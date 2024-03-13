Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
Групповой тур в Ессентуках

Зимний Джилы-Су и регион КМВ

4.7
3 отзыва
Зимняя экскурсия в Джилы-Су из Пятигорска, рассчитанная на 2 выходных дня, позволит людям, живущим в больших городах, вырваться из привычной и утомительной суеты и насладиться чистейшим горным воздухом, минеральными источниками, головокружительными видами гор Центрального Кавказа в Кабардино-Балкарии, поесть настоящей деревенской еды из экологически чистых продуктов, услышать звенящую тишину гор и отвлечься от повседневных проблем. И все это можно сделать даже не беря отпуск на работе!
Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
Ближайшие даты:
5
янв

Что вас ожидает:

Сочная кухня
Сочная кухня
Насладимся вкусной национальной кухней по оригинальным рецептам
Удивительный Джилы-Су
Удивительный Джилы-Су
Посетим рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы
Города КМВ
Города КМВ
Прогуляемся по улочкам и познакомимся с историей городов-курортов

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Свободное время

Заселение в отель.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

2 день

Джип-тур «Джилы-Су»

Джип-тур «Джилы-Су» в 6:30.

Экологический сбор оплачивается отдельно.

Джилы-Су в Северном Приэльбрусье — рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы.

Незабываемая живописная дорога к Джилы-Су то крутым серпантином спускается в глубокие ущелья, то вьётся высоко вверх к заоблачным высотам.

Интересные достопримечательности по пути следования сменяют друг друга.

По программе:

  • Плато Шатжатмас, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория.
  • Долина Нарзанов, изобилующая живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду.
  • «Затерянный мир» — роскошный останец, где ведутся археологические раскопки.
  • Ущелье реки Харбас.

Завтрак через 3 часа после выезда из Пятигорска в кафе «Вдали от жён» на берегу реки в ущелье Харбас (доп. плата)

  • Гора Сирх — знаменитая среди экстрасенсов.
  • Гора Тузлук, на которой расположилась пригоризонтальная палеоастрономическая обсерватория.
  • Урочище Джилы-Су — северное Приэльбрусье.
  • Водопады: Султан, Каракая-Су, Эмир.
  • Купание в теплом целебном источнике Джилы-Су, дарящем прилив сил и необычайной бодрости.

Возвращение в отель в 18:00.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Внимание: есть доп. расходы.

Джип-тур «Джилы-Су»Джип-тур «Джилы-Су»Джип-тур «Джилы-Су»Джип-тур «Джилы-Су»
3 день

Экскурсия на выбор

ВАРИАНТ I:

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля 8:00.

Экскурсия «Кисловодский комплекс» в 8:20.

По программе экскурсии:

  • Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
  • Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья.
  • Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.

На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подъворье», национальные костюмы для фото.

Обед на маршруте за доп. плату

  • Замок коварства и любви — окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.

Кисловодск — город парк.

Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Отправление домой.

Внимание: есть доп. расходы.

ВАРИАНТ II:

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля в 8:30.

Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.

По программе экскурсии:

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Обед на маршруте за доп. плату.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Отправление домой.

Экскурсия на выборЭкскурсия на выборЭкскурсия на выборЭкскурсия на выбор

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • с питанием:
Гостиница1-но местное2-х местное3-х местное4-х местное
Бештау

Стандарт 25 450

Комфорт 27 950

Стандарт 19 750

Комфорт 21 050

Люкс 22 950

Семейный 20 950

Семейный 19 200

Наутилус

Стандарт 19 400

Полулюкс 21 900

Стандарт 16 900

Полулюкс 18 150

Полулюкс 17 750

Полулюкс 17 500

  • без питания:
Гостиница1-но местное2-х местное3-х местное4-х местное
Бештау

Стандарт 21 950

Комфорт 24 450

Стандарт 16 250

Комфорт 17 550

Люкс 19 450

Семейный 17 450

Семейный 15 700

Наутилус

Стандарт 17 700

Полулюкс 20 200

Стандарт 15 200

Полулюкс 16 450

Полулюкс 16 050

Полулюкс 15 800

При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах.

Варианты проживания

Отель «Бештау»

2 ночи

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Отель «Машук»

2 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Отель «Наутилус»

2 ночи

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: ужин3 день: завтрак
  • 1 день: ужин
  • 2 день: ужин
  • 3 день: завтрак
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
  • Экологический сбор на «Джилы-Су» - 300 руб
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 100 руб
  • Канатные дороги, посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
  • Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Место посадки на экскурсии:

Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?

Стоимость дополнительных суток в период до 25.12.2022 и с 10.01.2022, руб:

  • Доп. сутки с питанием
ГОСТИНИЦА1-НО МЕСТНОЕ2-Х МЕСТНОЕ3-Х МЕСТНОЕ4-Х МЕСТНОЕ
БЕШТАУстандарт 7 500 руб.
комфорт 8 800 руб. 		стандарт 4 600 руб.
комфорт 5 200 руб.
люкс 6 150 руб. 		семейный 5 100 руб. семейный 4 200 руб.
НАУТИЛУСстандарт 4 800 руб.
полулюкс 6 000 руб. 		стандарт 3 000 руб.
полулюкс 3 600 руб.

полулюкс 3 500 руб.

полулюкс 3 400 руб.

  • Доп. сутки без питания
ГОСТИНИЦА1-НО МЕСТНОЕ2-Х МЕСТНОЕ3-Х МЕСТНОЕ4-Х МЕСТНОЕ
БЕШТАУстандарт 5 900 руб.
комфорт 7 200 руб. 		стандарт 3 000 руб.
комфорт 3 600 руб.
люкс 4 550 руб. 		семейный 3 500 руб. семейный 2 600 руб.
НАУТИЛУСстандарт 4 400 руб.
полулюкс 5 600 руб. 		стандарт 2 600 руб.
полулюкс 3 200 руб.

полулюкс 3 100 руб.

полулюкс 3 000 руб.

Важная информация!

При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
13 мар 2024
К организатору никаких претензий. Все четко, ясно, вовремя. Постоянно на связи, ответы на все вопросы.
Г
21 фев 2024
Было все очень организованно и четко: без задержек и проблем. Хорошо организована обратная связь, получали ответы на все вопросы практически сразу. Заранее были предупреждены обо всех нюансах туров: погодных условиях, необходимой одежде, питании. Отдельное спасибо экскурсоводам, очень приятные в общении, очень много рассказали про Северный Кавказ и достопримечательности данного региона. С проживанием тоже проблем не было. Думаю, что с удовольствием будем продолжать пользоваться услугами данного туроператора.
Е
21 фев 2024
Тур «Кавказская рулетка» понравился. Хорошие эксурсоводы, красивые места, местный колорит. Единственное, на мой взгляд, стоило бы поменять экскурсии местами: сначала Кисловодский комплекс, на второй день - Эльбрус. Связано это с акклиматизацией, мы не смогли в достаточной мере насладиться красотами Эльбруса😢
А все остальное - на высшем уровне🔥
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Евгения!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Ессентуков

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