За несколько дней программы вы побываете в самых прекрасных уголках Кавказских Минеральных Вод, познакомитесь с богатой историей региона, его традициями, культурой, национальной кухней. Комфортные городские экскурсии, чередуются с природным богатством Северного Кавказа, а подъем канатной дорогой на высоту более 4 тысяч метров на склон горы Эльбрус, сделают ваше путешествие особенным.
Преимущества этого тура:
Прибытие в Минеральные Воды в аэропорт до 12:00.
12:30 Групповой трансфер в Кисловодск, встреча на выходе из зала прилета.
Трансфер в Кисловодск, в пути 1-1.5 часа в зависимости от дорожной ситуации.
Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда, на площади напротив здания ж/д вокзала.
Трансфер в отель
14:00 Начало программы в Кисловодске.
Обед в кафе, знакомство с группой.
После обеда пешеходная экскурсия по Кисловодску, во время которой вы познакомитесь с историей города, увидите Главную Нарзанную галерею, Каскадную лестницу, Курортный бульвар.
Кисловодский курортный парк можно смело назвать гордостью России.
Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников.
Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Александр Солженицын, Федор Шаляпин, Анна Павлова.
Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров.
Наша прогулка будет неспешной, чтобы вы сполна насладились красотой здешних мест.
Курортный парк прекрасен во все времена года.
Кисловодский парк обладает множеством природный свойств: чистейший воздух, повышенная естественная ионизация и насыщенность воздуха фитонцидами растений — все это, безусловно, благотворно отразится на здоровье участников программы.
Во время экскурсии вам предложат продегустировать три вида кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.
Окончание экскурсии.
Возращение в гостиницу самостоятельно.
Отдых, свободное время.
Завтрак в отеле.
Отправление загород в Аликоновское ущелье, которое расположено всего в 30 минутах езды от города, но это уже будет территория Карачаево- Черкессии.
Первая наша остановка у природного памятника – гора Кольцо, где можно увидеть Кисловодск с высоты птичьего полёта.
Следующая наша остановка – Чайный домик, где можно продегустировать травяные чаи, мед, настойки, варенье из сосновых шишек, фейхоа, облепихи домашнего производства, урбечи, пастилу, чурчхелу и другие местные сладости.
Все можно попробовать и при желании приобрести в качестве подарка и сувенира.
А если после вкусного чаепития вы не прочь совершить небольшую конную прогулку, то неподалеку есть прокат этих замечательных животных (доп. плата от 500р., 30 мин.).
Любой наездник останется довольным, когда прокатится на настоящем карачаевском скакуне.
Наша основная цель путешествия этого дня – Медовые водопады, ведь именно там можно полюбоваться на горы и посмотреть «настоящий Кавказ» в миниатюре.
Прогулка по территории, отдых. Со смотровых площадок вам открываются чудесные виды на окружающие горы и 4 водопада различной высоты.
Обед с блюдами национальной кухни.
Поездка на Суворовские термальные источники (доп. плата – 500 рублей, входной билет, оплата гиду на месте).
*Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки.
После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.
Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
Рекомендуем взять с собой вещи для купания: купальные плавки/купальник, полотенце (1-2шт), резиновые тапочки.
18:00 Ориентировочное время возвращение в Кисловодск.
Завтрак в отеле.
Продолжение экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод, сегодня Вы увидите основные достопримечательности города-курорта Ессентуки.
В городе-курорте Ессентуки вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).
Также вы увидите Цандеровский институт механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века.
Посещение Храмового комплекса, где установлена самая высокая в России скульптура Иисуса. Христа высотой 20 метров.
Обед.
Выезд в станицу Боргустанская для посещения казачьего подворья.
В старинной казачьей усадьбе у русской печи туристов встретит хозяйка, которая расскажет о старинном казачьем житье, покажет бытовые принадлежности, предложит разжечь светец, погладить белье рубелем, примерить коромысла и пронести воду не разлив ее.
Все гости полноценно окунутся в атмосферу казачьего быта.
Казачье гостеприимство не обходится без застолья, поэтому после экскурсии по дому и территории гостей ожидает шикарное угощение – национальная казачья кухня!
За столом можно отведать домашних вареников, пирожки, сало, соленья, узвар.
Но главное «блюдо» вечера – возможность послушать старинные казачьи песни, а также принять участие в свадебном обряде.
Возвращение в Кисловодск, ужин самостоятельно.
Завтрак сух паек.
Сегодня вы отправитесь знакомиться с легендарным Эльбрусом с южной стороны.
Красавец Эльбрус находится на территории верхней Балкарии.
Расположен в центре Главного Кавказского хребта, протянувшегося от Каспийского до Черного моря практически на тысячу километров.
Эльбрус — это спящий вулкан, последнее извержение которого произошло около 50 г. н. э.
Застывшая на его склонах лава приобрела причудливые формы, напоминающие средневековые замки.
Вы совершите подъем на гору Эльбрус на новой гондольной канатной дороге до 3847 м. н.у. м (билет на канатную дорогу Эльбрус включен).
Поднявшись на такие высоты, ощущаешь непередаваемое чувство свободы.
А открывающиеся панорамы просто завораживают.
В ясную погоду видны цепи снежных гор, уходящие на 300 километров вдаль.
Обед самостоятельно.
Свободное время на курорте.
Вы также можете посетить самый большой рынок сувениров Приэльбрусья.
Туристы увозят с собой домашнее варенье, овечьи шкуры, папахи, поделки, мед, сладости и другие напоминания о путешествии.
Посещение поляны Нарзанов, где выходит на поверхность 3 источника углекислых гидрокарбонатно-хлоридных натриево-кальциевых нарзанов.
В воде растворены окиси металлов, из-за чего русла ключей окрашены в характерный желто-оранжевый цвет.
Возвращение в Кисловодск.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Завершит знакомство с городами Кавказских Минеральных вод посещение самого старого города в регионе – Пятигорска.
Вы прогуляетесь по великолепному парку «Цветник», насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал.
Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л. Н. Толстой, С. Есенин, А. С. Пушкин.
Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь.
Во время экскурсии Вы узнаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.
Обед в кафе.
Экскурсия в музей-усадьбу М. Ю. Лермонтова (домик Лермонтова).
Экскурсия по Пятигорску: во время экскурсии вы увидите место дуэли М. Ю. Лермонтова, посетите озеро Провал, парк Цветник. Великолепный вид на город и горы вы увидите с панорамной площадки горы Машук, на которую вы подниметесь по канатной дороге.
И, если повезет, то обязательно увидите Эльбрус.
Программу продолжит посещение города Железноводск.
Вы совершите небольшую прогулку и познакомитесь с архитектурой XIX столетия.
Великолепные старинные архитектурные памятники, такие как бывшая дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, камень Желаний, украшают курортный парк.
Во время экскурсии вы попробуете минеральную воду из Лермонтовского источника (Смирновско-Славяновские воды).
Отправление в Кисловодск.
Заключительный ужин в ресторане вместе с группой, во время которого вы будете делиться впечатлениями от программы.
Возвращение в отель самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
11:00 Тематическая экскурсия “Великий Шаляпин” в литературно-музыкальном музее” Дача Шаляпина” (доп. плата – 350 рублей взрослый, 250 рублей – пенсионеры, 200 рублей – дети с 7-16 лет).
Экскурсия познакомит вас с творчеством великого певца.
Групповой трансфер в аэропорт к рейсам, вылетающим после 18:00 часов.
Групповой трансфер на ж/д ко времени отправления поезда.
Тур предусматривает проживание в отеле выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Тип размещения
Гранд Отель 4* (Курортный бульвар)
Завтрак – шведский стол
Спа-отель Колизей 4* (в 5 мин от ж/д вокзала и Курортного бульвара)
Завтрак не включен, доплата от 400 руб/чел
Входит пользование бассейном с 7 до 18.00
Парк-Отель 3* (в 5 мин от Курортного бульвара)
Завтрак включен в столовой отеля на 200 рублей
Амира Парк 3* (10-15 мин от Курортного бульвара)
Завтрак включен в столовой отеля на 200 руб
стандарт 1-2 этаж (твин/дабл)
доп сутки/номер – 7000
номер улучшенный (29 м2) – 52400
доп сутки/номер – 7000
стандарт комфорт (23-25м2) – 46750
доп сутки/номер – 4500
улучшенный (18м2) – 43200
доп сутки/номер – 3600
стандарт (15м2) – 40800
доп сутки/номер – 3200
стандарт 3 этаж (твин/дабл)
доп сутки/номер – 8000
стандарт комфорт (25-27 м2) – 50800
доп сутки/номер - 6000
стандарт (18м2) – 42300
доп сутки от 3700
|эконом (12м2) – 39550
доп сутки/номер – 2800
стандарт (16-17м2) – 47800
доп сутки/номер – 5000
эконом мансарда (12м2) – 41250
доп сутки/номер – 3400
номер одноместный эконом(10м2) – 42500
доп сутки/номер – 1800
Доплата за одноместное
размещение
стандарт 1-2 этаж – 20200
|улучшенный – 19500
|стандарт комфорт – 11250
|улучшенный – 9000
|стандарт комфорт – 17300
|стандарт – 9250
|стандарт – 8000
|стандарт 3 этаж – 23000
|стандарт – 14400
|эконом мансарда – 8500
|эконом – 7000
|Стоимость на доп. месте в номере стандарт
|стандарт только дети с 10 до 12 лет – 39100
|стандарт (25-27 м2) взрослые и дети с 14 лет – 37400
|стандарт комфорт взрослые и дети с 12 лет – 36700
|улучшенный с доп местом взрослые и дети с 12 лет – 36200
|стандарт (25-27 м2) дети с 10 до 14 лет – 36500
|стандарт комфорт дети с 10 до 12 лет – 33600
|улучшенный с доп местом дети с 10 до 12 лет – 33300
Скидки на основные места для детей от 10 до 14 лет – 5%.
Для гостей отелей Амира Парк, Парк-Отель выдается талон на завтрак на сумму 200 рублей.
Этот отель расположен напротив Нарзанной галереи минеральных вод в парке Кисловодска, в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Кисловодска. К услугам гостей номера с кондиционером и мини-баром.
Все номера гостиничного комплекса «Гранд-Отель» оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором с плоским экраном. На полу уложено ковровое покрытие. В ванной комнате предоставляются халаты и тапочки.
В ресторане комплекса «Гранд-Отель» ежедневно накрывают завтрак «шведский стол», а также готовят блюда европейской и кавказской кухни.
На территории гостиничного комплекса «Гранд-Отель» работает сауна. Гости могут посетить Нарзанные галереи и попробовать лечебную минеральную воду.
В этом отеле, расположенном в непосредственной близости от железнодорожного вокзала Кисловодска, к услугам гостей тренажерный зал, спа-салон и ресторан русской кухни. К услугам гостей номера с кондиционером, телевизором с плоским экраном, принадлежностями для приготовления горячих напитков и бесплатным Wi-Fi.
Номера оформлены в классическом стиле. В собственной ванной комнате предоставляются халаты, тапочки и туалетно-косметические принадлежности.
В столовой отеля подают блюда европейской кухни и местные деликатесы.
Гости могут расслабиться в сауне и освежиться в небольшом бассейне. Гости могут заказать массаж, ванну с водой нарзан и гидромассажем, а также другие процедуры.
Автобусная остановка «Колоннада» находится в 2 минутах ходьбы от отеля, а до Нарзанной галереи можно дойти за 1 минуту. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации отеля Park предоставят гостям туристическую информацию. Поездка до железнодорожного вокзала Кисловодска занимает 5 минут, а до аэропорта Минеральные Воды — 50 минут.
Отель «Колизей» расположен в Кисловодске. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. К услугам гостей бесплатная частная парковка и платный трансфер от/до аэропорта.
В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, холодильник, чайник, душ, фен и письменный стол. В каждом номере отеля есть шкаф и собственная ванная комната.
Отель «Амира Парк» расположен в Кисловодске. К услугам гостей номера с кондиционером. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Все номера оснащены чайником. В каждом номере отеля AMIRA PARC есть шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
Сотрудники стойки регистрации предоставят гостям информацию о местных достопримечательностях.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.
Убедитесь, что вы взяли:
Для купания в термальном источнике рекомендуем взять:
Для экскурсии на Эльбрус в сезон ноябрь-июнь:
Вам также необходимо взять с собой:
Встреча
Встреча в день заезда в аэропорту Минеральные воды на стоянке напротив зала прилета. Групповой трансфер в 12 часов (мы заранее сообщим номер и марку автобуса, телефон водителя). Возможна встреча на ж/д вокзале Минеральные Воды с прибытием поездов до 11.30, контакты по встрече передаются перед заездом. Доплата за индивидуальный трансфер из аэропорта (ж/д станции) г. Минеральные Воды -Кисловодск: встреча по звонку - 2000 рублей, встреча с табличкой - 2300 рублей
Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда (встреча под башней с часами на территории ж/д вокзала в течение 20 минут со времени прибытия поезда). Индивидуальный трансфер ж/д Кисловодска –отель за доплату – 500 рублей за машину.
Проводы
В день выезда групповой трансфер в аэропорт (жд вокзал) Минеральные воды к рейсам/поездам отправляющимся после 18 часов местного времени, трансфер в 15-30/16.00 от отеля. Если вы уезжаете с ж/д вокзала Кисловодска проводы по времени отправления поезда без доплаты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.
Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Скидки на основные места для детей от 10 до 14 лет - 5%