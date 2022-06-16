Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные

Этот тур позволит Вам вырваться из привычной суеты и насладиться чистейшим горным воздухом, минеральными источниками

4.7
3 отзыва
Этот тур позволит Вам вырваться из привычной суеты и насладиться чистейшим горным воздухом, минеральными источниками, головокружительными видами гор Центрального Кавказа в Кабардино-Балкарии, поесть настоящей деревенской еды из экологически чистых продуктов, услышать звенящую тишину гор и отвлечься от повседневных проблем. Тур проводится круглогодично, заезды каждую пятницу.
Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает 🤩

Увлекательные выходные
Увлекательные выходные
Совершим интереснейшее путешествие за субботу и воскресенье
Гибкая программа
Гибкая программа
Вы сами можете построить свой маршрут и выбрать экскурсии на свой вкус
Сочная кухня
Сочная кухня
Насладимся вкусной национальной кухней по оригинальным рецептам
Седовласый великан
Седовласый великан
Поднимемся на канатных дорогах на склоны горы Эльбрус, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа

Программа тура по дням

1 день
Заезд. Свободное время

Заселение в отель.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

Заезд. Свободное времяЗаезд. Свободное времяЗаезд. Свободное времяЗаезд. Свободное время
2 день
Экскурсия на Эльбрус

6:30 Экскурсия "Эльбрус".

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

08:00 Остановка на завтрак в придорожном кафе (не входит в стоимость).

На завтрак – хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах (~ 200 руб.).

Остановка на поляне Чегет (~ 2 часа) – подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н.у.м.(не входит в стоимость).

Остановка на поляне Азау (~ 3 часа) – южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам (не входит в стоимость):

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н.у.м. – станция «Старый кругозор».
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н.у.м. – станция «Мир».
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н.у.м. – станция «Гара-Баши».

14:00 Обед на Азау после спуска с канаток (не входит в стоимость).

Национальная балкарская кухня: шорпа (250 руб.), лагман (250 руб.), шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.).

Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

19:30 Возвращение в отель.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

Экскурсия на ЭльбрусЭкскурсия на ЭльбрусЭкскурсия на ЭльбрусЭкскурсия на Эльбрус
3 день
Кисловодский комплекс или города Кавказских Минеральных Вод

Сегодня предлагается две экскурсии на выбор:

Определиться с экскурсией необходимо при покупке тура.

Вариант 1.

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

8:00 Выселение из отеля.

08:20 Экскурсия "Кисловодский комплекс". 

Гора Кольцо – одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья).

Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.

Медовые водопады – ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.

На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото (экологический сбор оплачивается отдельно). 

Обед на маршруте (не входит в стоимость).

Замок коварства и любви – окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.

Кисловодск – посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», зеркальный пруд со стеклянной струей, клумба календарь, памятник А.С.Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М.Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

18:00 Возвращение в Пятигорск.

Отправление домой.

Вариант 2.

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

8:30 Выселение из отеля.

9:00 Экскурсия города Кавсказских Минеральных Вод.

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М.Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им.Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А.С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А.С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М.Ю.Лермонтову, Главная нарзанная галерея, Колоннада.

В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Обед (не включен в стоимость: 250-300 руб.).

18:00 Возвращение в Пятигорск.

Отправление домой.

Кисловодский комплекс или города Кавказских Минеральных ВодКисловодский комплекс или города Кавказских Минеральных ВодКисловодский комплекс или города Кавказских Минеральных ВодКисловодский комплекс или города Кавказских Минеральных Вод

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

  • с питанием:
ГОСТИНИЦА1-но МЕСТНОЕ2-х МЕСТНОЕ3-х МЕСТНОЕДОП. СУТКИ
БЕШТАУ
(доп. места по запросу)		стандарт
18 550 руб.
комфорт
19 750 руб.		стандарт
14 850 руб.
комфорт
15 450 руб.
люкс
16 650 руб.		семейный
15 450 руб.		доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 3 100 руб.
МАШУК
(доп. места по запросу)		эконом
15 450 руб.
стандарт
16 300 руб.		эконом
13 000 руб.
стандарт
13 250 руб.
комфорт
16 000 руб.		комфорт
13 850 руб.
семейный
15 300 руб.		доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 300 руб.
НАУТИЛУСстандарт
15 900 руб.		стандарт
12 800 руб.
полулюкс
14 000 руб.		полулюкс
12 800 руб.		доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 200 руб.

4-х местное размещение осуществляется по запросу.

  • без питания:
ГОСТИНИЦА1-но МЕСТНОЕ2-х МЕСТНОЕ3-х МЕСТНОЕДОП. СУТКИ
МАСК
(доп. места по запросу)		стандарт
18 100 руб.
делюкс
19 300 руб.		стандарт
13 250 руб.
делюкс
13 850 руб.
полулюкс
14 450 руб.		доп. сутки
от 2 400 руб.
БЕШТАУ
(доп. места по запросу)		стандарт
15 900 руб.
комфорт
17 100 руб.		стандарт
12 200 руб.
комфорт
12 800 руб.
люкс
14 000 руб.		семейный
12 800 руб.		доп. сутки
от 1 850 руб.
МАШУК
(доп. места по запросу)		эконом
14 250 руб.
стандарт
14 950 руб.		эконом
11 800 руб.
стандарт
12 050 руб.
комфорт
14 750 руб.		комфорт
12 650 руб.
семейный
14 100 руб.		доп. сутки
от 1 700 руб.
НАУТИЛУСстандарт
14 700 руб.		стандарт
11 550 руб.
полулюкс
12 800 руб.		полулюкс
11 550 руб.		доп. сутки
от 1 550 руб.
ПЯТИГОРСКстандарт
13 500 руб.		стандарт
12 650 руб.		доп. сутки
от 2 100 руб.
ЮЖНАЯстандарт
12 550 руб.		стандарт
11 350 руб.
джуниор
12 200 руб.		доп. сутки
от 1 450 руб.

4-х местное размещение осуществляется по запросу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды – гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск – аэропорт г. Минеральные Воды
  • Билет на канатную дорогу г. Чегет (2 уровня) – 900 руб. /чел.
  • Билет на канатную дорогу г. Эльбрус: станции «Старый кругозор» высота 3000 м. н. у. м., «Мир» высота 3500 м. н. у. м., «Гара Баши» высота 3800 м. н. у. м. (оплачивается сразу 3 уровня) – 1 400 руб. /чел.
  • Экологический сбор на территории Национального парка “Приэльбрусье” – 150 руб.
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» – 100 руб.
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Курортный сбор:для взрослых за 1 сутки 50 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается.
  • Для взрослых за 1 сутки 50 руб.
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Места посадки на экскурсии:

  • Гостиница «Бештау» – возле гостиницы.

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
16 июня 2022
Добрый день! Большое спасибо за возможность побывать на Северном Кавказе. Оперативность в решении вопросов на высоте, все пожелания были услышаны и учтены.
Мы получили незабываемые впечатления и появилось желание вернуться ещё.
Л
15 июня 2022
Организация была на уровне. Встретили, проводили.
Вовремя уезжали и приезжали с экскурсий.
Отдельное спасибо экскурсоводу Сергею Евгеньевичу! Были с ним два дня на экскурсиях по 4 городам КМВ и Эльбрусе. Очень эрудированный и владеющий информацией человек. Знает о чем говорит. С ним интересно!
А вот другие экскурсоводы оставили иное впечатление.
Экскурсия в Верхнюю Балкарию должна быть очень интересной и познавательной, но экскурсовод почти ничего не рассказывала, больше времени уделяла продавцам на рыках.
Экскурсия в Горную Чечню тоже оказалась скучной. Экскурсия долгая с 5 утра до 00 ночи. Экскурсовод всю дорогу что-то говорила, но ее никто не слышал (хотя об этом ей говорили). В итоге ее никто не слушал. Можно было бы рассказывать про ключевые моменты, громко и внятно. Найти связь с туристами. Такое ощущение, что было только сопровождение туристов.
Повторюсь, что чарующий Кавказ очень понравился и мы до сих пор находимся в восторге, но за некоторые нюансы минус балл.
В
8 июня 2022
Всем доброго дня!
Считаю что поездка удалась, все было организовано по высшему уровню. Весь период общения от заказа и обсуждения поездки меня вели грамотные, вежливые менеджеры. Постоянно контролировали и информировали о предстоящий поездки, объясняли подробно все нюансы. В дальнейшем принимающая сторона и проводившая экскурсии, смогла выполнить все обещанные мероприятия и задачи. В общем я остался очень доволен и хочу выразить большую благодарность всем кто обеспечивал мою поездку менеджеру Юлии Тюриной и экскурсоводам Марине Владимировне, Людмиле Владимировне и особую благодарность замечательному человеку, большому знатоку военной истории периода Кавказской войны и не только Сергею Евгеньевичу. Отпуск удался, спасибо, спасибо, спасибо!!!

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