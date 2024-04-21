1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
На квадроциклах - к озеру Церковное
Путешествие на квадроциклах к озеру Церковное в Геленджике. Ощутите драйв, свежий воздух и живописные виды. Подходит для всех, даже новичков
Начало: У вашего отеля
«— А после дорога по лесной чаще выведет нас к озеру Церковное»
Расписание: ежедневно в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
Историческая экскурсия по местам боевой, морской и трудовой славы города, которым гордится Россия
Начало: От вашего отеля
«Посетите городские пляжи, мыс Любви и храм Петра и Февронии»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Групповой экстрим-тур на квадроциклах: приключение в Геленджике
Захватывающее путешествие на квадроциклах ждет вас: трассы, виды и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«— Дорога по лесной чаще выведет нас к озеру Церковное»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Открыть историю игристого в России, полюбоваться шоу поющих фонтанов и побывать в Новороссийске
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
«Вы полюбуетесь зелеными холмами и синей водой со смотровой площадки у храма Ксении Петербургской и увидите фонтан-бутылку»
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Абрау-Дюрсо из Геленджика: вкус приключений и вина
Вас ждет увлекательное путешествие по винным традициям Абрау с дегустацией и живописными видами
«Добравшись до уютного курорта, мы пройдем по центру Абрау и площади Александра II, посетим храм Ксении Петербужской, насладимся видами озера с набережной и, если захотите, отправимся на водную прогулку на лодках или электроходе»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина21 апреля 2024Очень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие от знакомства с городом Новороссийском. Большое спасибо, желаем дальнейших успехов. Рекомендуем к посещению.
- ЮЮлия11 марта 2024Замечательная экскурсия! Спасибо огромное Николаю! Все очень понравилось! Всем рекомендуем!
- ИИрина7 января 2024Это был лучший день, лучшее сопровождение. Николай, лучший из гидов с момента знакомства и до завершения экскурсии. Он окружил нас вниманием, заботой.
- ИИгорь5 января 2024Комфортная машина, отличный маршрут, приятный собеседник-гид Николай. Экскурсия понравилась, помимо мест которые были запланированы, мы также просили останавливаться в тех, которые казались нам интересны. Впечатлений масса, от экскурсий и от видов. Спасибо Николаю за экскурсию. Мы довольны, рекомендуем!
- ВВиталий4 октября 2023Очень интересная экскурсия. Структурированный рассказ, приятная на слух подача материала, комфортабельный автомобиль. Большое спасибо за экскурсию и другие моменты в общении и поездке. Всем рекомендуем.
- ММаргарита13 сентября 2023Катание на квадрациклах прошло на отлично! Меня впечатлило) Аниер - отличный инструктор, учитывал все пожелания)
- ЛЛариса3 августа 2022Брали экскурсию на 1,5 часа, вполне хватило прокатиться, получить море положительных эмоций, полюбоваться природой, искупаться в озере. Инструкторы всё понятно
- ЕЕлена26 июля 20221. Ребята-инструкторы очень классные: помогут, расскажут, настроение поднимут, пофоткают, если надо) 2. Маршрут разнообразен по сложности - на разных отрезках маршрута
- ДДенис9 июля 2022Мне всё понравилось! Маршрут интересный. Думал что будет мало времени на катания, но оказалось в самый раз. Особенно интересно было разгоняться и по ручьям гонять)
- ААлексей2 марта 2022Все было супер - организация, маршрут, автомобиль. Светлана отлично представила нам героический Новороссийск. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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