Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

Худесский лабиринт и величественный Эльбрус

Посетить «кавказский Стоунхендж» и насладиться фантастическими горными видами

Приглашаем вместе исследовать таинственные каменные лабиринты в верховьях реки Худес.

Вы узнаете, как они образовались и как менялись с течением времени.

Оцените с разных ракурсов Эльбрус, попробуете несколько видов местного нарзана и ощутите идиллическую атмосферу горных долин.

А мы расскажем интересные факты о кавказских традициях, культуре и менталитете.
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус

Что вас ожидает

Завораживающие пейзажи

По дороге к лабиринтам вы проедете через живописную долину реки Худес, полюбуетесь альпийскими лугами и горными вершинами. Если повезет, встретите дикие стада коров, лошадей и овец. На обратном пути посетите долину Нарзанов и продегустируете целебную воду из серебряного источника. По желанию мы также можем остановиться в кафе с местной кухней или устроить пикник с видом на Эльбрус.

Секреты Худесского лабиринта

Худесский лабиринт — очень необычная достопримечательность. Вы увидите изрезанные трещинами каменные глыбы, достигающие в высоту восьми метров. Насладитесь панорамными видами на предгорья Эльбруса и поймете, почему эти места сравнивают с британским Стоунхенджем. А мы расскажем разные версии происхождения Худесского лабиринта: от естественных природных до мистических. Покажем лучшие ракурсы для фото и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
  • Экскурсия проходит на комфортном, но подготовленном для преодоления бездорожья автомобиле UAZ Patriot
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: Ессентуки ЖД вокзал
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Всем привет! Мы дружная команда водителей-гидов на внедорожниках повышенной проходимости. Отлично ориентируемся в КМВ, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. Уже несколько лет с удовольствием показываем путешественникам самые красивые и труднодоступные места Северного Кавказа. Надеемся на скорую встречу с вами.
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детейГоры🏡Выездные#Эльбрус🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Ессентуках

Панорамы Эльбруса и волшебное озеро Гижгит
5
1
12ч
3 000
за 1 чел.
Панорамы Эльбруса и волшебное озеро Гижгит
Вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3500 метров и впечатлитесь видом на весь Кавказский...
в 7:00
Экскурсия из Ессентуков "Гигант Эльбрус"
4.3
7
12ч
3 000
за 1 чел.
Экскурсия из Ессентуков "Гигант Эльбрус"
Эльбрус - самая известная гора в России
каждый день при наборе группы 4-8 человек в 7.30 утра
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Индивидуальная экскурсия
4.8
12
11ч
12 000
за 1-8 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Горное озеро, музей Высоцкого, лучшие виды главной вершины Кавказа и дегустация нарзана за один день
Путешествие к Эльбрусу - высочайшей вершине России
Индивидуальная экскурсия
4.7
6
14ч
19 000
за 1-5 чел.
Путешествие к Эльбрусу - высочайшей вершине России
Хороший отдых может быть недорогим и запоминающимся, если вы проведете его в горах
По договоренности
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
5
5
2 500
за 1 чел.
Часто заказывают
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
Эльбрус - самая высокая и самая известная вершина на территории России
Ежедневно в 6.30
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
Индивидуальная экскурсия
11ч
13 000
за 1-6 чел.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Индивидуальная экскурсия
5
1
9 400
за 1-4 чел.
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Оценить красоту горной теснины с водопадами и отдохнуть в термальном комплексе Гедуко
И это все — Кавказские Минеральные Воды!
Индивидуальная экскурсия
5
11
9 500
за 1-4 чел.
И это все — Кавказские Минеральные Воды!
Пятигорск, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск за один день
Из Ессентуков — в великолепный Домбай!
Индивидуальная экскурсия
5
7
12ч
12000
10 800
за 1-6 чел.
Из Ессентуков — в великолепный Домбай!
Горные пейзажи, древние храмы, виды на Эльбрус и заповедные места Кавказа на автомобильной экскурсии
Джилы-Су: дорога в облака
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
8 000
за 1-4 чел.
Джилы-Су: дорога в облака
Полюбуйтесь на могучий Эльбрус, испробуйте разные виды источников в Долине нарзанов и доберитесь до...
По договоренности
Плато Бермамыт — царство инопланетных пейзажей
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
8 000
за 1-4 чел.
Плато Бермамыт — царство инопланетных пейзажей
Посетить лучшую смотровую площадку Северного Кавказа и насладиться величием местной природы
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Индивидуальная экскурсия
5
4
9 000
за 1-4 чел.
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное

Сергей проводит ещё 1 экскурсию

Большой и Малый Бермамыт
Индивидуальная экскурсия
4.9
9
5000
4 500
за 1-4 чел.
Большой и Малый Бермамыт
Лучшие виды на Эльбрус, зеленые луга, скалы и местные легенды на автомобильной экскурсии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ессентуках
🇷🇺