Покататься на джипах в Геленджике

Найдено 7 экскурсий в категории «Джиппинг» в Геленджике, цены от 1 000 ₽, скидки до 4%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главные вершины Геленджика
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
5 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Главные вершины Геленджика: групповая экскурсия на внедорожнике
Погрузитесь в атмосферу приключений на экскурсии по главным вершинам Геленджика. Вас ждут захватывающие виды, древние дольмены и вкуснейшая местная кухня
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте и Дивно...
«Мы отправимся в путь на мощном надёжном внедорожнике в мини-группе»
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:30
2 500 за человека
Поездка по вершинам Геленджика
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
62 отзыва
Поездка по вершинам Геленджика: от дольменов до дегустации вин
Вас ожидает захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дегустацией местных вин
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
«Во время горной экскурсии на внедорожнике вы не только увидите главные природные памятники Геленджика, но и зарядитесь энергией»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2 000 за человека
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
🛣 Джиппинг
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
40 отзывов
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
Начало: По договоренности
«Наш джип-тур — это отличная возможность для туристов разных возрастов и физических возможностей увидеть необыкновенные красоты курорта в комплексе с драйвом и яркими эмоциями»
Расписание: Ежедневно 8:30, 14:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
26002 496 за человека
Джипинг в горы к Грозовым воротам
🛣 Джиппинг
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
82 отзыва
Джипинг в горы к Грозовым воротам - экскурсия в Геленджике
Путешествие на джипах к Грозовым воротам, Изумрудным водопадам и древним дольменам. Откройте для себя красоты Кавказских гор
Начало: Ваш отель в Геленджике
«Со мной вы отправитесь в путешествие к этому знаковому месту на джипах»
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
26002 496 за человека
Джип-тур и водное сафари «Тайны Пшады»
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Джип-тур и водное сафари в Геленджике: водопады, дольмены и природа
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром и водным сафари «Тайны Пшады». Откройте для себя каскады водопадов, древние дольмены и уникальные природные комплексы
Начало: Геленджик, по договоренности
«Древние дольмены, густые лесные чащи и величественные горы хранят немало тайн, о которых можно узнать во время путешествия на водопады Пшада на джипах»
Расписание: 9:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Экскурсия на Пшадские водопады
🛣 Джиппинг
Групповая
5 часов
20 отзывов
Незабываемый тур на Пшадские водопады в Геленджике
Вас ждут незабываемые приключения на Пшадских водопадах. Джиппинг, дольмены, родники и спа. Прекрасные фото и уникальные впечатления гарантированы
Начало: Геленджик, остановка по договоренности с туристом
«Драйвовый джиппинг на Пшадские водопады — к уникальному природному комплексу из более сотни красивейших водных каскадов, разбросанных по Пшаде и ее притокам»
Расписание: Ежедневно летом в 8:00, 12:00 и 14;00. Зимой строго по запросу.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500 за человека
К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
🛣 Джиппинг
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
Путешествие на Пшадские водопады в Геленджике - это незабываемые впечатления, джиппинг на УАЗах и живописные остановки. Ощутите красоту природы и дух древности
Начало: Остановка в Геленджике/по запросу
«Джиппинг на Пшадские водопады — к уникальному природному комплексу из более сотни красивейших водных каскадов, разбросанных по Пшаде и ее притокам»
Расписание: Ежедневно в 12:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Джипинг в горы к Грозовым воротам
    Очень понравилась поездка!! Как таковой экскурсии не было, верно пишут, что это подвоз к местам, но я именно за этим и езжу на природу. Для меня 100% ожидание/реальность. Очень красивые места, виды, великолепный водопад на последок.
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
    Случайно наткнулись на экскурсию. Но ни секунды не пожалели, что решились на нее поехать. Это было просто БОМБА!!!! Что уж говорить про детей, если мы, взрослые, пищали от удовольствия!!! Огромная благодарность Александру за его пазитив, экстрим, навыки вождения!!!! Это любовь с первого взгляда ❤❤❤
  • К
    Кристина
    25 мая 2024
    Джипинг в горы к Грозовым воротам
    Понравилось всё! Экскурсия-конструктор Супер! Было очень много остановок, маршрут продуманный, конечно устали, но эмоции того стоят
  • А
    Арина
    23 мая 2024
    Джипинг в горы к Грозовым воротам
    Хорошая поездка. Увидели водопады, поднялись на вершину гор. Вино вкусное, советую попробовать!) Лучше, конечно, ехать в багажнике. -100 к удобству, зато +100
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    к видам. Можно и встать в горах, все видно, атмосферно. Но качает знатно, держаться надо за все, что видите)) В общем советую, но будьте готовы, что дорога не простая, хотя того стоит!

  • N
    Nastya.agoshkina
    22 мая 2024
    Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
    Отличная экскурсия! Всем советую обязательно посетить все перечисленные в описании красоты природы именно с этим гидом!!!
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    Главные вершины Геленджика
    Добрый день! Экскурсия прошла отлично, все было хорошо, есть одно замечание - хотелось бы больше информации получить. Немного не хватило материала, очень скудно все было рассказано.
  • М
    Марина
    12 мая 2024
    Экскурсия на Пшадские водопады
    Прекрасная экскурсия! Масса положительных эмоций! Везде заехали и все посмотрели согласно перечня посещаемых мест. Замечательный водитель, вежливый и спокойный. Подсказывал
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    и объяснял, все что не понятно. Забрали прямо от отеля и вернули так же к самому отелю. Выражаем огромную благодарность за проведение досуга.

  • П
    Полина
    11 мая 2024
    Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
    Красивые панорамы гор 🏔️ Быстрое решение вопросов от оператора
  • М
    Марина
    16 января 2024
    Поездка по вершинам Геленджика
    Поездка, не экскурсия. Это следует из названия. Это и есть на самом деле. водитель молча везет и все. Нам хотелось
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    поехать на подготовленном авто по окрестностям Геленджика. Поехали. Понравилось ли? Нормально для спонтанной экскурсии с детьми. Людей в машине было больше, чем она должна вмещать. Но, честно говоря, не могу поставить 5 звёзд из уважения к другим экскурсоводам, которые читают и интересуются своим краем, пытаются поделиться знаниями с гостями.

  • С
    Сергей
    4 января 2024
    Поездка по вершинам Геленджика
    Большое спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Главные вершины Геленджика
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Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
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