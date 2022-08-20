Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

Исследуйте Худесский лабиринт и насладитесь видами Эльбруса. Попробуйте местный нарзан и узнайте интересные факты о кавказских традициях
Приглашаются все желающие на увлекательное путешествие по каменным лабиринтам в верховьях реки Худес. Участники узнают о процессе их образования и изменениях с течением времени.
Путешественники смогут оценить Эльбрус с разных ракурсов, читать дальшеуменьшить
попробовать несколько видов местного нарзана и насладиться идиллической атмосферой горных долин. Гиды расскажут интересные факты о кавказских традициях, культуре и менталитете.
По дороге к лабиринтам туристы проедут через живописную долину реки Худес, полюбуются альпийскими лугами и горными вершинами. На обратном пути посетят долину Нарзанов и продегустируют целебную воду из серебряного источника. По желанию возможна остановка в кафе с местной кухней или пикник с видом на Эльбрус.
Худесский лабиринт - необычная достопримечательность, где можно увидеть изрезанные трещинами каменные глыбы высотой до восьми метров. Панорамные виды на предгорья Эльбруса сравнивают с британским Стоунхенджем. Гиды расскажут разные версии происхождения лабиринта и покажут лучшие ракурсы для фото. Еда и напитки оплачиваются отдельно. Экскурсия проходит на комфортном автомобиле UAZ Patriot, подготовленном для преодоления бездорожья. Экскурсию проведет опытный гид
Лучшее время для посещения Худесского лабиринта и Эльбруса - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а виды особенно живописные. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальные месяцы, несмотря на возможные погодные ограничения, посещение всё же возможно, но требует дополнительной подготовки и учёта погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Худесский лабиринт
Эльбрус
Долина Нарзанов
Описание экскурсии
Завораживающие пейзажи
По дороге к лабиринтам вы проедете через живописную долину реки Худес, полюбуетесь альпийскими лугами и горными вершинами. Если повезет, встретите дикие стада коров, лошадей и овец. На обратном пути посетите долину Нарзанов и продегустируете целебную воду из серебряного источника. По желанию мы также можем остановиться в кафе с местной кухней или устроить пикник с видом на Эльбрус.
Секреты Худесского лабиринта
Худесский лабиринт — очень необычная достопримечательность. Вы увидите изрезанные трещинами каменные глыбы, достигающие в высоту восьми метров. Насладитесь панорамными видами на предгорья Эльбруса и поймете, почему эти места сравнивают с британским Стоунхенджем. А мы расскажем разные версии происхождения Худесского лабиринта: от естественных природных до мистических. Покажем лучшие ракурсы для фото и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось!
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются отдельно
Поездка проходит на комфортном, но подготовленном для преодоления бездорожья автомобиле UAZ Patriot
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ессентуки ЖД вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1095 туристов
Всем привет! Мы дружная команда водителей-гидов на внедорожниках повышенной проходимости. Отлично ориентируемся в КМВ, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Уже несколько лет с удовольствием показываем путешественникам самые красивые и труднодоступные места Северного Кавказа. Надеемся на скорую встречу с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Анна
Экскурсия отличная. Посетили безумно красивые места, было интересно и комфортно
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Н
Наталья
Шикарная поездка и великолепный организатор! Сергей - опытный водитель на проверенной машине, что в условиях отдаленных каменистых дорог крайне важно! Поездка бомбическая, приятные впечатления зашкаливают!!! Редкое сочетание опытного, внимательного, заботливого организатора и красоты, синевы и высоты вокруг!!! Худесский лабиринт таит много загадок, для интересующихся туристов - самое то! Эльбрус - красавец! Рекомендую взять нескользящие кроссовки. Поездкой очень довольны!!!
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Ж
Жанна
Лабиринт-очень интересное, экзотическое и красивое место. Отличный вид на Эльбрус. Добраться до места ОЧЕНЬ сложно, но Сергей не просто хороший водитель, он ПРОФЕССИОНАЛ, АС!!! Всем рекомендую обращаться к нему!!!
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