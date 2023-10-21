Сегодня Абрау-Дюрсо — один из ведущих российских производителей игристых вин. Если вы ценитель качественных напитков и всегда интересовались секретами их изготовления, вам понравится экскурсия в Абрау-Дюрсо из Геленджика. Кроме посещения завода, вы также прогуляетесь вдоль живописного озера, узнаете множество интересных исторических фактов.

Автомобильная экскурсия в Абрау-ДюрсоЭкскурсии Абрау-Дюрсо включают в себя проезд на комфортабельном автомобиле из Геленджика в Новороссийск. Поездка проходит в сопровождении гида, который расскажет о самых значимых достопримечательностях города. Например, о памятниках, посвященных Великой Отечественной войне, самом большом предприятии по производству цемента и пр.

Вин-завод и озеро АбрауДалее вас ждет изготовитель шампанского. Завод был открыт в 1870 году по указу императора Александра II. Примечательно, что здание предприятия построено в скале вручную, а подвалы выполнены из глины — это лучший материал для хранения благородных игристых вин.

Успех к винодельне пришел в 1891 году, когда управляющим был назначен князь Голицын. Под его руководством построены подвалы для хранения продукции. Несмотря на непростую историю, сегодня завод считается ведущим производителем игристых вин, изготавливаемых бутылочным и резервуарным методом. Примечательно, что бутылочная технология применяется для приготовления французского шампанского и не имеет аналогов в России.

Кроме Абрау-Дюрсо достопримечательностью экскурсии считается пресное озеро Абрау, окруженное величественными горами. На его берегу находится памятник Утесову и церковь Ксении Петербуржской. По окончанию путешествия туристы могут посмотреть вечернее шоу фонтанов продолжительностью около 25 минут, а также по желанию купить продукцию предприятия по цене изготовителя.

Организационные детали и порядок заказа экскурсии1. Выберите интересующую вас программу.

2. Заполните форму заказа или позвоните менеджеру.

3. Оплатите экскурсию по указанным реквизитам.

4. Получите электронный билет с уникальным номером и информацией об экскурсии: дата, время, место отправления.

5. Предъявите билет при посадке в автомобиль.

Важная информация:• Групповая автомобильная экскурсия.