2 день

Джип-тур «Джилы-Су»

Джип-тур «Джилы-Су» в 6:30.

Экологический сбор оплачивается отдельно.

Джилы-Су в Северном Приэльбрусье — рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы.

Незабываемая живописная дорога к Джилы-Су то крутым серпантином спускается в глубокие ущелья, то вьётся высоко вверх к заоблачным высотам.

Интересные достопримечательности по пути следования сменяют друг друга.

По программе:

Плато Шатжатмас , где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория.

, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория. Долина Нарзанов , изобилующая живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду.

, изобилующая живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду. «Затерянный мир» — роскошный останец, где ведутся археологические раскопки.

роскошный останец, где ведутся археологические раскопки. Ущелье реки Харбас.

Завтрак через 3 часа после выезда из Пятигорска в кафе «Вдали от жён» на берегу реки в ущелье Харбас (доп. плата)

Гора Сирх — знаменитая среди экстрасенсов.

знаменитая среди экстрасенсов. Гора Тузлук , на которой расположилась пригоризонтальная палеоастрономическая обсерватория.

, на которой расположилась пригоризонтальная палеоастрономическая обсерватория. Урочище Джилы-Су — северное Приэльбрусье.

северное Приэльбрусье. Водопады: Султан, Каракая-Су, Эмир.

Султан, Каракая-Су, Эмир. Купание в теплом целебном источнике Джилы-Су, дарящем прилив сил и необычайной бодрости.

Возвращение в отель в 18:00.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Внимание: есть доп. расходы.