1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Прогулка по винным барам Геленджика: вкус и традиции
Погрузитесь в мир виноделия Геленджика, открывая лучшие вина и секреты их создания в компании единомышленников
Начало: На набережной
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
2 490₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Гебиусские водопады: индивидуальная экскурсия с погружением в историю Геленджика
Насладитесь уникальной природой Гебиусских водопадов, погрузитесь в историю Геленджика и попробуйте местные вина
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Ночная поездка на гору Олимп: захватывающие виды и вечернее шоу
После жаркого дня на пляже отправляйтесь на гору Олимп. Вас ждут виды на Геленджикскую бухту, колесо обозрения и зажигательное шоу. Спуск по канатной дороге
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Ночной Олимп: Вечерняя экскурсия в Геленджике с пивной вечеринкой и фаер-шоу
Ночная экскурсия в Геленджике. Подъем на вершину горы, пивная вечеринка, фаер-шоу, спуск по канатной дороге и колесо обозрения ждут вас
Начало: Ваш отель в Геленджике
Расписание: Ежедневно в 16:00, 18:00, 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей27 августа 2023Это по сути не экскурсия,а трансфер с билетами на канатку,возможность без очередей попасть наверх на закате. Все было вовремя,организованно,четко.
- ККонстантин24 июля 2023Классная экскурсия. Юлия хорошо разбирается в аспектах виноделия. Хорошо подобран маршрут и гастрономически разнообразен. Большое спасибо!
- ННаталья16 июля 2023В целом, мероприятие на любителя… любителя пива или даже чего покрепче, чтобы смотреть на мир под градусом позитива)) тёплые вещи
- ДДарья11 июля 2023Отличные виды, приятный водитель, во время поднятия на гору остановитесь на посмотреть на виды пару раз, на самой горе из развлечений - колесо самое интересное, конкурсы на любителя, канатная дорога стала приятным дополнением
- ООльга22 сентября 2021Живописный маршрут, хотя местами и сложный. Трудные подъемы по лестницам и переходы по камням с лихвой компенсируются прекрасными видами, которые стоит запечатлеть на камеру. Лучше всего посещать эти места в межсезонье, когда не так много туристов.
- ООльга12 сентября 2021Очень комфортная экскурсия. Если снова приедем в Геленджик, то закажем поездку к другим водопадам у Аннушки.
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Ночные»
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