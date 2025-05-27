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большое Анастасии, она была очень внимательна и всегда на связи, отвечала на любые вопросы и пожелания, организация была на высшем уровне от начала и до конца. А теперь о нашем замечательном гиде и водителе.) Это был Сергей, привозил нас на шикарные локации, останавливался в красивых местах, где вообще мало кто останавливался, или мы были вообще одни. Было время и погулять и сфотографировать красоту. Сергей отличный водитель, мы проехали по трём серпантинам, заезжали везде, где только можно и нельзя! И всё было хорошо! По согласию всей группы, мы поехали на поляну Эммануэля по горе Сирх. Потом были нарзаны, и суслики, где покормили очаровательных зверушек. Рассказывать можно долго, лучше съездить! Спасибо Вам!