Не упустите удобную возможность отправиться к полноводному и живописному водопаду Джур-Джур, который...

Не упустите удобную возможность отправиться к полноводному и живописному водопаду Джур-Джур, который по праву считается самым известным водопадом Крыма.

В ходе нашего путешествия вы увидите прекрасные природные памятники, а также рукотворные достопримечательности Крыма, которые заслуженно приковывают внимание гостей.
Тур на водопад Джур-Джур
Тур на водопад Джур-Джур
Тур на водопад Джур-Джур
Тур на водопад Джур-Джур
Тур на водопад Джур-Джур
Тур на водопад Джур-Джур

Что вы увидите 🤩

  • Ущелье Хапхал
  • Водопад Джур-Джур
  • Чаши и ванны в русле реки Улу-Узень Восточный
  • Храм Маяк
Об экскурсии
Не упустите удобную возможность отправиться к полноводному и живописному водопаду Джур-Джур, который по праву считается самым известным водопадом Крыма. В ходе нашего путешествия вы увидите прекрасные природные памятники, а также рукотворные достопримечательности Крыма, которые заслуженно приковывают внимание гостей.
Программа
Река Улу-Узень Восточный, на которой расположен Джур-Джур, протекает в живописном ущелье Хапхал, что дословно переводится, как «волчья пасть». Водопад Джур-Джур и его окрестности являются заповедной территорией. Улу-Узень никогда не пересыхает, так что любоваться водопадом можно даже в самые жаркие дни лета.
Мы поднимемся на специально оборудованном транспорте (автомобиле типа УАЗ) до Лесного кордона. Во время прогулки по буково-грабовому лесу, где невероятно чистый и свежий воздух, вы впервые полюбуетесь водопадом Джур-Джур. Поднявшись выше по течению реки на каскады, увидите чаши и ванны (чаша любви, ванна снятия грехов, ванна молодости, ванна здоровья), образованные в русле реки. Самые отважные смогут в них искупаться!
Далее предусмотрено время для обеда в кафе и купание на мелко-галечном пляже в с. Солнечногорское.
Краткая программа экскурсии
  • Ущелье Хапхал.
  • Водопад Джур-Джур.
  • Чаши и ванны в русле реки Улу-Узень Восточный.
  • Храм Маяк.
  • Отдых на галечном пляже (1 час).
Рекомендации
  • Удобная одежда, обувь, купальник.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-50 человек
Взрослый
1 300 ₽
Детский
1 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт.
Что не входит
  • Подъем/спуск на автомобилях, экскурсионное обслуживание (400 руб. /взрослый 300 руб. /детский)
Место начала и завершения
Евпатория, Интернациональная улица, 145
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, суббота в 5:55
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Вторник, суббота в 5:55

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