Совершить променад по сосновому бору и попробовать колоритную южную кухню
Каков Геленджик на вкус? Ответ вы узнаете на моей экскурсии! В уютных кафе и ресторанах города мы поговорим о традициях черноморского побережья, подберём напитки по вашим предпочтениям и отведаем традиционные блюда Кавказа. Можете быть уверены: гастрономические изыски Геленджика не оставят вас равнодушными!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Экскурсия начинается на Лермонтовском бульваре, в сердце города. Прогуливаясь по нему, вы увидите магнолию, лавровишню, конский каштан, мыльное дерево и прочие ценные виды растительности.
- Далее нас ждёт променад по белоснежной набережной. С первых минут вы окунётесь в историю города: я расскажу интересные факты, покажу, как сочетаются разнообразные тенденции прошедших лет, отмечу интересные архитектурные новинки. Здесь же можно начать день с игристого или кофе, попробовать завтраки и закуски, приготовленные из местных продуктов Черноморья.
- Перемещаемся на винодельню: я устрою для вас дегустацию в стиле бистро (эскарго + бокал вина), сделаю фото во французском дворике и дворце, а также подскажу, какую продукцию лучше всего приобрести в фирменном магазине при производстве.
- Перед обедом, чтобы нагулять аппетит, мы погуляем в реликтовом сосновом бору. Посмотрим на дикий пляж с высоты птичьего полёта и послушаем звуки природы.
- И в завершение программы — обед в кафе с традиционной кухней, лучший способ познакомиться с регионом через культуру еды! В меню — шашлыки и традиционные закуски (сабурани), зелень и овощи. Голодными вы точно не останетесь!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
- Все дегустации оплачиваются дополнительно. Просим вас заранее предупредить нас об аллергии или пищевых привычках.
- Примерные цены:
— сет в ресторане (эскарго + бокал вина) 1500 руб. с человека
— обед в кафе от 1000 руб. с человека.
- Вода в автомобиле входит в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аннушка — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 467 туристов
Наша команда успешно провела более 150 экскурсий. Местные жители в Геленджике с 80х годов, знаем красивейшие места города и точки, где не будет огромного скопления людей. У наших гидов высшее образование в сфере международного менеджмента и туризма. Наша цель — открыть для вас атмосферные места, где даже у искушенного путешественника захватит дух.
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