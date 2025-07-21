Геленджик - это место, где горы встречаются с морем.
В рамках часовой экскурсии вы сможете насладиться видами Толстого и Тонкого мысов, посетить платановую аллею и центральный рынок.
Также вас ждут парк «Олимп»
В рамках часовой экскурсии вы сможете насладиться видами Толстого и Тонкого мысов, посетить платановую аллею и центральный рынок.
Также вас ждут парк «Олимп»
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобная поездка на автомобиле
- 🌄 Панорамные виды Геленджика
- 🏖️ Посещение знаковых мест
- ⛪ Культурные достопримечательности
- 🛍️ Местные рынки и дегустации
Что можно увидеть
- Толстый мыс
- Платановая аллея
- Центральный рынок
- Парк «Олимп»
- Сафари-парк
- Кафедральный собор Святого Андрея Первозванного
- Новый аэропорт
- Винзавод
- Геленджикский морской порт
- Тонкий мыс
Описание экскурсии
Я устрою для вас экспресс-поездку для знакомства с городом по маршруту, охватывающему основные красоты Геленджика. Вы увидите:
- Толстый мыс в восточной части Геленджикской бухты
- Платановую аллею и центральный рынок
- Верхний автовокзал и парк «Олимп» с канатной дорогой и аттракционами
- Сафари-парк
- Кафедральный собор Святого Андрея Первозванного
- Новый аэропорт и винзавод
- Геленджикский морский порт
- Тонкий мыс, известный своими пляжами
Вы узнаете:
- Какие есть пляжи в Геленджике и рядом.
- Где местные покупают свежие продукты.
- В какие рестораны стоит сходить
- Где находятся дегустационные залы от разных виноделен
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Renault Sandero (до 4 пассажирских мест), с кондиционером
- Детского кресла нет, в наличии один бустер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Геленджике
Провёл экскурсии для 80 туристов
Я — увлечённый исследователь, влюблённый в природу, архитектуру и приключения. Моя жизнь — это дорога, ветер и открытия, которыми я с радостью делюсь с теми, кто хочет увидеть мир по-новому. На
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Виноградов
21 июл 2025
Внимательный, знающий экскурсовод. Спасибо.
Дата посещения: 21 июля 2025
Р
Римма
31 окт 2025
Все понравилось, интересная экскурсия, Александр показал весь город, ответил на вопросы.
М
Марина
18 окт 2025
Экскурсия по Геленджику с Александром очень понравилась! Александр забрал нас прямо от нашего отеля,проехали с ним на автомобиле через весь город, посмотрели красивые места и в процессе доброжелательной беседы ознакомились с городом. Геленджик прекрасен. Экскурсию рекомендую 👌
А
Александр
28 сен 2025
Все понравилось. Хотел получить общее представление о городе: получил. Гид ответил н все вопросы, был пунктуален. Порекомендовал насколько мест для свободного посещения.
М
Мария
21 сен 2025
Добрый день!
Отличная экскурсия. Заказывать ее надо в первые дни. Александр оперативно ответил на заказ, скорректировали время.
Александр интересно рассказывает. Обращает внимание, куда сходить, что посмотреть. Это прям путеводитель по Геленджику.
Рекомендую!!!
Отличная экскурсия. Заказывать ее надо в первые дни. Александр оперативно ответил на заказ, скорректировали время.
Александр интересно рассказывает. Обращает внимание, куда сходить, что посмотреть. Это прям путеводитель по Геленджику.
Рекомендую!!!
Т
Татьяна
18 сен 2025
Все, от начала до конца, было замечательно. Порадовались, что поехали на эту экскурсию в первый день приезда в Геленджик.
После оформления экскурсии, Александр уточнил наши пожелания, которые по ходу экскурсии корректировались.
После оформления экскурсии, Александр уточнил наши пожелания, которые по ходу экскурсии корректировались.
М
Марина
4 сен 2025
Очень понравилась ознакомительная поездка по Геленджику! Александр прекрасно знает город и его окрестности, интересный рассказчик и очень доброжелательный человек! Показал нам основные достопримечательности Геленджика, побережье Геленжикской бухты от Толстого до Тонкого мыса, дал много нужной и полезной туристам информации.
Если хотите познакомиться с Геленджиком, делайте это с гидом Александром!
Если хотите познакомиться с Геленджиком, делайте это с гидом Александром!
Оксана
21 авг 2025
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Соответствует описанию. Первое впечатление о городе составили, дальше можно решать, какие объекты рассмотреть более подробно. Большое спасибо Александру!
Елена
20 авг 2025
Первый день приехала в город и попала на замечательную экскурсию к самому лучшему гиду Александру. Александр приехал за мной на комфортабельном автомобиле,был очень внимателен и дружелюбен. Провез по самым значимым местам Геленджика,дал много полезной и нужной иеформации.
Я всю дорогу слушала и узнала много всего интересного,получила ответ на все интересующие меня вопросы.
Всем рекомендую эту экскурсию и Александра,настоящего профессионала своего дела.
Большое Спасибо!
Я всю дорогу слушала и узнала много всего интересного,получила ответ на все интересующие меня вопросы.
Всем рекомендую эту экскурсию и Александра,настоящего профессионала своего дела.
Большое Спасибо!
В
Вальцева
7 авг 2025
Гид Александр провел нам обзорную экскурсию по Геленджику за час. Очень познавательно, интеллигентно и заразительно! Захотелось побывать во сюмногих местах, о которых рассказал Александр. Спасибо за путешествие по окресностям ГЕЛЕНДЖИКА!
М
Марина
18 июл 2025
Всё хорошо. Хотелось бы чтобы поподробнее был рассказ
И
Ирина
15 июл 2025
Очень информативная поездка! Александр просто лучший гид, рассказал про город очень много интересного, показал город во всей красе, провез по всем ключевым местам, даже карта города теперь не нужна, очень вежливый и эрудированный, Всем кто здесь первый раз, очень рекомендую эту экскурсию.
А
Андрей
15 июл 2025
Здравствуйте,уважаемые любители путешествий! Приветствую всех,у кого замирает сердце от восторга,глядя на великолепные панорамы,кто едет за впечатлениями! Окрестности Геленджика - это по-настоящему уникальные места.
И,чтобы открыть для себя наиболее полно и ярко
И,чтобы открыть для себя наиболее полно и ярко
Евгения
14 июл 2025
Александр встретил нас вовремя. Очень вежливый, обаятельный, умный и начитанный - с ним приятно общаться!
Экскурсия компактная, но информативная, без лишней воды. Теперь мы легко ориентируемся в городе Геленджике и знаем главные красивые и интересные места. Наш маршрут за час охватил все ключевые точки города, который расположен вокруг бухты. Час пролетел незаметно.
Рекомендую для первого знакомства с г. Геленджик!
Экскурсия компактная, но информативная, без лишней воды. Теперь мы легко ориентируемся в городе Геленджике и знаем главные красивые и интересные места. Наш маршрут за час охватил все ключевые точки города, который расположен вокруг бухты. Час пролетел незаметно.
Рекомендую для первого знакомства с г. Геленджик!
И
Ирина
13 июл 2025
Однозначно рекомендую Александра! Пунктуальный, вежливый, душевный человек! С первой минуты общения наладилась непринужденная атмосфера! Отлично знает город!
Построил для меня очень удачный маршрут, охватил ключевые точки, помогающие понять структуру города, расположенного
Построил для меня очень удачный маршрут, охватил ключевые точки, помогающие понять структуру города, расположенного
Входит в следующие категории Геленджика
Похожие экскурсии из Геленджика
Индивидуальная
до 4 чел.
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии
Начало: В районе Толстого Мыса
Завтра в 10:00
16 ноя в 10:00
5800 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Город мечты Геленджик: индивидуальная экскурсия
Красивый город с историей и большими планами на будущее. Прогулка по набережной, два маяка, обрыв Круча, храм и пляж. Узнайте о Геленджике за 4 часа
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 09:00
16 ноя в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Экскурсия-конструктор в Геленджике позволит вам выбрать маршрут по душе. Дикие пляжи, винодельни, сухогруз РИО или дольмены - всё это за один день
Начало: Город Геленджик или окрестные города
Завтра в 08:00
16 ноя в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.