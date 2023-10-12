Геленджик: море и вино

Совершить променад по сосновому бору и попробовать колоритную южную кухню

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Ответы на вопросы
Каков Геленджик на вкус? Ответ вы узнаете на моей экскурсии! В уютных кафе и ресторанах города мы поговорим о традициях черноморского побережья, подберём напитки по вашим предпочтениям и отведаем традиционные блюда Кавказа. Можете быть уверены: гастрономические изыски Геленджика не оставят вас равнодушными!
Геленджик: море и вино
Геленджик: море и вино
Геленджик: море и вино
Геленджик: море и вино
Геленджик: море и вино
Геленджик: море и вино
Геленджик: море и вино
Геленджик: море и вино
Геленджик: море и вино
Геленджик: море и вино
Геленджик: море и вино
Геленджик: море и вино
Геленджик: море и вино
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Экскурсия начинается на Лермонтовском бульваре, в сердце города. Прогуливаясь по нему, вы увидите магнолию, лавровишню, конский каштан, мыльное дерево и прочие ценные виды растительности.
  • Далее нас ждёт променад по белоснежной набережной. С первых минут вы окунётесь в историю города: я расскажу интересные факты, покажу, как сочетаются разнообразные тенденции прошедших лет, отмечу интересные архитектурные новинки. Здесь же можно начать день с игристого или кофе, попробовать завтраки и закуски, приготовленные из местных продуктов Черноморья.
  • Перемещаемся на винодельню: я устрою для вас дегустацию в стиле бистро (эскарго + бокал вина), сделаю фото во французском дворике и дворце, а также подскажу, какую продукцию лучше всего приобрести в фирменном магазине при производстве.
  • Перед обедом, чтобы нагулять аппетит, мы погуляем в реликтовом сосновом бору. Посмотрим на дикий пляж с высоты птичьего полёта и послушаем звуки природы.
  • И в завершение программы — обед в кафе с традиционной кухней, лучший способ познакомиться с регионом через культуру еды! В меню — шашлыки и традиционные закуски (сабурани), зелень и овощи. Голодными вы точно не останетесь!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
  • Все дегустации оплачиваются дополнительно. Просим вас заранее предупредить нас об аллергии или пищевых привычках.
  • Примерные цены:
    — сет в ресторане (эскарго + бокал вина) 1500 руб. с человека
    — обед в кафе от 1000 руб. с человека.
  • Вода в автомобиле входит в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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