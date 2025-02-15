Сокровища Кабардино-Балкарии: Чегет, Эльбрус, Гижгит

Насладиться суровой красотой гор, озёр и ущелий Северного Кавказа
Пейзажи Кавказа невероятны — и вы в этом убедитесь! Заглянете в удивительные ущелья, попробуете целебный нарзан, полюбуетесь озером Гижгит. Насладитесь видами на белоснежный величественный Эльбрус сразу с нескольких ракурсов. А гид расскажет о народах, населяющих эти места, их обычаях, истории и традициях.
Сокровища Кабардино-Балкарии: Чегет, Эльбрус, Гижгит
Сокровища Кабардино-Балкарии: Чегет, Эльбрус, Гижгит
Сокровища Кабардино-Балкарии: Чегет, Эльбрус, Гижгит
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00

Описание экскурсии

Баксанское ущелье — одно из самых живописных на всём Северном Кавказе.

Гора Чегет, с вершины которой открывается потрясающий вид на главную вершину Кавказа — Эльбрус.

Поляна Азау. По канатной дороге мы отправимся на высоту 3847 метров и насладимся панорамой окрестностей Эльбруса.

Поляна нарзанов. Продегустируем настоящий горный нарзан, бьющий прямо из недр земли.

Адыр-Су — секретное ущелье с маленькой горной рекой, где можно почувствовать себя наедине с природой.

Озеро Гижгит — хоть и искусственное, но потрясающе красивое! Водоём с бирюзовой водой словно спрятался между горных вершин.

Организационные детали

Экскурсия проходит с гидом-водителем из нашей команды на внедорожнике Renault Duster, UAZ Patriot, Mitsubishi Pajero, Land Cruiser Prado, Nissan Patrol или минивэне Volkswagen Caravelle, Toyota HiAce, Mercedes-Benz Viano, Hyundai Starex

Дополнительные расходы

  • Подъём на канатной дороге на Эльбрус и экосбор — 2000 ₽ за человека
  • Подъём на канатной дороге на Чегет (по желанию) — 1000 ₽ за человека
  • Питание в кафе

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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