Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

Что вас ожидает

Завораживающие пейзажи

По дороге к лабиринтам вы проедете через живописную долину реки Худес, полюбуетесь альпийскими лугами и горными вершинами. Если повезет, встретите дикие стада коров, лошадей и овец. На обратном пути посетите долину Нарзанов и продегустируете целебную воду из серебряного источника. По желанию мы также можем остановиться в кафе с местной кухней или устроить пикник с видом на Эльбрус.

Секреты Худесского лабиринта

Худесский лабиринт — очень необычная достопримечательность. Вы увидите изрезанные трещинами каменные глыбы, достигающие в высоту восьми метров. Насладитесь панорамными видами на предгорья Эльбруса и поймете, почему эти места сравнивают с британским Стоунхенджем. А мы расскажем разные версии происхождения Худесского лабиринта: от естественных природных до мистических. Покажем лучшие ракурсы для фото и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.

Организационные детали