Е Екатерина От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком Спасибо!!! Приятно прогулялись!

С Светлана От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком читать дальше добрались. Рассказала историю города, показала современные постройки, Было время и для фотопауз. Экскурсию рекомендую, но свои силы нужно рассчитать, т к ходили 3 часа. Вчера гуляли по набережной с Екатериной. Очень понравилось. Екатерина показала нам такие места, до которых мы сами никогда бы не

П Полина От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком Экскурсия была очень интересной, не смотря на длительность маршрута понравилось и детям и главное собаке.

Е Екатерина Из Геленджика - в город-герой Новороссийск Очень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие от знакомства с городом Новороссийском. Большое спасибо, желаем дальнейших успехов. Рекомендуем к посещению.

А Анна Секретные места Большого Геленджика Гид Екатерина сделала наше небольшое путешествие очень насыщенным и приятным! Она не только рассказала очень интересные факты о крае, но и порекомендовала кучу других классных мест для посещения. Катя, спасибо сердечнейшее! Это было здорово и очень приятно

Ю Юлия Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо Замечательная экскурсия! Спасибо огромное Николаю! Все очень понравилось! Всем рекомендуем!

И Ирина Секретные места Большого Геленджика читать дальше сезон). Спасибо Екатерине за лёгкость и гибкость в общении, и приятную беседу. Хочется, чтобы природа Геленджика сохранилась и радовала и дальше 😊 Большое спасибо за экскурсию! Места необыкновенно красивые! Интересный рассказ Екатерины, плюс ещё и повезло с погодой, мало людей вокруг (не

И Ирина Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо Это был лучший день, лучшее сопровождение. Николай, лучший из гидов с момента знакомства и до завершения экскурсии. Он окружил нас вниманием, заботой.

И Игорь Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо Комфортная машина, отличный маршрут, приятный собеседник-гид Николай. Экскурсия понравилась, помимо мест которые были запланированы, мы также просили останавливаться в тех, которые казались нам интересны. Впечатлений масса, от экскурсий и от видов. Спасибо Николаю за экскурсию. Мы довольны, рекомендуем!