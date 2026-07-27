Существует несколько обзорных точек, откуда открываются лучшие виды на седой Эльбрус — это плато Бермамыт, плато Канжол, перевал Гумбаши, вершина горы Чегет.
Побывав на них на всех помногу раз, могу констатировать, что вид с плато Канжол самый «эпичный», особенно на рассвете.
Побывав на них на всех помногу раз, могу констатировать, что вид с плато Канжол самый «эпичный», особенно на рассвете.
Описание экскурсииОдиночество и мощь природы Плато Канжол — одно из немногих мест, посетив которое вы еще можете насладиться одиночеством, мощью и величием природы, где к вам не подойдет новоявленный арендатор — «хозяин» и не будет устанавливать свои правила. На плато еще нет колючей проволоки, как на Бермамыте и по выходным не стоит очередь сфотографироваться на мостике или «амфитеатре». Кровавая дорога Всё это лишь потому, что плато оправдывает свое древнее название — «кровавая дорога», как раньше скот сбивал там копыта до крови, так сейчас там джипперы стиснув зубы проезжают 50 км. жесткой гравийной дороги, после которой желательно подтянуть гайки на колесах. Плохая дорога спасает Канжол от толп назойливых туристов. По пути можно заехать на Шанхорейские озера искупаться — освежиться летом в кристально чистой — голубой воде, также по пути много красивых смотровых площадок с видами на плато Инал, пик Наушидзе, Тызыльское ущелье. Важно знать:
- Погода в горах специфична, с одной стороны, вас жарит солнце — с другой стороны вам дует ледяной ветер с Эльбруса. Как только солнце скрылось за тучу, наступает дубарь и хочется одеть на себя всю теплую одежду.
- Одеваться в горы нужно минимум в 3 слоя одежды — майка, кофта, куртка. На ноги кроссовки в летне-осеннее время и штаны.
В любой день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая на Тызыльское ущелье
- Канжальский «Стоунхедж»
- Несколько смотровых площадок на Плато Канжол
- Озера Шадхурей
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание (пикник на плато Канжол)
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Гид молодчина. Дорога не простая, но красоты и виды того стоят.
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С
Все было супер. Большое спасибо Амерлану
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Входит в следующие категории Ессентуков
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