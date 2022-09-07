Живописная поездка по окрестностям Кисловодска с посещением главных природных и исторических достопримечательностей региона.
Вы увидите гору Кольцо — природный памятник с лучшей панорамой курорта, прогуляетесь к Медовым водопадам в долине реки Аликоновка, преодолеете перевал Гумбаши — самый высокогорный автомобильный перевал в России. А кульминацией станет посещение древнего Шоанинского храма X–XI веков.
Вы увидите гору Кольцо — природный памятник с лучшей панорамой курорта, прогуляетесь к Медовым водопадам в долине реки Аликоновка, преодолеете перевал Гумбаши — самый высокогорный автомобильный перевал в России. А кульминацией станет посещение древнего Шоанинского храма X–XI веков.
Описание экскурсииГора Кольцо — природный символ Кисловодска Путешествие начинается с горы Кольцо, расположенной в отроге Боргустанского хребта. Этот природный памятник, сформировавшийся в результате выветривания, давно стал одной из визитных карточек Кавказских Минеральных Вод. С вершины открывается панорамный вид на Кисловодск и его окрестности — идеальное место для первых кадров. Медовые водопады — ущелье Аликоновки Следующая остановка — Медовые водопады, расположенные в живописной долине реки Аликоновка. Это место известно не только своей красотой, но и кавказским гостеприимством: здесь можно попробовать горный чай, мёд и национальные сладости, а при желании — прокатиться на лошади или на самом длинном зиплайне в России. Перевал Гумбаши — высочайший автомобильный перевал России Далее путь лежит через аутентичные сёла к перевалу Гумбаши — самому высокогорному автомобильному перевалу в России, высота которого достигает 2200 метров. С его вершины открываются захватывающие виды на Кавказский хребет. Это место, где дорога словно парит над облаками. Шоанинский храм — древний свидетель X–XI веков Кульминацией станет посещение Шоанинского храма — древнего христианского памятника X–XI веков, расположенного в живописном горном ущелье. Это один из старейших храмов Северного Кавказа, сохранивший дух раннего средневековья. Каменные стены, строгие линии и потрясающий вид на долину создают ощущение прикосновения к вечности.
Ежедневно. По договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Кольцо
- Медовые водопады
- Долина реки Аликоновка
- Перевал Гумбаши
- Шоанинский храм
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Обед и входные билеты на медовые водопады (100₽/чел)
Место начала и завершения?
В любом удобном для Вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. По договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличная поездка получилась! Юрий не даёт заскучать, интересно рассказывает о здешних местах, знакомит с местными жителями. В главных точках – перевале и на вершине скалы, где расположен храм, безумно прекрасные
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо Максиму за возможность посмотреть перевал Гумбаши, необыкновенные сырные скалы, и побывать в Шоанинском храме (душевное место). Поездка получилась экологическая: приехали домой с мёдом, козьим молоком,
Вам был полезен этот отзыв?
Л
На экскурсии были с сыном. Нам очень понравилось. Погода, несмотря на неблагоприятный прогноз, нас порадовала, и мы смогли насладиться видами Эльбруса! Дорога к перевалу да и сам перевал превзошли все
Вам был полезен этот отзыв?
И
Мы впервые приехали в Пятигорск и искали интересную экскурсию. Выбирали индивидуальную экскурсию и в своём выборе не ошиблись. Григорий провёл интересную экскурсию для всей семьи. Все остались очень довольны. Побывали в интересных местах. Сделали много красивых фотографий. Узнали много интересного. Если ещё соберёмся в Пятигорск, обязательно закажем экскурсию с Григорием. Спасибо за незабываемые впечатления!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Путешествовали на комфортабельном автомобиле. Наш гид Михаил даже приготовил для нас воду и конфеты. Всю поездку сопровождал рассказами: история народов Карачаево-Черкесии, их традиции и быт, о местах, которые посещали и просто проезжали, разные легенды, всегда отвечал на наши вопросы. Нам было очень интересно, включая нашего сына 16 лет.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Очень коммуникабельный, воспитанный и доброжелательный гид Алексей прекрасно владеет материалом. Экскурсию проводит на подготовленном и ухоженном внедорожнике Mitsubishi, автомобиль ведёт аккуратно. Экскурсия заняла 9 часов, которые пролетели незаметно. Мы получили массу впечатлений и удовольствия. Рекомендуем однозначно.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ессентуков
Похожие экскурсии на «Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и храм Х века за один день»
Мини-группа
до 8 чел.
3 в 1 из Ессентуков: гора Кольцо + Медовые водопады + термальные источники
Путешествие по Кавказу за один день: гора Кольцо, Медовые водопады и термальные источники подарят вам незабываемые впечатления и отдых
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
Оцените зрелищные панорамы перевала Гум-Баши, посетите старинный Шоанинский храм и расслабьтесь в термальных источниках. Уникальный маршрут за один день
Начало: В любом удобном для Вас месте
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 500 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Медовые водопады и гора Кольцо
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: ежедневно в 14-00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и сказочный Домбай
Отправиться в дружеское путешествие - навстречу природным красотам Карачаево-Черкесии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
15 000 ₽ за экскурсию