Нескучные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Геленджике, цены от 2 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Конная прогулка в горах Геленджика
Конные прогулки
12 отзывов
30 минут
Индивидуальная
Конная прогулка по живописным местам Геленджика - Отдых с пользой
Погрузитесь в мир природы с конной прогулкой в Геленджике: озера, леса и панорамы моря ждут вас
Начало: В поселке Светлый
17 авг в 17:00
18 авг в 17:00
2 500 за человека
Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
5 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия: дайвинг и кормление рыбок в Геленджике
Насладитесь подводным миром Геленджика: погружение с кормлением рыбок. Уникальная возможность исследовать морские глубины под руководством профессионалов
Начало: В районе Тонкого мыса
16 авг в 09:00
17 авг в 09:00
4 000 за человека
Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике
SUP-прогулки
скидка
5%
1 отзыв
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на сап-досках с инструктором в Геленджике
SUP-бординг в Геленджике: освоение с первого раза, красивые виды, Белые скалы, фото. Прогулка с инструктором, включена экипировка. Подходит для всей семьи
Начало: В районе Тонкого мыса
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
35003 325 за человека
Индивидуальное сафари на квадроциклах в окрестностях Геленджика
На квадроциклах
10 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальное сафари на квадроциклах в окрестностях Геленджика
Прокатиться по живописной лесной дороге и получить заряд адреналина без толпы людей
Начало: В селе Адербиевка
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 500 за человека
Хатха-йога у моря
1 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
Хатха-йога у моря
Лёгкий бриз, шелест реликтовой рощи и дыхание моря создадут идеальные условия для вашей практики хатха-йоги. Перезагрузитесь и найдите внутреннюю опору
Начало: Недалеко от пляжа «Метрополь»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 2 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    4 августа 2024
    Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике
    Огромное спасибо Анне и инструкторам за увлекательную экскурсию на сапбордах! Все прошло великолепно, трансфер до места встречи и обратно, интересные
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    истории о городе в поездке. Инструктора все объяснили, сопровождали. Из минусов: могу поставить только 5 звезд, а хотелось бы все 10 Однозначно стоит того, рекомендую!

  • П
    Павел
    6 июля 2024
    Конная прогулка в горах Геленджика
    Лошади спокойные и умные. Сами знают, куда идти. Если одна впереди остановилась, вторая следующая тоже останавливается, держит дистанцию. Инструктор объяснил, как ими управлять. Конечно, нужна практика. За час удается найти взаимопонимание с лошадью. Виды на маршруте очень красивые. Все понравилось.
    Лошади спокойные и умные. Сами знают, куда идти. Если одна впереди остановилась, вторая следующая тоже останавливается
  • М
    Мария
    5 июля 2024
    Конная прогулка в горах Геленджика
    Это была прогулка верхом на лошадях, не экскурсия с рассказчиком. Маршрут спокойный, лошадки не "убитые". Дети 10 и 11 лет
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    были под присмотром инструкторов. В целом все хорошо. Остановка на живописном берегу озера немного удивила - откровенная грязища на берегу и в воде. Плавает пенопласт, тумба, пакеты… Но если не опускать глаза и смотреть на горы, то все очень здорово.

  • В
    Владимир
    22 июня 2024
    Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
    Все супер прошло. Отлично организованно, пришли на место и пначали погружаться. Если бы не было течения то было бо бы вообще шикарно, но по сколько погоду не предугадать. Шикарное погружение и инструктора тоже))) поругрузились примерно на 10-12 метров.
  • Р
    Рита
    20 июня 2024
    Конная прогулка в горах Геленджика
    Конная прогулка для нас стала самым великолепным времяпрепровождением. Лошади послушные и спокойные. Природа чудесная. Наш гид дал нам время покупаться в небольшом водопаде. Все было замечательно.
  • В
    Владимир
    18 июня 2024
    Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
    Приятные организаторы и инструкторы. Получили оч крутые впечатления. Однозначно рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    22 октября 2023
    Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
    Всё очень понравилось, персонал опытный, всё подробно объясняли, всё прошло на 5.

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Конная прогулка в горах Геленджика
  2. Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
  3. Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике
  4. Индивидуальное сафари на квадроциклах в окрестностях Геленджика
  5. Хатха-йога у моря
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Водопады Жане
  3. Дольмены Жане
  4. Грозовые ворота
  5. Шато де Талю
  6. Пшадские водопады
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Район Толстого Мыса
  10. Можжевеловая роща
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в августе 2024
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