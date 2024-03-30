Трансфер в Ессентуках

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Ессентуках, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
Добраться до горнолыжного курорта и обратно на комфортабельном микроавтобусе
Начало: У вашего дома или отеля
«Трансфер проходит на комфортабельном микроавтобусе Ford Transit 2018 г»
Расписание: в субботу и воскресенье в 04:30
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
2 500 за человека
Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Ессентуки + экскурсия по Железноводску
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из аэропорта в Ессентуки + экскурсия по Железноводску
С комфортом доехать до отеля, по пути заглянув в уютный курортный городок
Начало: в аэропорту Минеральные воды
«В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
7 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    30 марта 2024
    Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
    Всем добрый день! В марте побывала на Архызе с Романом, в составе мини группы. Самые позитивные эмоции и впечатления от
    читать дальше

    поездки! Ездили на 2 дня, с ночевой на турбазе. Организация на высшем уровне. Чёткий тайминг по сбору участников поездки, комфортный транспорт, безопасное вождение, подробный инструктаж для новичков по аренде оборудования в прокате, скипасам, Роман все подробно показал и рассказал уже на месте, трассы, подъёмники, даже, где самый вкусный кофе и хычины))). Роман - профессиональный инструктор по горным лыжам, можно взять персональное занятие. Вечером по программе посещали баню с аромопарениями, травяным чаем и сладостями. После ужина, на турбазе, Роман приготовил вкуснейший глинтвейн на Сапирави, далее играли в свинтуса. Утром, в столовой шикарный завтрак - приличный выбор блюд и все очень вкусное, снова катание и вечером мы посетили термы Жемчужина Кавказа. Выдались насыщенные два дня, очень интересные и позитивные. Огромное спасибо Роману за отличную организацию, замечательную поездку и прекрасное настроение всех участников группы! ☺️🎉🙏 Очень всем рекомендую поездки в Архыз с Романом! 👍

  • В
    Владислав
    9 марта 2024
    Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
    Трансфер на Архыз организован грамотно. Роман собирает группу от отеля каждого и привозит к открытию горнолыжных склонов к 9 00.
    читать дальше

    Из-за того, что группа сборная, и сбор происходит в удалённых друг от друга местах, то вставать приходится рано, но это неудобство путешествия компенсируется комфортом микроавтобуса: подушки для пассажиров, возможность смотреть фильмы в пути. Всё понравилось. Рекомендую.

  • А
    Анастасия
    17 февраля 2024
    Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
    Поездка была очень приятной и оставила только положительные впечатления! Все было прекрасно от и до) Роман создал очень комфортную и душевную
    читать дальше

    атмосферу, соориентровал на местности и дал всю необходимую информацию, что очень важно, когда оказываешься в новом месте. Ощущается, что человек с любовью подходит к своему делу!

  • Е
    Елена
    19 сентября 2023
    Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
    Потрясающая экскурсия по всем знаковым местам Ессентуков с подробным рассказом и историческими фактами. Встретил прямо в аэропорту. Ехал очень аккуратно
    читать дальше

    и попутно всё рассказывая. На точках давал много времени для самостоятельной прогулки, осмотра и фотографирования достопримечательностей. Вежливый и приятный молодой человек. Нам всё понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
  2. Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
  3. Трансфер из аэропорта в Ессентуки + экскурсия по Железноводску
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Ессентуках на 2024 год по теме «Трансфер», 4 ⭐ отзыва, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам