Фотопрогулка
до 3 чел.
Восхождение на Машук и фотосессия
Покорите вершину Машука и запечатлейте эмоции на фото! Уникальные виды, свежий воздух и профессиональная фотосессия ждут вас в этом путешествии
Завтра в 08:00
26 сен в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Донгуз-Орун Кёль - озеро твоей мечты
Погрузитесь в атмосферу горного приключения с видом на Эльбрус и семицветное озеро. Комфортный подъём и лёгкий трекинг ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 07:30
1 окт в 07:30
8 окт в 07:30
5500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
На плато Бермамыт - за инопланетными пейзажами
Полюбоваться грандиозными скалами, ущельями и каньоном (из Ессентуков в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3700 ₽ за человека
