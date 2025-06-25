Фотопрогулка
до 3 чел.
Пятигорские пейзажи: фотосессия на горе Бештау (из Ессентуков)
Увидеть Кавказ с высоты птичьего полёта и получить профессиональные снимки
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Манящий Эльбрус из Ессентуков
Увидеть самые сказочные места Приэльбрусья за один день и подняться на 3847 метров над уровнем моря
Начало: По договоренности в любом городе КМВ
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит: индивидуальная экскурсия
Проведите незабываемый день, погружаясь в величие природы и культурное наследие Кабардино-Балкарии
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
от 14 800 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Выйду в луг и рощу с конём
Покататься вдоль Берёзовского ущелья и посетить смотровую площадку - в мини-группе
Начало: В Приозёрном сквере
Расписание: ежедневно в 08:45, 11:15, 13:45 и 16:15
Сегодня в 11:15
Завтра в 08:45
3834 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина25 июня 2025Манящий Эльбрус из ЕссентуковДата посещения: 25 июня 2025Большое спасибо Николаю за наши положительные эмоции и отлично проведённое нами время. Очень хорошо всё организовано, рассказано, показано. Спасибо!
- ААнна16 ноября 2025Отличный поход для тех,кто любит эмоции. Несложная трасса. Александр четко отслеживает ваше состояние и подбирает оптимальный темп. Повезло с погодой.
- ННаталья5 ноября 2025Заранее забронировали экскурсию, по приезду созвонились, нас забрали от отеля и доставили обратно, всё чётко организовано! Спасибо огромное за эту
- ЕЕкатерина2 ноября 2025Отличная получилась прогулка.
- ТТатьяна7 сентября 2025Спасибо, Александру, за эту потрясающую экскурсию. Одна бы никогда не рискнула подняться в гору. Опыта в этом нет совсем. Александру, доверилась полностью и не пожалела. Красота неописуемая, особенно на закате. Фото отличные, душевные😊
- ААндрей28 июля 2025Всё супер!
Перед экскурсией созвонились с Александром, обсудили подробности. Я НЕ походник, физическая форма так себе, но хотелось покорить гору. Сомневался
- ААндрей7 июля 2025Николай, просто класс. Это было настоящее приключение. Таких эмоций, такого адреналина мы уже давненько не испытывали. Восхщены профессиональным вождением по горному серпантину.
С благодарностью, Андрей и Марина.
- ММИХАИЛ28 марта 2025Очень интересный тур по Кабардино Балкарии с посещением вершины Эльбруса, ущелья и озера Гижгид.
Николай нам показал очень красивые горные виды
- ММарина10 января 2025Это была отличная экскурсия! С погодой нам очень повезло. Увидели все красоты. Николай интересно рассказывал об истории. Нам очень понравилось.
- ААрина23 июля 2024Николай был точен, внимателен, предупредителен. Автомобиль подготовлен к путешествию. Локации прекрасны для фото, радости и восхищения. Эльбрус встретил туманом и
- ККонстантин20 июня 2024Маршрут составлен хорошо, все локации были интересными и красивыми.
Николай пунктуален, хороший водитель и рассказчик (хотя информация в части истории усвоилась плохо).
Из минусов не очень понравился местами агрессивный стиль общения.
- ГГульнара10 марта 2024Экскурсия с Николаем прошла на самом высоком уровне. Рассказ был интересный, на все наши вопросы были получены ответы. Наши пожелания
- ООльга8 января 2024Просто чудесная поездка! Благодарим Николая за великолепную экскурсию, яркие эмоции,отличное настроение,классные фотографии! Всё прошло замечательно, гид общительный, знаток своего края,
- ААюр5 января 2024Поездка на Эльбрус - отличное приключение. Сам Эльбрус, к сожалению, был скрыт туманом и метелью, подняться можно было только до
- ННаталья25 сентября 2023Прекрасно организованная экскурсия. Гид, который любит свой край и знает его историю. Аккуратный водитель. Насыщенная программа. Озера, ущелья, красота необыкновенная. Мы остались довольны!
Одеваетесь теплее когда идете на Эльбрус) наверху может быть очень холодный пронизывающий ветер.
- ММаксим22 сентября 2023Прекрасный маршрут, прекрасный гид
Пять звезд).
- ССветлана8 сентября 2023Вежливый, сдержанный, хороший водитель, Николай на отлично знает историю края и все про все достопримечательности. С пониманием отнесся к нашим
- ЕЕкатерина6 августа 2023В этой поездке все совпало: и прекрасные локации, и очень комфортный автомобиль, и внимательный, а самое главное эрудированный гид. Всю
- ББажена9 мая 2023Отличные локации, интересно и увлекательно пролетел день! Обязательно к посещению!
- ТТатьяна9 мая 2023Добрый день! В полной мере открыты кросата гор, рек. Познавательный и интересный рассказ о истории и традициях края.
