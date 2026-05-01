Треккинг на пляж Сосновка в Геленджике

Лёгкая прогулка среди хвойных лесов к уединённому уголку Чёрного моря
Вы отправитесь в пеший поход по живописному терренкуру, наслаждаясь ароматом сосен и видами на морской горизонт.

Маршрут приведёт вас к тихому пляжу Сосновка — уютному месту с прозрачной водой и галечной бухтой, где можно искупаться, позагорать и устроить небольшой пикник. Это лёгкая прогулка для всей семьи, дарящая свежесть и вдохновение.
Описание экскурсии

  • Шато де Талю — старт маршрута у известной винодельни.
  • Терренкур — прогулка по лесной тропе (40–50 мин), окружённой хвойными деревьями и панорамами Чёрного моря.
  • Пляж Сосновка — отдых около 2 ч.
  • Фотопаузы — гид поможет сделать яркие фото на телефон в лучших точках маршрута.
  • Возвращение в Геленджик — прогулка обратно по тому же пути (около 2 км).

Организационные детали

  • Поход проводит сертифицированный гид.
  • Маршрут лёгкий, не требует специальной подготовки.
  • Подходит взрослым и детям от 5 лет.
  • Общая длина маршрута — 2 км. в одну сторону.
  • До точки сбора вам нужно добраться самостоятельно.
  • С ноября по май лестница, ведущая к пляжу, может быть размыта, и спуск к воде будет недоступен — осмотр пляжа произведём с высоты. В этом случае мы предлагаем вам посетить дополнительную смотровую площадку — оттуда открываются живописные виды.

во вторник, четверг и субботу в 09:00 и 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Фадеева
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — Организатор в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 370 туристов
Открываем Геленджик с душой и искренностью! Организуем живые, насыщенные, незабываемые экскурсии — не просто по точкам, а по тайнам, легендам и сердцу города. За годы пути мы собрали тысячи впечатлений, сотни историй
и бесценный опыт. Знаем каждый закоулок, каждый мост, каждый древний камень — и готовы поделиться ими с вами, как с близкими. Покажем Геленджик не как туристическую карту, а как дом с тёплым порогом, пахнущий морем, травами и преданиями. Вы услышите шёпот волн, узнаете тайны гор, почувствуете ритм кавказской земли.

