Полюбоваться пейзажами на Бермамыт приезжали еще современники Лермонтова. И хотя добраться до этого чуда природы не так просто, с нами поездка пройдет гладко.
Вы совершите прогулку по плато, сделаете множество фото и видео и пообедаете хычинами в кафе с видом на Эльбрус.
Вы совершите прогулку по плато, сделаете множество фото и видео и пообедаете хычинами в кафе с видом на Эльбрус.
Описание экскурсии
Красоты плато Бермамыт
Мы встретим вас у отеля — и сразу в путь. Дорога займет около 2 часов (в зависимости от того, в каком городе КМВ вы находитесь).
На самом плато вы проведете примерно 3-4 часа: будет достаточно времени, чтобы прогуляться, послушать местные легенды, налюбоваться ландшафтами плато и великаном Эльбрусом, возвышающимся в отдалении, и, конечно, сделать фото со всех ракурсов.
А еще сможете отдохнуть в кафе на самом плато, насладиться горным чаем или кофе в прикуску с вкусными хычинами — и все это на фоне прекрасных панорам!
Кому подойдет прогулка
Людям с любой физической подготовкой
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего
- Поездку можно организовать для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщениях)
- Дополнительно оплачивается питание в кафе (по желанию)
Как всё проходит
- Прогулку для вас проведет один из водителей нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
- Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий по согласованию с группой
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 409 туристов
Наша команда водителей уже несколько лет организует поездки в горы Северного Кавказа, оставляя у путешественников незабываемые впечатления, положительные эмоции и желание посещать Кавказ каждый год!
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Сегодня мы с семьей побывали на плато Бермамыт! Поездка превзошла все ожидания! Во-первых, очень хочется отметить нашего гида-водителя Руслана - человек, который обладает прекрасным чувством юмора, жизненным опытом и глубокими знаниями о Северном Кавказе! Ему удалось создать атмосферу интересной и позновательной поездки! Во-вторых, конечно же, это завораживающие пейзажи Эльбруса и всей природы Северного Кавказа! Спасибо организаторам экскурсии и нашему гиду!
Вам был полезен этот отзыв?
Водитель позвонил накануне вечером, сказал, что приедет в 7 утра. В итоге прождал его на улице до 8:10. Собирали других участников, потом к нам пересадили еще двух человек из другой
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ессентуков
Похожие экскурсии на «На плато Бермамыт из Ессентуков - в мини-группе»
Индивидуальная
до 6 чел.
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами! (Из Ессентуков)
Погрузитесь в мир горных вершин и древних легенд на комфортабельном внедорожнике. Плато Бермамыт ждет вас
Завтра в 07:00
13 авг в 07:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Ессентуков
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт с захватывающими видами и уникальными историями ждет вас
Начало: У жд вокзала в Ессентуках
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Нестандартное джип-путешествие на Бермамыт и Джилы-Су из Ессентуков
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
13 авг в 07:00
8000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Плато Бермамыт - край скал и облаков: из Ессентуков в мини-группе
Увидеть лучшие панорамы Кавказа с высокогорного плато
Начало: От места вашего проживания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:30 и 14:15
Завтра в 07:30
13 авг в 07:30
4300 ₽ за человека
-10%
до 1 октября
4500 ₽ за человека