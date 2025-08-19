Полюбоваться пейзажами на Бермамыт приезжали еще современники Лермонтова. И хотя добраться до этого чуда природы не так просто, с нами поездка пройдет гладко. Вы совершите прогулку по плато, сделаете множество фото и видео и пообедаете хычинами в кафе с видом на Эльбрус.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Красоты плато Бермамыт

Мы встретим вас у отеля — и сразу в путь. Дорога займет около 2 часов (в зависимости от того, в каком городе КМВ вы находитесь).

На самом плато вы проведете примерно 3-4 часа: будет достаточно времени, чтобы прогуляться, послушать местные легенды, налюбоваться ландшафтами плато и великаном Эльбрусом, возвышающимся в отдалении, и, конечно, сделать фото со всех ракурсов.

А еще сможете отдохнуть в кафе на самом плато, насладиться горным чаем или кофе в прикуску с вкусными хычинами — и все это на фоне прекрасных панорам!

Кому подойдет прогулка

Людям с любой физической подготовкой

Организационные детали

Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего

Поездку можно организовать для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщениях)

Дополнительно оплачивается питание в кафе (по желанию)

Как всё проходит