Нас ждет увлекательное приключение по Северному Приэльбрусью.
Живописная горная дорога приведет нас в урочище Джилы-Су, где есть много источников и несколько водопадов — три из них мы посетим. А еще здесь можно увидеть причудливые скульптуры, созданные природой. С плато Шаджатмаз мы полюбуемся Эльбрусом.
Живописная горная дорога приведет нас в урочище Джилы-Су, где есть много источников и несколько водопадов — три из них мы посетим. А еще здесь можно увидеть причудливые скульптуры, созданные природой. С плато Шаджатмаз мы полюбуемся Эльбрусом.
Описание экскурсии
Место назначения — Джилы-СуНазвание урочища переводится как «тёплая вода». Всё из-за тёплых минеральных источников, вода которых оздоравливает и лечит множество заболеваний. Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, находится на высоте 2380 метров у подножия северного склона Эльбруса. Помимо источников, здесь есть несколько водопадов — мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан — и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы. По дороге в урочище мы будем делать остановки в видовых местах:
- побываем на плато Шаджатмаз — в ясную погоду перед вами откроется вид на Эльбрус;
- заглянем в ущелье реки Харбаз со скалами-«аватарами» — это место словно из фильма или с другой планеты;
- если не будем задерживаться, то на обратном пути посетим Долину Нарзанов, где из земных недр на поверхность пробивается множество источников. Важная информация: На экскурсию допускаются дети от 5 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 5 лет необходимо выбрать индивидуальный тур. Программа экскурсии подходит для людей с любой физической подготовкой. Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах. Рекомендуем взять с собой небольшой перекус и воду. В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть изменен (по согласованию с группой). По согласованию со всей группой возможно посещение Поляны Эммануэля за дополнительную плату.
каждый день в 06:30, 07:00 и 07:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Джилы-Су
- Плато Шаджатмаз
- Ущелье реки Харбаз
- Долина Нарзанов (по возможности)
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней: ≈ 300 руб. /чел.
- Экосбор в Джилы-Су: 100 руб. /чел.
- Экосбор в Долине Нарзанов: 100 руб. /чел.
- Входной билет в национальный парк: 200 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 06:30, 07:00 и 07:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- На экскурсию допускаются дети от 5 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 5 лет необходимо выбрать индивидуальный тур
- Программа экскурсии подходит для людей с любой физической подготовкой
- Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах
- Рекомендуем взять с собой небольшой перекус и воду
- В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть изменен (по согласованию с группой)
- По согласованию со всей группой возможно посещение Поляны Эммануэля за дополнительную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 76 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия на Джилы-су - это сказка. Мы уже с мужем были второй раз. Шикарная дорога с обалденными видами на горы, водопады, реки, луга с нежными цветами. В небе парят гордые
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А
Накануне мы приняли решение, что нам срочно нужно увидеть Эльбрус (первый раз он скрылся от нас, но мы не сдаемся), и в составе я и моих детей забронировали эту экскурсию.
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У
Экскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем, кто хочет получить отличные впечатления, увидеть прекрасную природу Кавказа, услышать много интересной информации о истории, природе, обычаях этого края в формате дружеской беседы. Спасибо
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Е
12.08 были на экскурсии в сопровождении гида-водителя Сергея. Мы в полнейшем восторге от увиденного! Сергей - водитель от Бога, человек с потрясающим чувством юмора, искренне заинтересованный в своей работе. Очень
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Д
Сегодня провели отличный день по маршруту Джилы-Суу в компании, самого лучшего Гида(именно с большой буквы), Сергея! Настоятельно рекомендуем именного его! Увлекательно рассказывает про каждое проезжаемое место, знает самые лучше смотровые
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Э
Поездка прошла превосходно! Анастасия очень комфортный в коммуникации человек. Абрек отличный гид и отличный человек, создал очень приятную и веселую атмосферу на весь день. Много интересной информации про край, народы
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Входит в следующие категории Ессентуков
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