Подарите себе отдых, полный эмоций! На джипах Toyota Land Cruiser или UAZ Patriot мы отправимся в самое сердце Маркотхского хребта.
Вы побываете на смотровой Боцехур, полюбуетесь водопадом Жанэ — и по желанию искупаетесь в нём, — увидите дольмен «Здоровье» и развалины крепости «Грозовые ворота». Финальный штрих — остановка в горном кафе на дегустацию мёда.
Описание экскурсии
Подъём на Маркотхский хребет
Езда на джипе с открытым верхом, виды на Геленджикскую бухту с горы Шахан, Боцехур и Острая, аромат цветов и свежий воздух Кавказских склонов.
Водопад Жанэ
Согласно местным поверьям, купание в купели приносит гармонию.
Смотровая площадка Боцехур
Панорамный вид на «Крылья бабочки», Маркотхский хребет и горы.
Дольмен «Здоровье» и скульптура «Рука Свободы»
Посещение древнего мегалита на берегу реки Ачибс и рукотворного арт‑объекта для фото.
Крепость «Грозовые ворота»
Место, выбранное для съёмок фильма‑сериала.
Цегельский водопад («Шнурок»)
Перерыв в горном кафе с шашлыком, чай‑разнотравьем и дегустацией мёда.
Организационные детали
- Едем на Toyota Land Cruiser Cabrio 100 или UAZ Patriot
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки и еда в кафе — пожалуйста, возьмите с собой наличные, так как в горах не везде есть связь
- По желанию участников экскурсии, локации и маршруты могут корректироваться
- По договорённости экскурсию можно провести в индивидуальном формате
ежедневно в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Студенты
|20 700 ₽
|Пенсионеры
|2610 ₽
|Стандартный
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Всю сознательную жизнь прожили на черноморском побережье, поэтому нам есть что рассказать — от исторических фактов до легенд и мифов. Наша деятельность началась в 2023 году. В автопарке — Land Cruiser Cabrio, новый Haval, автобусы и UAZ Patriot. Все автомобили в исправном состоянии и надлежащем виде, оснащены кондиционерами. Главный упор делаем на качество проведения экскурсий, а не на количество.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Добрый день! Очень понравилась экскурсия, поездка была весёлой, особенно гиды, с ними было комфортно. Несмотря на туман, приятно было посмотреть на места. Спасибо!
Владислав
Ответ организатора:
Взаимно Анастасия я очень рад что вам все понравилось, ждём вас солнечная погода🥰
в этот раз мне невероятно повезло побывать в горах в пасмурную погоду. такого опыта у меня ещё не было)) было очень красиво и весело, компания попалась отличная:) Спасибо!
Отличная экскурсия, великолепные виды, посетили Грозовые ворота, два прекрасных водопада, дольмен здоровья Весело провели время и с прекрасными видами Спасибо
Е
Всё очень понравилось, впечатлений масса! Всём кто хотел бы попробовать, но сомневается - рекомендую!
