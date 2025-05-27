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Очарование Приэльбрусья: Джилы-Су и плато Шаджатмаз

Очарование Приэльбрусья
Нас ждет увлекательное приключение по Северному Приэльбрусью.

Живописная горная дорога приведет нас в урочище Джилы-Су, где есть много источников и несколько водопадов — три из них мы посетим. А еще здесь можно увидеть причудливые скульптуры, созданные природой. С плато Шаджатмаз мы полюбуемся Эльбрусом.
5
76 отзывов
Очарование Приэльбрусья: Джилы-Су и плато Шаджатмаз
Очарование Приэльбрусья: Джилы-Су и плато Шаджатмаз
Очарование Приэльбрусья: Джилы-Су и плато Шаджатмаз

Описание экскурсии

Место назначения — Джилы-Су

Название урочища переводится как «тёплая вода». Всё из-за тёплых минеральных источников, вода которых оздоравливает и лечит множество заболеваний. Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, находится на высоте 2380 метров у подножия северного склона Эльбруса. Помимо источников, здесь есть несколько водопадов — мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан — и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы. По дороге в урочище мы будем делать остановки в видовых местах:
  • побываем на плато Шаджатмаз — в ясную погоду перед вами откроется вид на Эльбрус;
  • заглянем в ущелье реки Харбаз со скалами-«аватарами» — это место словно из фильма или с другой планеты;
  • если не будем задерживаться, то на обратном пути посетим Долину Нарзанов, где из земных недр на поверхность пробивается множество источников. Важная информация: На экскурсию допускаются дети от 5 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 5 лет необходимо выбрать индивидуальный тур. Программа экскурсии подходит для людей с любой физической подготовкой. Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах. Рекомендуем взять с собой небольшой перекус и воду. В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть изменен (по согласованию с группой). По согласованию со всей группой возможно посещение Поляны Эммануэля за дополнительную плату.

каждый день в 06:30, 07:00 и 07:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Джилы-Су
  • Плато Шаджатмаз
  • Ущелье реки Харбаз
  • Долина Нарзанов (по возможности)
Что включено
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Питание в кафе с кавказской кухней: ≈ 300 руб. /чел.
  • Экосбор в Джилы-Су: 100 руб. /чел.
  • Экосбор в Долине Нарзанов: 100 руб. /чел.
  • Входной билет в национальный парк: 200 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 06:30, 07:00 и 07:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • На экскурсию допускаются дети от 5 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 5 лет необходимо выбрать индивидуальный тур
  • Программа экскурсии подходит для людей с любой физической подготовкой
  • Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах
  • Рекомендуем взять с собой небольшой перекус и воду
  • В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть изменен (по согласованию с группой)
  • По согласованию со всей группой возможно посещение Поляны Эммануэля за дополнительную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 76 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
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А
Экскурсия на Джилы-су - это сказка. Мы уже с мужем были второй раз. Шикарная дорога с обалденными видами на горы, водопады, реки, луга с нежными цветами. В небе парят гордые
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орлы. А суслики вызывают просто детский восторг. Наш водитель-гид Сергей приложил все усилия, чтобы сделать нашу поездку незабываемой. Очень интересно рассказывал, с юмором, остановки делал в местах с чудесным видами и помогал выбрать ракурс для фото. Каждому турист уделял внимание. А вождение автомобиля - высший пилотаж. С ним было совсем не страшно на серпантинах. Огромное спасибо за организацию чудесного незабываемого отдыха. Хочется приезжать ещё и ещё.

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А
Накануне мы приняли решение, что нам срочно нужно увидеть Эльбрус (первый раз он скрылся от нас, но мы не сдаемся), и в составе я и моих детей забронировали эту экскурсию.
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Если вы засиделись в офисе, и вырвались на свободу-вам точно сюда. А если хотите увидеть действительно красивые места, то вам нужно не на дорогу Джилы-су, а на поляну Эммануэля(но и на знаменитую дорогу вас привезут) Не хватает адреналина, вот вам рецепт:заказываете эту экскурсию, пишите, что вам нужен самый лучший гид, догаваривайтесь на поляну Эммануэля. Вам остановят действительно в самых красивых местах. Возьмите морковку и семечки для сусликов, они вам будут благодарны.

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У
Экскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем, кто хочет получить отличные впечатления, увидеть прекрасную природу Кавказа, услышать много интересной информации о истории, природе, обычаях этого края в формате дружеской беседы. Спасибо
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большое Анастасии, она была очень внимательна и всегда на связи, отвечала на любые вопросы и пожелания, организация была на высшем уровне от начала и до конца. А теперь о нашем замечательном гиде и водителе.) Это был Сергей, привозил нас на шикарные локации, останавливался в красивых местах, где вообще мало кто останавливался, или мы были вообще одни. Было время и погулять и сфотографировать красоту. Сергей отличный водитель, мы проехали по трём серпантинам, заезжали везде, где только можно и нельзя! И всё было хорошо! По согласию всей группы, мы поехали на поляну Эммануэля по горе Сирх. Потом были нарзаны, и суслики, где покормили очаровательных зверушек. Рассказывать можно долго, лучше съездить! Спасибо Вам!

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Е
12.08 были на экскурсии в сопровождении гида-водителя Сергея. Мы в полнейшем восторге от увиденного! Сергей - водитель от Бога, человек с потрясающим чувством юмора, искренне заинтересованный в своей работе. Очень
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добрый, был внимательным и заботливым к каждому участнику группы: делился курткой, зонтиком, семечками; рекомендовал лучшие ракурсы для фото. Проявлял инициативу во всём: помогал делать снимки и видео, показывал труднодоступные красоты, делился интересными фактами в процессе поездки. Сама поездка прошла на позитиве, что достаточно важно для длительной экскурсии. Одним словом Сергей - профессионал!! Мы ставим ему 10 звёзд!! (хоть оценка всего 5 звёзд) Спасибо за экскурсию! 👏🏻👍🏻🌟

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Д
Сегодня провели отличный день по маршруту Джилы-Суу в компании, самого лучшего Гида(именно с большой буквы), Сергея! Настоятельно рекомендуем именного его! Увлекательно рассказывает про каждое проезжаемое место, знает самые лучше смотровые
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точки (к слову други гиды, вас скорее всего туда не повезут), с отличным чувством юмора и профессиональным отношением к делу! Еще хотелось бы добавить, если вам предлагают посетить долину Эмануэля (зависит от погоды), обязательно соглашайтесь, это еще добавит +100500 эмоций к тому, что казалось бы, куда еще круче?! Надеюсь приедем в гости еще раз и прокатимся с Сергеем по другим маршрутам😉 Огромное спасибо за такие яркие эмоции, которые отпечатались на всю жизнь🤘🏼🤝🏻

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Э
Поездка прошла превосходно! Анастасия очень комфортный в коммуникации человек. Абрек отличный гид и отличный человек, создал очень приятную и веселую атмосферу на весь день. Много интересной информации про край, народы
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и отдельные локации. Дорога на "Джилы-Су" уже шедевр! Виды смотровых площадок - нечто! Сами водопады тоже впечатляют, если где-то прочитаете, что это просто ручейки, не верьте. Да, это не "Виктория". Но у них своя красота и величие. Если вам предложат расширить программу и заехать на поляну Эммануэля (это зависит от погодных условий в моменте) - обязательно соглашайтесь! Для нас это было +100% к тому, что мы уже получили от дороги и водопадов! Настя, спасибо за отличную организацию! Абрек, рад был познакомиться, обязательно увидимся, когда вернемся в ваши края!

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