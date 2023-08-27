Ночные прогулки и экскурсии Геленджика

Найдено 4 экскурсии в категории «Ночные» в Геленджике, цены от 2 490 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по винным барам Геленджика
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Прогулка по винным барам Геленджика: вкус и традиции
Погрузитесь в мир виноделия Геленджика, открывая лучшие вина и секреты их создания в компании единомышленников
Начало: На набережной
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
2 490 за человека
Гебиусские водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Гебиусские водопады: индивидуальная экскурсия с погружением в историю Геленджика
Насладитесь уникальной природой Гебиусских водопадов, погрузитесь в историю Геленджика и попробуйте местные вина
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
7 500 за всё до 4 чел.
Ночная поездка на гору Олимп
🚗 На машине
Мини-группа
3.5 часа
6 отзывов
Ночная поездка на гору Олимп: захватывающие виды и вечернее шоу
После жаркого дня на пляже отправляйтесь на гору Олимп. Вас ждут виды на Геленджикскую бухту, колесо обозрения и зажигательное шоу. Спуск по канатной дороге
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2 500 за человека
Ночной Олимп
Мини-группа
4 часа
26 отзывов
Ночной Олимп: Вечерняя экскурсия в Геленджике с пивной вечеринкой и фаер-шоу
Ночная экскурсия в Геленджике. Подъем на вершину горы, пивная вечеринка, фаер-шоу, спуск по канатной дороге и колесо обозрения ждут вас
Начало: Ваш отель в Геленджике
Расписание: Ежедневно в 16:00, 18:00, 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    27 августа 2023
    Ночная поездка на гору Олимп
    Это по сути не экскурсия,а трансфер с билетами на канатку,возможность без очередей попасть наверх на закате. Все было вовремя,организованно,четко.
  • К
    Константин
    24 июля 2023
    Прогулка по винным барам Геленджика
    Классная экскурсия. Юлия хорошо разбирается в аспектах виноделия. Хорошо подобран маршрут и гастрономически разнообразен. Большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    16 июля 2023
    Ночная поездка на гору Олимп
    В целом, мероприятие на любителя… любителя пива или даже чего покрепче, чтобы смотреть на мир под градусом позитива)) тёплые вещи
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    или пледы будут не лишними для начала, потом разогреетесь))) От организатора вы получите трансфер на джипе от места проживания на гору Олимп и от подножия (спуск на канатке, оплачено организатором) до места проживания, стоит ли это заявленной цены?! … Кстати, мы столкнулись с тем, что колесо обозрения не работало из-за тумана((, а входит в программу. На самой горе Олимп: пивная вечеринка-это пиво, по стаканчику, всем прибывшим и участникам конкурсов, так что продумайте варианты допинга (в продаже пиво есть, цена высокогорная), вкусный шашлык. Людей много и разных, так что зарядитесь позитивом заранее. В целом, весело… театр от организаторов и самих отдыхающих)) Если останетесь на файер-шоу (кульминация вечера), то будьте готовы постоять в очереди на канатку, чтобы спуститься. Всем добра!

  • Д
    Дарья
    11 июля 2023
    Ночная поездка на гору Олимп
    Отличные виды, приятный водитель, во время поднятия на гору остановитесь на посмотреть на виды пару раз, на самой горе из развлечений - колесо самое интересное, конкурсы на любителя, канатная дорога стала приятным дополнением
    Отличные виды, приятный водитель, во время поднятия на гору остановитесь на посмотреть на виды пару разОтличные виды, приятный водитель, во время поднятия на гору остановитесь на посмотреть на виды пару разОтличные виды, приятный водитель, во время поднятия на гору остановитесь на посмотреть на виды пару раз
  • О
    Ольга
    22 сентября 2021
    Гебиусские водопады
    Живописный маршрут, хотя местами и сложный. Трудные подъемы по лестницам и переходы по камням с лихвой компенсируются прекрасными видами, которые стоит запечатлеть на камеру. Лучше всего посещать эти места в межсезонье, когда не так много туристов.
  • О
    Ольга
    12 сентября 2021
    Гебиусские водопады
    Очень комфортная экскурсия. Если снова приедем в Геленджик, то закажем поездку к другим водопадам у Аннушки.

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Прогулка по винным барам Геленджика
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  3. Ночная поездка на гору Олимп
  4. Ночной Олимп
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Ночные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 490 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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