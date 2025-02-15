Описание экскурсии
Баксанское ущелье — одно из самых живописных на всём Северном Кавказе.
Гора Чегет, с вершины которой открывается потрясающий вид на главную вершину Кавказа — Эльбрус.
Поляна Азау. По канатной дороге мы отправимся на высоту 3847 метров и насладимся панорамой окрестностей Эльбруса.
Поляна нарзанов. Продегустируем настоящий горный нарзан, бьющий прямо из недр земли.
Адыр-Су — секретное ущелье с маленькой горной рекой, где можно почувствовать себя наедине с природой.
Озеро Гижгит — хоть и искусственное, но потрясающе красивое! Водоём с бирюзовой водой словно спрятался между горных вершин.
Организационные детали
Экскурсия проходит с гидом-водителем из нашей команды на внедорожнике Renault Duster, UAZ Patriot, Mitsubishi Pajero, Land Cruiser Prado, Nissan Patrol или минивэне Volkswagen Caravelle, Toyota HiAce, Mercedes-Benz Viano, Hyundai Starex
Дополнительные расходы
- Подъём на канатной дороге на Эльбрус и экосбор — 2000 ₽ за человека
- Подъём на канатной дороге на Чегет (по желанию) — 1000 ₽ за человека
- Питание в кафе