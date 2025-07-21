В Виноградов Внимательный, знающий экскурсовод. Спасибо.

Р Римма Все понравилось, интересная экскурсия, Александр показал весь город, ответил на вопросы.

М Марина Экскурсия по Геленджику с Александром очень понравилась! Александр забрал нас прямо от нашего отеля,проехали с ним на автомобиле через весь город, посмотрели красивые места и в процессе доброжелательной беседы ознакомились с городом. Геленджик прекрасен. Экскурсию рекомендую 👌

А Александр Все понравилось. Хотел получить общее представление о городе: получил. Гид ответил н все вопросы, был пунктуален. Порекомендовал насколько мест для свободного посещения.

Отличная экскурсия. Заказывать ее надо в первые дни. Александр оперативно ответил на заказ, скорректировали время.

Александр интересно рассказывает. Обращает внимание, куда сходить, что посмотреть. Это прям путеводитель по Геленджику.

После оформления экскурсии, Александр уточнил наши пожелания, которые по ходу экскурсии корректировались. читать дальше Он выполнил все наши просьбы, даже из разряда "видели в интернете, но что и где это, не знаем")).

Забрал из отеля, составил оптимальный маршрут. Во время экскурсии рассказал и показал "гурманские" места - рестораны и кафе с эксклюзивными меню, дегустационные залы… Мы увидели очень красивый, активно развивающийся город глазами влюбленного в него человека.

Александр, спасибо за экскурсию и за подарок - видеофильм с фотографиями тех мест, которые мы проезжали. Все, от начала до конца, было замечательно. Порадовались, что поехали на эту экскурсию в первый день приезда в Геленджик.

М Марина Очень понравилась ознакомительная поездка по Геленджику! Александр прекрасно знает город и его окрестности, интересный рассказчик и очень доброжелательный человек! Показал нам основные достопримечательности Геленджика, побережье Геленжикской бухты от Толстого до Тонкого мыса, дал много нужной и полезной туристам информации.

Если хотите познакомиться с Геленджиком, делайте это с гидом Александром!

Оксана Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Соответствует описанию. Первое впечатление о городе составили, дальше можно решать, какие объекты рассмотреть более подробно. Большое спасибо Александру!

Елена Первый день приехала в город и попала на замечательную экскурсию к самому лучшему гиду Александру. Александр приехал за мной на комфортабельном автомобиле,был очень внимателен и дружелюбен. Провез по самым значимым местам Геленджика,дал много полезной и нужной иеформации.

Я всю дорогу слушала и узнала много всего интересного,получила ответ на все интересующие меня вопросы.

Всем рекомендую эту экскурсию и Александра,настоящего профессионала своего дела.

В Вальцева Гид Александр провел нам обзорную экскурсию по Геленджику за час. Очень познавательно, интеллигентно и заразительно! Захотелось побывать во сюмногих местах, о которых рассказал Александр. Спасибо за путешествие по окресностям ГЕЛЕНДЖИКА!

М Марина Всё хорошо. Хотелось бы чтобы поподробнее был рассказ

И Ирина Очень информативная поездка! Александр просто лучший гид, рассказал про город очень много интересного, показал город во всей красе, провез по всем ключевым местам, даже карта города теперь не нужна, очень вежливый и эрудированный, Всем кто здесь первый раз, очень рекомендую эту экскурсию.

И,чтобы открыть для себя наиболее полно и ярко читать дальше этот великолепный край,я воспользовался помощью настоящего Проводника! Александр - настоящий профессионал,влюбленный в природу,весь многообразно-красивый уголок этого места! Время экскурсии пролетело незаметно и оооочень насыщенно! Конечно,ещё и благодаря тому,что Александр - прекрасный собеседник и рассказчик.

И,конечно же,я всем советую и рекомендую - приезжайте в Геленджик,Александр сделает так,что вы это не забудете никогда! Здравствуйте,уважаемые любители путешествий! Приветствую всех,у кого замирает сердце от восторга,глядя на великолепные панорамы,кто едет за впечатлениями! Окрестности Геленджика - это по-настоящему уникальные места.И,чтобы открыть для себя наиболее полно и ярко

Евгения Александр встретил нас вовремя. Очень вежливый, обаятельный, умный и начитанный - с ним приятно общаться!

Экскурсия компактная, но информативная, без лишней воды. Теперь мы легко ориентируемся в городе Геленджике и знаем главные красивые и интересные места. Наш маршрут за час охватил все ключевые точки города, который расположен вокруг бухты. Час пролетел незаметно.

Рекомендую для первого знакомства с г. Геленджик!