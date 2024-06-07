1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии
Начало: В районе Толстого Мыса
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия с личным гидом
Вас ждет путешествие по уникальным местам Геленджика с личным гидом, полное историй и природной красоты
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
7 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
Историческая экскурсия по местам боевой, морской и трудовой славы города, которым гордится Россия
Начало: От вашего отеля
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Открыть историю игристого в России, полюбоваться шоу поющих фонтанов и побывать в Новороссийске
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 июня 2024Спасибо!!! Приятно прогулялись!
- ССветлана7 мая 2024Вчера гуляли по набережной с Екатериной. Очень понравилось. Екатерина показала нам такие места, до которых мы сами никогда бы не
- ППолина5 мая 2024Экскурсия была очень интересной, не смотря на длительность маршрута понравилось и детям и главное собаке.
- ЕЕкатерина21 апреля 2024Очень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие от знакомства с городом Новороссийском. Большое спасибо, желаем дальнейших успехов. Рекомендуем к посещению.
- ААнна8 апреля 2024Гид Екатерина сделала наше небольшое путешествие очень насыщенным и приятным! Она не только рассказала очень интересные факты о крае, но и порекомендовала кучу других классных мест для посещения. Катя, спасибо сердечнейшее! Это было здорово и очень приятно
- ЮЮлия11 марта 2024Замечательная экскурсия! Спасибо огромное Николаю! Все очень понравилось! Всем рекомендуем!
- ИИрина7 марта 2024Большое спасибо за экскурсию! Места необыкновенно красивые! Интересный рассказ Екатерины, плюс ещё и повезло с погодой, мало людей вокруг (не
- ИИрина7 января 2024Это был лучший день, лучшее сопровождение. Николай, лучший из гидов с момента знакомства и до завершения экскурсии. Он окружил нас вниманием, заботой.
- ИИгорь5 января 2024Комфортная машина, отличный маршрут, приятный собеседник-гид Николай. Экскурсия понравилась, помимо мест которые были запланированы, мы также просили останавливаться в тех, которые казались нам интересны. Впечатлений масса, от экскурсий и от видов. Спасибо Николаю за экскурсию. Мы довольны, рекомендуем!
- ВВиталий4 октября 2023Очень интересная экскурсия. Структурированный рассказ, приятная на слух подача материала, комфортабельный автомобиль. Большое спасибо за экскурсию и другие моменты в общении и поездке. Всем рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 4 200 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Забронируйте экскурсию в Геленджике на 2024 год по теме «История и архитектура», 71 ⭐ отзыв, цены от 4200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август