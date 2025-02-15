Пейзажи Кавказа невероятны — и вы в этом убедитесь! Заглянете в удивительные ущелья, попробуете целебный нарзан, полюбуетесь озером Гижгит. Насладитесь видами на белоснежный величественный Эльбрус сразу с нескольких ракурсов. А гид расскажет о народах, населяющих эти места, их обычаях, истории и традициях.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

за 1–4 человек или 3700 ₽ за человека, если вас больше

от 15 600 ₽ за 1–4 человек или 3700 ₽ за человека, если вас больше

Ваш представитель в Ессентуках

Алексей Ваш представитель в Ессентуках

Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00

Описание экскурсии

Баксанское ущелье — одно из самых живописных на всём Северном Кавказе.

Гора Чегет, с вершины которой открывается потрясающий вид на главную вершину Кавказа — Эльбрус.

Поляна Азау. По канатной дороге мы отправимся на высоту 3847 метров и насладимся панорамой окрестностей Эльбруса.

Поляна нарзанов. Продегустируем настоящий горный нарзан, бьющий прямо из недр земли.

Адыр-Су — секретное ущелье с маленькой горной рекой, где можно почувствовать себя наедине с природой.

Озеро Гижгит — хоть и искусственное, но потрясающе красивое! Водоём с бирюзовой водой словно спрятался между горных вершин.

Организационные детали

Экскурсия проходит с гидом-водителем из нашей команды на внедорожнике Renault Duster, UAZ Patriot, Mitsubishi Pajero, Land Cruiser Prado, Nissan Patrol или минивэне Volkswagen Caravelle, Toyota HiAce, Mercedes-Benz Viano, Hyundai Starex

Дополнительные расходы