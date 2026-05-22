Подарите себе отдых, полный эмоций! На джипах Toyota Land Cruiser или UAZ Patriot мы отправимся в самое сердце Маркотхского хребта. Вы побываете на смотровой Боцехур, полюбуетесь водопадом Жанэ — и по желанию искупаетесь в нём, — увидите дольмен «Здоровье» и развалины крепости «Грозовые ворота». Финальный штрих — остановка в горном кафе на дегустацию мёда.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Геленджике

Описание экскурсии

Подъём на Маркотхский хребет

Езда на джипе с открытым верхом, виды на Геленджикскую бухту с горы Шахан, Боцехур и Острая, аромат цветов и свежий воздух Кавказских склонов.

Водопад Жанэ

Согласно местным поверьям, купание в купели приносит гармонию.

Смотровая площадка Боцехур

Панорамный вид на «Крылья бабочки», Маркотхский хребет и горы.

Дольмен «Здоровье» и скульптура «Рука Свободы»

Посещение древнего мегалита на берегу реки Ачибс и рукотворного арт‑объекта для фото.

Крепость «Грозовые ворота»

Место, выбранное для съёмок фильма‑сериала.

Цегельский водопад («Шнурок»)

Перерыв в горном кафе с шашлыком, чай‑разнотравьем и дегустацией мёда.

Организационные детали