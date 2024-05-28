1 чел.
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Групповая
5 часов
Популярное предложение
Главные вершины Геленджика: групповая экскурсия на внедорожнике
Погрузитесь в атмосферу приключений на экскурсии по главным вершинам Геленджика. Вас ждут захватывающие виды, древние дольмены и вкуснейшая местная кухня
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте и Дивно...
«Мы отправимся в путь на мощном надёжном внедорожнике в мини-группе»
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:30
2 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Поездка по вершинам Геленджика: от дольменов до дегустации вин
Вас ожидает захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дегустацией местных вин
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
«Во время горной экскурсии на внедорожнике вы не только увидите главные природные памятники Геленджика, но и зарядитесь энергией»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2 000₽ за человека
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
Начало: По договоренности
«Наш джип-тур — это отличная возможность для туристов разных возрастов и физических возможностей увидеть необыкновенные красоты курорта в комплексе с драйвом и яркими эмоциями»
Расписание: Ежедневно 8:30, 14:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
26002 496₽ за человека
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
Джипинг в горы к Грозовым воротам - экскурсия в Геленджике
Путешествие на джипах к Грозовым воротам, Изумрудным водопадам и древним дольменам. Откройте для себя красоты Кавказских гор
Начало: Ваш отель в Геленджике
«Со мной вы отправитесь в путешествие к этому знаковому месту на джипах»
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
26002 496₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур и водное сафари в Геленджике: водопады, дольмены и природа
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром и водным сафари «Тайны Пшады». Откройте для себя каскады водопадов, древние дольмены и уникальные природные комплексы
Начало: Геленджик, по договоренности
«Древние дольмены, густые лесные чащи и величественные горы хранят немало тайн, о которых можно узнать во время путешествия на водопады Пшада на джипах»
Расписание: 9:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Незабываемый тур на Пшадские водопады в Геленджике
Вас ждут незабываемые приключения на Пшадских водопадах. Джиппинг, дольмены, родники и спа. Прекрасные фото и уникальные впечатления гарантированы
Начало: Геленджик, остановка по договоренности с туристом
«Драйвовый джиппинг на Пшадские водопады — к уникальному природному комплексу из более сотни красивейших водных каскадов, разбросанных по Пшаде и ее притокам»
Расписание: Ежедневно летом в 8:00, 12:00 и 14;00. Зимой строго по запросу.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
Путешествие на Пшадские водопады в Геленджике - это незабываемые впечатления, джиппинг на УАЗах и живописные остановки. Ощутите красоту природы и дух древности
Начало: Остановка в Геленджике/по запросу
«Джиппинг на Пшадские водопады — к уникальному природному комплексу из более сотни красивейших водных каскадов, разбросанных по Пшаде и ее притокам»
Расписание: Ежедневно в 12:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 мая 2024Очень понравилась поездка!! Как таковой экскурсии не было, верно пишут, что это подвоз к местам, но я именно за этим и езжу на природу. Для меня 100% ожидание/реальность. Очень красивые места, виды, великолепный водопад на последок.
- ТТатьяна28 мая 2024Случайно наткнулись на экскурсию. Но ни секунды не пожалели, что решились на нее поехать. Это было просто БОМБА!!!! Что уж говорить про детей, если мы, взрослые, пищали от удовольствия!!! Огромная благодарность Александру за его пазитив, экстрим, навыки вождения!!!! Это любовь с первого взгляда ❤❤❤
- ККристина25 мая 2024Понравилось всё! Экскурсия-конструктор Супер! Было очень много остановок, маршрут продуманный, конечно устали, но эмоции того стоят
- ААрина23 мая 2024Хорошая поездка. Увидели водопады, поднялись на вершину гор. Вино вкусное, советую попробовать!) Лучше, конечно, ехать в багажнике. -100 к удобству, зато +100
- NNastya.agoshkina22 мая 2024Отличная экскурсия! Всем советую обязательно посетить все перечисленные в описании красоты природы именно с этим гидом!!!
- ИИрина15 мая 2024Добрый день! Экскурсия прошла отлично, все было хорошо, есть одно замечание - хотелось бы больше информации получить. Немного не хватило материала, очень скудно все было рассказано.
- ММарина12 мая 2024Прекрасная экскурсия! Масса положительных эмоций! Везде заехали и все посмотрели согласно перечня посещаемых мест. Замечательный водитель, вежливый и спокойный. Подсказывал
- ППолина11 мая 2024Красивые панорамы гор 🏔️ Быстрое решение вопросов от оператора
- ММарина16 января 2024Поездка, не экскурсия. Это следует из названия. Это и есть на самом деле. водитель молча везет и все. Нам хотелось
- ССергей4 января 2024Большое спасибо за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Джиппинг»
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