1 день

Прибытие. Экскурсия по Пятигорску

Прибытие в аэропорт г. Минеральные Воды в 11:35 по московскому времени.

Трансфер до гостиницы выбранной категории, размещение в выбранной гостинице.

Обед — оплачивается самостоятельно.

Встреча с гидом в 14:00 по МСК.

Экскурсия «У пяти гор» — дает Вам возможность окунуться в эпоху XIX века.

Вы полюбуетесь историческим парком «Цветник»; увидите первую водолечебницу, где лечился М. Лермонтов.

Посетите место последнего бала М. Ю. Лермонтова — грот Дианы.

Нельзя не заметить подобие хрустального дворца — Лермонтовскую металлическую галерею — гимн эклектике и модерну.

Из парка «Цветник» каменные ступени лестницы ведут в Нагорный парк, к месту Первоисточника — источника горячей серной воды.

На груде камней установлена в 1901 г. скульптура Орла, терзающего змею.

Полюбуетесь видом Пятигорска из Китайской беседки.

Посетите необыкновенное озеро Провал — подземное озеро теплой сероводородной воды бирюзового цвета.

Чтобы увидеть его, нужно пройти по тоннелю вглубь горы Машук.

С площадки у беседки Эолова Арфа Вы полюбуетесь сверху подковообразной Горячеводской долиной, где, когда-то зарождался курорт, послушаете мелодии ветра и узнаете историю возникновения романтической беседки.

Каменной короной Пятигорска называют Елизаветинскую галерею, ставшую украшением города с 1848 года.

А чтобы почувствовать себя одним из представителей Лермонтовского «водяного общества», нужно прогуляться по бывшему Курортному бульвару, на котором сохранились постройки XIX века, среди которых, так называемый Дом княжны Мэри и историческая казенная гостиница Ресторация.

Вы побываете на месте, где погиб великий русский поэт М. Ю. Лермонтов.

Возвращение в г. Пятигорск.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.