Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Живописная поездка по окрестностям Кисловодска с посещением главных природных и исторических достопримечательностей региона.



Вы увидите гору Кольцо — природный памятник с лучшей панорамой курорта, прогуляетесь к Медовым водопадам в долине реки Аликоновка, преодолеете перевал Гумбаши — самый высокогорный автомобильный перевал в России. А кульминацией станет посещение древнего Шоанинского храма X–XI веков. 5 16 отзывов

Олег Ваш гид в Ессентуках Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 15 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 16 отзывов 6 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Гора Кольцо — природный символ Кисловодска Путешествие начинается с горы Кольцо, расположенной в отроге Боргустанского хребта. Этот природный памятник, сформировавшийся в результате выветривания, давно стал одной из визитных карточек Кавказских Минеральных Вод. С вершины открывается панорамный вид на Кисловодск и его окрестности — идеальное место для первых кадров. Медовые водопады — ущелье Аликоновки Следующая остановка — Медовые водопады, расположенные в живописной долине реки Аликоновка. Это место известно не только своей красотой, но и кавказским гостеприимством: здесь можно попробовать горный чай, мёд и национальные сладости, а при желании — прокатиться на лошади или на самом длинном зиплайне в России. Перевал Гумбаши — высочайший автомобильный перевал России Далее путь лежит через аутентичные сёла к перевалу Гумбаши — самому высокогорному автомобильному перевалу в России, высота которого достигает 2200 метров. С его вершины открываются захватывающие виды на Кавказский хребет. Это место, где дорога словно парит над облаками. Шоанинский храм — древний свидетель X–XI веков Кульминацией станет посещение Шоанинского храма — древнего христианского памятника X–XI веков, расположенного в живописном горном ущелье. Это один из старейших храмов Северного Кавказа, сохранивший дух раннего средневековья. Каменные стены, строгие линии и потрясающий вид на долину создают ощущение прикосновения к вечности.

Ежедневно. По договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гора Кольцо

Медовые водопады

Долина реки Аликоновка

Перевал Гумбаши

Шоанинский храм Что включено Транспорт

Сопровождение гида Что не входит в цену Обед и входные билеты на медовые водопады (100₽/чел) Место начала и завершения? В любом удобном для Вас месте Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно. По договоренности Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.