Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Геленджика

Найдено 5 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Геленджике, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На квадроциклах - к озеру Церковное
🛻 На квадроциклах
Групповая
1.5 часа
7 отзывов
На квадроциклах - к озеру Церковное
Путешествие на квадроциклах к озеру Церковное в Геленджике. Ощутите драйв, свежий воздух и живописные виды. Подходит для всех, даже новичков
Начало: У вашего отеля
«— А после дорога по лесной чаще выведет нас к озеру Церковное»
Расписание: ежедневно в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
4 500 за человека
Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
Историческая экскурсия по местам боевой, морской и трудовой славы города, которым гордится Россия
Начало: От вашего отеля
«Посетите городские пляжи, мыс Любви и храм Петра и Февронии»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Экстрим-тур на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
4 отзыва
Групповой экстрим-тур на квадроциклах: приключение в Геленджике
Захватывающее путешествие на квадроциклах ждет вас: трассы, виды и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«— Дорога по лесной чаще выведет нас к озеру Церковное»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за человека
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Открыть историю игристого в России, полюбоваться шоу поющих фонтанов и побывать в Новороссийске
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
«Вы полюбуетесь зелеными холмами и синей водой со смотровой площадки у храма Ксении Петербургской и увидите фонтан-бутылку»
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
9 000 за всё до 4 чел.
Абрау-Дюрсо: эногастрономическое путешествие из Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Абрау-Дюрсо из Геленджика: вкус приключений и вина
Вас ждет увлекательное путешествие по винным традициям Абрау с дегустацией и живописными видами
«Добравшись до уютного курорта, мы пройдем по центру Абрау и площади Александра II, посетим храм Ксении Петербужской, насладимся видами озера с набережной и, если захотите, отправимся на водную прогулку на лодках или электроходе»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
14 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    21 апреля 2024
    Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
    Очень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие от знакомства с городом Новороссийском. Большое спасибо, желаем дальнейших успехов. Рекомендуем к посещению.
    Очень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие отОчень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие отОчень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие от
  • Ю
    Юлия
    11 марта 2024
    Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
    Замечательная экскурсия! Спасибо огромное Николаю! Все очень понравилось! Всем рекомендуем!
  • И
    Ирина
    7 января 2024
    Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
    Это был лучший день, лучшее сопровождение. Николай, лучший из гидов с момента знакомства и до завершения экскурсии. Он окружил нас вниманием, заботой.
  • И
    Игорь
    5 января 2024
    Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
    Комфортная машина, отличный маршрут, приятный собеседник-гид Николай. Экскурсия понравилась, помимо мест которые были запланированы, мы также просили останавливаться в тех, которые казались нам интересны. Впечатлений масса, от экскурсий и от видов. Спасибо Николаю за экскурсию. Мы довольны, рекомендуем!
  • В
    Виталий
    4 октября 2023
    Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
    Очень интересная экскурсия. Структурированный рассказ, приятная на слух подача материала, комфортабельный автомобиль. Большое спасибо за экскурсию и другие моменты в общении и поездке. Всем рекомендуем.
  • М
    Маргарита
    13 сентября 2023
    На квадроциклах - к озеру Церковное
    Катание на квадрациклах прошло на отлично! Меня впечатлило) Аниер - отличный инструктор, учитывал все пожелания)
    Катание на квадрациклах прошло на отлично! Меня впечатлило) Аниер - отличный инструктор, учитывал все пожелания)Катание на квадрациклах прошло на отлично! Меня впечатлило) Аниер - отличный инструктор, учитывал все пожелания)Катание на квадрациклах прошло на отлично! Меня впечатлило) Аниер - отличный инструктор, учитывал все пожелания)
  • Л
    Лариса
    3 августа 2022
    На квадроциклах - к озеру Церковное
    Брали экскурсию на 1,5 часа, вполне хватило прокатиться, получить море положительных эмоций, полюбоваться природой, искупаться в озере. Инструкторы всё понятно
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    обьяснили, показали,сопровождали во время всего путешествия. Сделали прекрасные фото. Нам с мужем очень понравилось. Рекомендую, в том числе и возрастной категории 50+.

  • Е
    Елена
    26 июля 2022
    Экстрим-тур на квадроциклах
    1. Ребята-инструкторы очень классные: помогут, расскажут, настроение поднимут, пофоткают, если надо) 2. Маршрут разнообразен по сложности - на разных отрезках маршрута
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    за рулем можно катать и мужчине, и девушке. Меняться стоит и ради того, чтоб оба могли полюбоваться открывающимися видами - они шикарны, такое нельзя пропустить) 3. Грязь с горных дорог, которой будет покрыто ваше тело исключительно лечебная)) Смыть ее тоже будет возможность) 4. Водичка в горном озере - парное молоко. Там же есть ребята, которые сдают сап-борды, можно договориться и покатать еще и на сапах, если времени хватит. 5. Экипировка - шлем и очки. В принципе, достаточно, но сухими и чистыми вы точно не будете. Кроссовки вам так же не помогут, лучше брать другую обувь типа сандалии и следить за тем, чтоб в ногу случайно не прилетел камень от других квадроциклов (соблюдаем дистанцию, короче) 6. Последний заезд планируйте с 18ч, тк в 19ч уже старт катания, а до места отправления нужно еще добраться. Всей команде желаем успехов и процветания! Рекомендуем вас друзьям)

    1. Ребята-инструкторы очень классные: помогут, расскажут, настроение поднимут, пофоткают, если надо)1. Ребята-инструкторы очень классные: помогут, расскажут, настроение поднимут, пофоткают, если надо)
  • Д
    Денис
    9 июля 2022
    На квадроциклах - к озеру Церковное
    Мне всё понравилось! Маршрут интересный. Думал что будет мало времени на катания, но оказалось в самый раз. Особенно интересно было разгоняться и по ручьям гонять)
  • А
    Алексей
    2 марта 2022
    Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
    Все было супер - организация, маршрут, автомобиль. Светлана отлично представила нам героический Новороссийск. Большое спасибо!
    Все было супер - организация, маршрут, автомобиль. Светлана отлично представила нам героический Новороссийск. Большое спасибо!Все было супер - организация, маршрут, автомобиль. Светлана отлично представила нам героический Новороссийск. Большое спасибо!Все было супер - организация, маршрут, автомобиль. Светлана отлично представила нам героический Новороссийск. Большое спасибо!Все было супер - организация, маршрут, автомобиль. Светлана отлично представила нам героический Новороссийск. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 500 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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