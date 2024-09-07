читать дальше дегустацией. Посмотрели шоу фонтанов. Всё это время Николай сопровождал нас, рассказывал интересные факты об Абрау Дюрсо, Новороссийске и Геленджике. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!

Нам очень понравилась экскурсия. Комфортно доехали. В непринуждённой обстановке прогулялись по парку. Покатались на катамаране. Сходили на интересную экскурсию с