Ужин в отеле (если предусмотрено).

6:30 Экскурсия "Эльбрус".

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

08:00 Остановка на завтрак в придорожном кафе (не входит в стоимость).

На завтрак – хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах (~ 200 руб.).

Остановка на поляне Чегет (~ 2 часа) – подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н.у.м.(не входит в стоимость).

Остановка на поляне Азау (~ 3 часа) – южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам (не входит в стоимость):

1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н.у.м. – станция «Старый кругозор».

2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н.у.м. – станция «Мир».

3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н.у.м. – станция «Гара-Баши».

14:00 Обед на Азау после спуска с канаток (не входит в стоимость).

Национальная балкарская кухня: шорпа (250 руб.), лагман (250 руб.), шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.).

Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

19:30 Возвращение в отель.

Ужин в отеле (если предусмотрено).