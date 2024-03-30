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поездки! Ездили на 2 дня, с ночевой на турбазе. Организация на высшем уровне. Чёткий тайминг по сбору участников поездки, комфортный транспорт, безопасное вождение, подробный инструктаж для новичков по аренде оборудования в прокате, скипасам, Роман все подробно показал и рассказал уже на месте, трассы, подъёмники, даже, где самый вкусный кофе и хычины))). Роман - профессиональный инструктор по горным лыжам, можно взять персональное занятие. Вечером по программе посещали баню с аромопарениями, травяным чаем и сладостями. После ужина, на турбазе, Роман приготовил вкуснейший глинтвейн на Сапирави, далее играли в свинтуса. Утром, в столовой шикарный завтрак - приличный выбор блюд и все очень вкусное, снова катание и вечером мы посетили термы Жемчужина Кавказа. Выдались насыщенные два дня, очень интересные и позитивные. Огромное спасибо Роману за отличную организацию, замечательную поездку и прекрасное настроение всех участников группы! ☺️🎉🙏 Очень всем рекомендую поездки в Архыз с Романом! 👍