1 день

Заезд и пешая экскурсия по Кисловодску

Прибытие в Минеральные Воды в аэропорт до 12:00.

12:30 Групповой трансфер в Кисловодск, встреча на выходе из зала прилета.

Трансфер в Кисловодск, в пути 1-1.5 часа в зависимости от дорожной ситуации.

Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда, на площади напротив здания ж/д вокзала.

Трансфер в отель

14:00 Начало программы в Кисловодске.

Обед в кафе, знакомство с группой.

После обеда пешеходная экскурсия по Кисловодску, во время которой вы познакомитесь с историей города, увидите Главную Нарзанную галерею, Каскадную лестницу, Курортный бульвар.

Кисловодский курортный парк можно смело назвать гордостью России.

Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников.

Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Александр Солженицын, Федор Шаляпин, Анна Павлова.

Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров.

Наша прогулка будет неспешной, чтобы вы сполна насладились красотой здешних мест.

Курортный парк прекрасен во все времена года.

Кисловодский парк обладает множеством природный свойств: чистейший воздух, повышенная естественная ионизация и насыщенность воздуха фитонцидами растений — все это, безусловно, благотворно отразится на здоровье участников программы.

Во время экскурсии вам предложат продегустировать три вида кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.

Окончание экскурсии.

Возращение в гостиницу самостоятельно.

Отдых, свободное время.