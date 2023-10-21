Во время этой захватывающей экскурсии Вы сможете посетить потрясающие, по своей красоте и могуществу, водопады «Руфабго», красивейшее место Лагонакского нагорья — Хаджохскую теснину.
Также Вы посетите пещеру «Большая Азишская», притягивающую своей красотой и альпийские луга, воспоминания о которых, не покинут Вас еще долгое время!
Также Вы посетите пещеру «Большая Азишская», притягивающую своей красотой и альпийские луга, воспоминания о которых, не покинут Вас еще долгое время!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Хаджохская теснина
- Водопады Руфабго
- Подъем на Альпику
- Термальные источники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Лаго-Наки: жемчужина АдыгеиЛаго-Наки — знаменитое западнокавказское плато, которое расположено на высоте около 2 км. в горах. Это место знаменито потрясающими ландшафтами, реликтовыми лесами в долинах рек, карстовыми воронками и пещерами. Здесь можно увидеть пышные кусты кавказских рододендронов, невысокие ковры можжевельника, поляны тимьяна и валерианы, по весне распространяющие сильный травяной запах.
Наше путешествие начнется с посещения Хаджокской теснины, которая является частью Большого Хаджохского каньона. Хаджохской тесниной называют извилистую щель в скалах над рекой Белая, которая протекает через юго-западную часть поселка Каменномостский. Когда подходишь к ней по дороге, ведущей на левый берег реки Белой, то не обнаруживаешь никаких признаков речной долины. Перед тобой полого вогнутое, почти ровное пространство. Но, вступив на мост и глянув вниз, с удивлением видишь под собой головокружительную пропасть! Извилистая щель имеет ширину 6 — 7 м, местами всего 2 м, а глубину до уровня воды — 35 м. В мрачной теснине река несется со страшной силой, клубясь и пенясь. На отвесных стенах виднеются многочисленные ниши и котлы вымывания — свидетельства того, что стремительный поток постепенно «ввинчивался» в глубину.
Далее мы посетим потрясающие, по своей красоте и могуществу, водопады «Руфабго». Это одна из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея. Здесь расположен десяток водопадов, самыми живописными из которых являются такие водопады, как Шнурок, Чаша любви, Сердце Руфабго, Девичьи Косы, Шум и Каскадный.
Также Вы посетите пещеру «Большая Азишская», притягивающую своей красотой и альпийские луга, воспоминания о которых, не покинут Вас еще долгое время!
Важная информация:• Общая продолжительность экскурсии — 20 часов.
- Возьмите с собой пляжные принадлежности и кофту с длинным рукавом для либо куртку (для посещения пещеры).
- Наденьте удобную одежду и обувь по погоде.
7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты в Хаджохскую теснину 500
- Билеты на водопады Руфабго 500
- Подъем на Альпику 500
- Билеты в термальные источники 400
- Обед
- Место начала и завершения?
- Геленджик
- Когда и сколько длится?
- Когда: 7:00Экскурсия длится около 20 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Необходимо взять с собой:
- Удобную обувь
- Пляжные принадлежности
- Кофту с длинным рукавом или куртку для посещения пещеры
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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