Черноморское Бали с чайной церемонией

Погрузитесь в атмосферу Бали в живописном Береговом. Откройте для себя традиции Востока, участвуйте в чайной церемонии и кормите карпов Кои
В живописном селе Береговое расположено уникальное место, стилизованное под Бали. Здесь культивируется тишина и внимание к деталям.

Гости смогут покормить карпов Кои, принять участие в чайной церемонии с редкими сортами китайского чая и узнать о традициях Востока. Также предусмотрены загадки с призами и обсуждение свойств воды. Экскурсия дарит незабываемые впечатления и возможность погрузиться в атмосферу тропического острова
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Атмосфера Бали в России
  • 🍵 Уникальная чайная церемония
  • 🐟 Кормление карпов Кои
  • 🧘‍♂️ Покой и умиротворение
  • 🎁 Призы за разгаданные загадки
  • 💧 Интересные факты о воде
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Что можно увидеть

  • Атмосфера Бали
  • Чайная церемония
  • Карпы Кои

Описание экскурсии

  • Вы окажетесь в очень необычном месте и как будто попадёте на Бали. Спокойная прогулка среди зелени у воды поможет настроиться на особый лад и поймать тишину, не уезжая далеко.
  • Мы расскажем о традициях острова и взгляде на жизнь в балийской культуре. Поговорим о ценностях Востока: покое, внимании и простых действиях с глубоким смыслом.
  • Вы покормите карпа-дракона Кои.
  • Примете участие в чайной церемонии: попробуете белый китайский чай Я Бао, красный чай Габа и другие сорта. И узнаете об истории и смыслах чайной культуры.
  • На церемонии мы загадаем две загадки. Тот, кто отгадает, получает небольшой приз — символический ключ к исполнению желания.
  • Отдельная важная тема беседы — вода и её свойства, качество и структура. Мы расскажем и покажем, как структурируем воду при помощи поющей непальской чаши.

Организационные детали

  • Мы не сможем принять путешественников с домашними животными.
  • Добраться до чайного Бали лучше всего на личном транспорте или такси.
  • Программу для вас проведу я или коллега.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2500 ₽
Дети до 7 лет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 29 туристов
Провожу душевные чайные встречи
Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Безруков
27 июл 2025
Большое спасибо организаторам за это небольшое путешествие. Были приятно удивленны всем происходящим. Очень советуем к посещению
О
Олег
12 июн 2025
Были в Сатори в июне 2025 года одними из первых на чайной церемонии! Нам очень понравилось! Рекомендую всем! Проводила церемонию Оксана-гостеприимная и внимательная хозяйка! Атмосфера очень теплая уютная и располагает к спокойному отдыху! Территория шикарная! Реально воссоздана атмосфера Бали! Спасибо за вкусный чай, приятную атмосферу и очень теплый приятный сюрприз в конце! Вернемся еще не раз! Спасибо
Входит в следующие категории Геленджика

