Экскурсии Геленджика об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Геленджике, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии
Начало: В районе Толстого Мыса
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
4 200 за всё до 4 чел.
Секретные места Большого Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия с личным гидом
Вас ждет путешествие по уникальным местам Геленджика с личным гидом, полное историй и природной красоты
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
7 650 за всё до 4 чел.
Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
Историческая экскурсия по местам боевой, морской и трудовой славы города, которым гордится Россия
Начало: От вашего отеля
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Открыть историю игристого в России, полюбоваться шоу поющих фонтанов и побывать в Новороссийске
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
9 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 июня 2024
    От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
    Спасибо!!! Приятно прогулялись!
  • С
    Светлана
    7 мая 2024
    От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
    Вчера гуляли по набережной с Екатериной. Очень понравилось. Екатерина показала нам такие места, до которых мы сами никогда бы не
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    добрались. Рассказала историю города, показала современные постройки, Было время и для фотопауз. Экскурсию рекомендую, но свои силы нужно рассчитать, т к ходили 3 часа.

    Вчера гуляли по набережной с Екатериной. Очень понравилось. Екатерина показала нам такие места, до которых мы
  • П
    Полина
    5 мая 2024
    От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
    Экскурсия была очень интересной, не смотря на длительность маршрута понравилось и детям и главное собаке.
  • Е
    Екатерина
    21 апреля 2024
    Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
    Очень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие от знакомства с городом Новороссийском. Большое спасибо, желаем дальнейших успехов. Рекомендуем к посещению.
    Очень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие отОчень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие отОчень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие от
  • А
    Анна
    8 апреля 2024
    Секретные места Большого Геленджика
    Гид Екатерина сделала наше небольшое путешествие очень насыщенным и приятным! Она не только рассказала очень интересные факты о крае, но и порекомендовала кучу других классных мест для посещения. Катя, спасибо сердечнейшее! Это было здорово и очень приятно
  • Ю
    Юлия
    11 марта 2024
    Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
    Замечательная экскурсия! Спасибо огромное Николаю! Все очень понравилось! Всем рекомендуем!
  • И
    Ирина
    7 марта 2024
    Секретные места Большого Геленджика
    Большое спасибо за экскурсию! Места необыкновенно красивые! Интересный рассказ Екатерины, плюс ещё и повезло с погодой, мало людей вокруг (не
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    сезон). Спасибо Екатерине за лёгкость и гибкость в общении, и приятную беседу. Хочется, чтобы природа Геленджика сохранилась и радовала и дальше 😊

    Большое спасибо за экскурсию! Места необыкновенно красивые! Интересный рассказ Екатерины, плюс ещё и повезло с погодойБольшое спасибо за экскурсию! Места необыкновенно красивые! Интересный рассказ Екатерины, плюс ещё и повезло с погодойБольшое спасибо за экскурсию! Места необыкновенно красивые! Интересный рассказ Екатерины, плюс ещё и повезло с погодойБольшое спасибо за экскурсию! Места необыкновенно красивые! Интересный рассказ Екатерины, плюс ещё и повезло с погодой
  • И
    Ирина
    7 января 2024
    Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
    Это был лучший день, лучшее сопровождение. Николай, лучший из гидов с момента знакомства и до завершения экскурсии. Он окружил нас вниманием, заботой.
  • И
    Игорь
    5 января 2024
    Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
    Комфортная машина, отличный маршрут, приятный собеседник-гид Николай. Экскурсия понравилась, помимо мест которые были запланированы, мы также просили останавливаться в тех, которые казались нам интересны. Впечатлений масса, от экскурсий и от видов. Спасибо Николаю за экскурсию. Мы довольны, рекомендуем!
  • В
    Виталий
    4 октября 2023
    Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
    Очень интересная экскурсия. Структурированный рассказ, приятная на слух подача материала, комфортабельный автомобиль. Большое спасибо за экскурсию и другие моменты в общении и поездке. Всем рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
  2. Секретные места Большого Геленджика
  3. Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
  4. Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 4 200 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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