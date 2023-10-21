Лаго-Наки: жемчужина АдыгеиЛаго-Наки — знаменитое западнокавказское плато, которое расположено на высоте около 2 км. в горах. Это место знаменито потрясающими ландшафтами, реликтовыми лесами в долинах рек, карстовыми воронками и пещерами. Здесь можно увидеть пышные кусты кавказских рододендронов, невысокие ковры можжевельника, поляны тимьяна и валерианы, по весне распространяющие сильный травяной запах.

Наше путешествие начнется с посещения Хаджокской теснины, которая является частью Большого Хаджохского каньона. Хаджохской тесниной называют извилистую щель в скалах над рекой Белая, которая протекает через юго-западную часть поселка Каменномостский. Когда подходишь к ней по дороге, ведущей на левый берег реки Белой, то не обнаруживаешь никаких признаков речной долины. Перед тобой полого вогнутое, почти ровное пространство. Но, вступив на мост и глянув вниз, с удивлением видишь под собой головокружительную пропасть! Извилистая щель имеет ширину 6 — 7 м, местами всего 2 м, а глубину до уровня воды — 35 м. В мрачной теснине река несется со страшной силой, клубясь и пенясь. На отвесных стенах виднеются многочисленные ниши и котлы вымывания — свидетельства того, что стремительный поток постепенно «ввинчивался» в глубину.

Далее мы посетим потрясающие, по своей красоте и могуществу, водопады «Руфабго». Это одна из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея. Здесь расположен десяток водопадов, самыми живописными из которых являются такие водопады, как Шнурок, Чаша любви, Сердце Руфабго, Девичьи Косы, Шум и Каскадный.

Также Вы посетите пещеру «Большая Азишская», притягивающую своей красотой и альпийские луга, воспоминания о которых, не покинут Вас еще долгое время!

Важная информация:• Общая продолжительность экскурсии — 20 часов.