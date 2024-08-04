30 минут
Индивидуальная
Конная прогулка по живописным местам Геленджика - Отдых с пользой
Погрузитесь в мир природы с конной прогулкой в Геленджике: озера, леса и панорамы моря ждут вас
Начало: В поселке Светлый
17 авг в 17:00
18 авг в 17:00
2 500₽ за человека
2.5 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия: дайвинг и кормление рыбок в Геленджике
Насладитесь подводным миром Геленджика: погружение с кормлением рыбок. Уникальная возможность исследовать морские глубины под руководством профессионалов
Начало: В районе Тонкого мыса
16 авг в 09:00
17 авг в 09:00
4 000₽ за человека
скидка
5%
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на сап-досках с инструктором в Геленджике
SUP-бординг в Геленджике: освоение с первого раза, красивые виды, Белые скалы, фото. Прогулка с инструктором, включена экипировка. Подходит для всей семьи
Начало: В районе Тонкого мыса
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
35003 325₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальное сафари на квадроциклах в окрестностях Геленджика
Прокатиться по живописной лесной дороге и получить заряд адреналина без толпы людей
Начало: В селе Адербиевка
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
Хатха-йога у моря
Лёгкий бриз, шелест реликтовой рощи и дыхание моря создадут идеальные условия для вашей практики хатха-йоги. Перезагрузитесь и найдите внутреннюю опору
Начало: Недалеко от пляжа «Метрополь»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 2 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита4 августа 2024Огромное спасибо Анне и инструкторам за увлекательную экскурсию на сапбордах! Все прошло великолепно, трансфер до места встречи и обратно, интересные
- ППавел6 июля 2024Лошади спокойные и умные. Сами знают, куда идти. Если одна впереди остановилась, вторая следующая тоже останавливается, держит дистанцию. Инструктор объяснил, как ими управлять. Конечно, нужна практика. За час удается найти взаимопонимание с лошадью. Виды на маршруте очень красивые. Все понравилось.
- ММария5 июля 2024Это была прогулка верхом на лошадях, не экскурсия с рассказчиком. Маршрут спокойный, лошадки не "убитые". Дети 10 и 11 лет
- ВВладимир22 июня 2024Все супер прошло. Отлично организованно, пришли на место и пначали погружаться. Если бы не было течения то было бо бы вообще шикарно, но по сколько погоду не предугадать. Шикарное погружение и инструктора тоже))) поругрузились примерно на 10-12 метров.
- РРита20 июня 2024Конная прогулка для нас стала самым великолепным времяпрепровождением. Лошади послушные и спокойные. Природа чудесная. Наш гид дал нам время покупаться в небольшом водопаде. Все было замечательно.
- ВВладимир18 июня 2024Приятные организаторы и инструкторы. Получили оч крутые впечатления. Однозначно рекомендую.
- ЮЮлия22 октября 2023Всё очень понравилось, персонал опытный, всё подробно объясняли, всё прошло на 5.
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Нескучные экскурсии»
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