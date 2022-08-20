Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

Приглашаются все желающие на увлекательное путешествие по каменным лабиринтам в верховьях реки Худес. Участники узнают о процессе их образования и изменениях с течением времени.Путешественники смогут оценить Эльбрус с разных ракурсов,

попробовать несколько видов местного нарзана и насладиться идиллической атмосферой горных долин. Гиды расскажут интересные факты о кавказских традициях, культуре и менталитете. По дороге к лабиринтам туристы проедут через живописную долину реки Худес, полюбуются альпийскими лугами и горными вершинами. На обратном пути посетят долину Нарзанов и продегустируют целебную воду из серебряного источника. По желанию возможна остановка в кафе с местной кухней или пикник с видом на Эльбрус. Худесский лабиринт - необычная достопримечательность, где можно увидеть изрезанные трещинами каменные глыбы высотой до восьми метров. Панорамные виды на предгорья Эльбруса сравнивают с британским Стоунхенджем. Гиды расскажут разные версии происхождения лабиринта и покажут лучшие ракурсы для фото. Еда и напитки оплачиваются отдельно. Экскурсия проходит на комфортном автомобиле UAZ Patriot, подготовленном для преодоления бездорожья. Экскурсию проведет опытный гид

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Худесского лабиринта и Эльбруса - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а виды особенно живописные. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальные месяцы, несмотря на возможные погодные ограничения, посещение всё же возможно, но требует дополнительной подготовки и учёта погодных условий.

Сейчас август — это идеальное время.