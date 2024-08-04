Н Никита Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике читать дальше истории о городе в поездке. Инструктора все объяснили, сопровождали. Из минусов: могу поставить только 5 звезд, а хотелось бы все 10 Однозначно стоит того, рекомендую! Огромное спасибо Анне и инструкторам за увлекательную экскурсию на сапбордах! Все прошло великолепно, трансфер до места встречи и обратно, интересные

П Павел Конная прогулка в горах Геленджика Лошади спокойные и умные. Сами знают, куда идти. Если одна впереди остановилась, вторая следующая тоже останавливается, держит дистанцию. Инструктор объяснил, как ими управлять. Конечно, нужна практика. За час удается найти взаимопонимание с лошадью. Виды на маршруте очень красивые. Все понравилось.

М Мария Конная прогулка в горах Геленджика читать дальше были под присмотром инструкторов. В целом все хорошо. Остановка на живописном берегу озера немного удивила - откровенная грязища на берегу и в воде. Плавает пенопласт, тумба, пакеты… Но если не опускать глаза и смотреть на горы, то все очень здорово. Это была прогулка верхом на лошадях, не экскурсия с рассказчиком. Маршрут спокойный, лошадки не "убитые". Дети 10 и 11 лет

В Владимир Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике Все супер прошло. Отлично организованно, пришли на место и пначали погружаться. Если бы не было течения то было бо бы вообще шикарно, но по сколько погоду не предугадать. Шикарное погружение и инструктора тоже))) поругрузились примерно на 10-12 метров.

Р Рита Конная прогулка в горах Геленджика Конная прогулка для нас стала самым великолепным времяпрепровождением. Лошади послушные и спокойные. Природа чудесная. Наш гид дал нам время покупаться в небольшом водопаде. Все было замечательно.

В Владимир Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике Приятные организаторы и инструкторы. Получили оч крутые впечатления. Однозначно рекомендую.