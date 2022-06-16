Заселение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
6:30 Экскурсия "Эльбрус".
Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
08:00 Остановка на завтрак в придорожном кафе (не входит в стоимость).
На завтрак – хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах (~ 200 руб.).
Остановка на поляне Чегет (~ 2 часа) – подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н.у.м.(не входит в стоимость).
Остановка на поляне Азау (~ 3 часа) – южное подножие Эльбруса.
Подъем по закрытым канатным дорогам (не входит в стоимость):
14:00 Обед на Азау после спуска с канаток (не входит в стоимость).
Национальная балкарская кухня: шорпа (250 руб.), лагман (250 руб.), шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.).
Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
19:30 Возвращение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Сегодня предлагается две экскурсии на выбор:
Определиться с экскурсией необходимо при покупке тура.
Вариант 1.
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
8:00 Выселение из отеля.
08:20 Экскурсия "Кисловодский комплекс".
Гора Кольцо – одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья).
Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.
Медовые водопады – ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.
На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото (экологический сбор оплачивается отдельно).
Обед на маршруте (не входит в стоимость).
Замок коварства и любви – окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.
Кисловодск – посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», зеркальный пруд со стеклянной струей, клумба календарь, памятник А.С.Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М.Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
18:00 Возвращение в Пятигорск.
Отправление домой.
Вариант 2.
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
8:30 Выселение из отеля.
9:00 Экскурсия города Кавсказских Минеральных Вод.
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М.Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им.Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А.С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А.С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М.Ю.Лермонтову, Главная нарзанная галерея, Колоннада.
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед (не включен в стоимость: 250-300 руб.).
18:00 Возвращение в Пятигорск.
Отправление домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|ГОСТИНИЦА
|1-но МЕСТНОЕ
|2-х МЕСТНОЕ
|3-х МЕСТНОЕ
|ДОП. СУТКИ
|БЕШТАУ
(доп. места по запросу)
|стандарт
18 550 руб.
комфорт
19 750 руб.
|стандарт
14 850 руб.
комфорт
15 450 руб.
люкс
16 650 руб.
|семейный
15 450 руб.
|доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 3 100 руб.
|МАШУК
(доп. места по запросу)
|эконом
15 450 руб.
стандарт
16 300 руб.
|эконом
13 000 руб.
стандарт
13 250 руб.
комфорт
16 000 руб.
|комфорт
13 850 руб.
семейный
15 300 руб.
|доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 300 руб.
|НАУТИЛУС
|стандарт
15 900 руб.
|стандарт
12 800 руб.
полулюкс
14 000 руб.
|полулюкс
12 800 руб.
|доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 200 руб.
4-х местное размещение осуществляется по запросу.
|ГОСТИНИЦА
|1-но МЕСТНОЕ
|2-х МЕСТНОЕ
|3-х МЕСТНОЕ
|ДОП. СУТКИ
|МАСК
(доп. места по запросу)
|стандарт
18 100 руб.
делюкс
19 300 руб.
|стандарт
13 250 руб.
делюкс
13 850 руб.
полулюкс
14 450 руб.
|—
|доп. сутки
от 2 400 руб.
|БЕШТАУ
(доп. места по запросу)
|стандарт
15 900 руб.
комфорт
17 100 руб.
|стандарт
12 200 руб.
комфорт
12 800 руб.
люкс
14 000 руб.
|семейный
12 800 руб.
|доп. сутки
от 1 850 руб.
|МАШУК
(доп. места по запросу)
|эконом
14 250 руб.
стандарт
14 950 руб.
|эконом
11 800 руб.
стандарт
12 050 руб.
комфорт
14 750 руб.
|комфорт
12 650 руб.
семейный
14 100 руб.
|доп. сутки
от 1 700 руб.
|НАУТИЛУС
|стандарт
14 700 руб.
|стандарт
11 550 руб.
полулюкс
12 800 руб.
|полулюкс
11 550 руб.
|доп. сутки
от 1 550 руб.
|ПЯТИГОРСК
|стандарт
13 500 руб.
|стандарт
12 650 руб.
|—
|доп. сутки
от 2 100 руб.
|ЮЖНАЯ
|стандарт
12 550 руб.
|стандарт
11 350 руб.
джуниор
12 200 руб.
|—
|доп. сутки
от 1 450 руб.
4-х местное размещение осуществляется по запросу.
Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Места посадки на экскурсии:
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!