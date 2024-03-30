1 чел.
По популярности
Мини-группа
13 часов
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
Добраться до горнолыжного курорта и обратно на комфортабельном микроавтобусе
Начало: У вашего дома или отеля
«Трансфер проходит на комфортабельном микроавтобусе Ford Transit 2018 г»
Расписание: в субботу и воскресенье в 04:30
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из аэропорта в Ессентуки + экскурсия по Железноводску
С комфортом доехать до отеля, по пути заглянув в уютный курортный городок
Начало: в аэропорту Минеральные воды
«В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина30 марта 2024Всем добрый день! В марте побывала на Архызе с Романом, в составе мини группы. Самые позитивные эмоции и впечатления от
- ВВладислав9 марта 2024Трансфер на Архыз организован грамотно. Роман собирает группу от отеля каждого и привозит к открытию горнолыжных склонов к 9 00.
- ААнастасия17 февраля 2024Поездка была очень приятной и оставила только положительные впечатления! Все было прекрасно от и до) Роман создал очень комфортную и душевную
- ЕЕлена19 сентября 2023Потрясающая экскурсия по всем знаковым местам Ессентуков с подробным рассказом и историческими фактами. Встретил прямо в аэропорту. Ехал очень аккуратно
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Трансфер»
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