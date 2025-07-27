Большое спасибо организаторам за это небольшое путешествие. Были приятно удивленны всем происходящим. Очень советуем к посещению

Были в Сатори в июне 2025 года одними из первых на чайной церемонии! Нам очень понравилось! Рекомендую всем! Проводила церемонию Оксана-гостеприимная и внимательная хозяйка! Атмосфера очень теплая уютная и располагает к спокойному отдыху! Территория шикарная! Реально воссоздана атмосфера Бали! Спасибо за вкусный чай, приятную атмосферу и очень теплый приятный сюрприз в конце! Вернемся еще не раз! Спасибо