эльбрус как на ладони! Маршрут на все 💯! Умар профессионалСупер поездка. Живописнейшая дорога, красота невероятная! Эльбрус как на ладони! Маршрут на все 💯! Умар профессионалСупер поездка. Живописнейшая дорога, красота невероятная! Эльбрус как на ладони! Маршрут на все 💯! Умар профессионалСупер поездка. Живописнейшая дорога, красота невероятная! Эльбрус как на ладони! Маршрут на все 💯! Умар профессионалСупер поездка. Живописнейшая дорога, красота невероятная! Эльбрус как на ладони! Маршрут на все 💯! Умар профессионалСупер поездка. Живописнейшая дорога, красота невероятная! Эльбрус как на ладони! Маршрут на все 💯! Умар профессионалСупер поездка. Живописнейшая дорога, красота невероятная! Эльбрус как на ладони! Маршрут на все 💯! Умар профессионалСупер поездка. Живописнейшая дорога, красота невероятная! Эльбрус как на ладони! Маршрут на все 💯! Умар профессионалСупер поездка. Живописнейшая дорога, красота невероятная! Эльбрус как на ладони! Маршрут на все 💯! Умар профессионалСупер поездка. Живописнейшая дорога, красота невероятная! Эльбрус как на ладони! Маршрут на все 💯! Умар профессионал

Похожие экскурсии из Ессентуков

Cквозь облака - к заповедному Джилы-Су
Джиппинг
На машине
6 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сквозь облака к заповедному Джилы-Су: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир кавказской природы и легенд во время экскурсии в Джилы-Су. Вас ждут незабываемые впечатления и знакомство с культурой региона
Начало: В вашем отеле в Ессентуках
17 фев в 09:00
18 фев в 09:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
На машине
скидка
10%
42 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в первозданную природу Джилы-Су, исследуйте скалы Аватары, минеральные источники и водопады. Узнайте о культуре горных жителей Кавказа
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
16 фев в 07:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
Поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
На машине
8 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Вид с плато Шаджатмаз
Откройте для себя красоту Кавказа в урочище Джилы-Су. Вас ждут впечатляющие виды, целебные нарзанные ванны и дружелюбные суслики
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:00
16 000 за всё до 5 чел.