Об экскурсии

Не упустите удобную возможность отправиться к полноводному и живописному водопаду Джур-Джур, который по праву считается самым известным водопадом Крыма. В ходе нашего путешествия вы увидите прекрасные природные памятники, а также рукотворные достопримечательности Крыма, которые заслуженно приковывают внимание гостей.

Программа

Река Улу-Узень Восточный, на которой расположен Джур-Джур, протекает в живописном ущелье Хапхал, что дословно переводится, как «волчья пасть». Водопад Джур-Джур и его окрестности являются заповедной территорией. Улу-Узень никогда не пересыхает, так что любоваться водопадом можно даже в самые жаркие дни лета.

Мы поднимемся на специально оборудованном транспорте (автомобиле типа УАЗ) до Лесного кордона. Во время прогулки по буково-грабовому лесу, где невероятно чистый и свежий воздух, вы впервые полюбуетесь водопадом Джур-Джур. Поднявшись выше по течению реки на каскады, увидите чаши и ванны (чаша любви, ванна снятия грехов, ванна молодости, ванна здоровья), образованные в русле реки. Самые отважные смогут в них искупаться!

Далее предусмотрено время для обеда в кафе и купание на мелко-галечном пляже в с. Солнечногорское.

Краткая программа экскурсии

Ущелье Хапхал.

Водопад Джур-Джур.

Чаши и ванны в русле реки Улу-Узень Восточный.

Храм Маяк.

Отдых на галечном пляже (1 час).

Рекомендации