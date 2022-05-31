Существует несколько обзорных точек, откуда открываются лучшие виды на седой Эльбрус - это плато Бермамыт, плато Канжал
Существует несколько обзорных точек, откуда открываются лучшие виды на седой Эльбрус — это плато Бермамыт, плато Канжал, перевал Гумбаши, вершина горы Чегет. Побывав на них на всех по многу раз, могу констатировать, что вид с плато Канжол самый «эпичный», особенно на рассвете.
Что вас ожидает 🤩
- Смотровая на Тызыльское ущелье
- Канжальский «Стоунхедж»
- Несколько смотровых площадок на Плато Канжол
- Шанхорейские озера
Одиночество и мощь природы
Плато Канжол — одно из немногих мест, посетив которое вы еще можете насладиться одиночеством, мощью и величием природы, где к вам не подойдет новоявленный арендатор — «хозяин» и не будет устанавливать свои правила. На плато еще нет колючей проволоки, как на Бермамыте и по выходным не стоит очередь сфотографироваться на мостике или «амфитеатре».
Кровавая дорога
Всё это лишь потому, что плато оправдывает свое древнее название — «кровавая дорога», как раньше скот сбивал там копыта до крови, так сейчас там джипперы стиснув зубы проезжают 50 км жесткой гравийной дороги, после которой желательно подтянуть гайки на колесах. Плохая дорога спасает Канжол от толп назойливых туристов. По пути можно заехать на Шанхорейские озера искупаться — освежиться летом в кристально чистой — голубой воде, также по пути много красивых смотровых площадок с видами на плато Инал, пик Наушидзе, Тызыльское ущелье.
Важно знать:
- Погода в горах специфична, с одной стороны, вас жарит солнце — с другой стороны вам дует ледяной ветер с Эльбруса. Как только солнце скрылось за тучу, наступает дубарь и хочется одеть на себя всю теплую одежду. Одеваться в горы нужно минимум в 3 слоя одежды — майка, кофта, куртка. На ноги кроссовки в летне-осеннее время и штаны.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: Кисловодск, по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой деньЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Погода в горах специфична
- С одной стороны
- Вас жарит солнце — с другой стороны вам дует ледяной ветер с Эльбруса. Как только солнце скрылось за тучу
- Наступает дубарь и хочется одеть на себя всю теплую одежду. Одеваться в горы нужно минимум в 3 слоя одежды — майка
- Кофта
- Куртка. На ноги кроссовки в летне-осеннее время и штаны
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Ессентуках
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