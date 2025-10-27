Вас ждёт путешествие по винным королевствам Черноморского побережья.
Я доставлю вас сразу к двум жемчужинам российского виноделия — величественному «Шато де Талю» под Геленджиком и уютному «Шато Пино» близ Новороссийска. Там вы погрузитесь в мир изысканных вин, потрясающих видов и гастрономии.
Описание трансфер
Обратите внимание: эта поездка — трансфер, он не предполагает рассказа гида.
Винодельня «Шато де Талю» (Геленджик): элегантность Франции в России. Точная архитектурная копия легендарного Шато Талю из Бордо с его узнаваемыми башнями.
По желанию — дегустация в фирменном магазине «Фаногория». Дегустационные сеты регулярно меняются, в них нередко участвуют акционные позиции.
Винодельня «Шато Пино» (в 4 км от Новороссийска): гармония вина, природы и гастрономии на высоте 270 м над уровнем моря. Агротуристический комплекс включает в себя виноградники, винодельню, улиточную ферму, ресторан и видовые площадки.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Renault Sandero с кондиционером. Поездка между шато займёт 1–1,5 часа
- Дегустации и экскурсии с местными гидами выбираются вами и оплачиваются дополнительно
«Шато де Талю»
- Экскурсия в составе группы (без дегустации), 60 мин., до 37 чел. — 1700 ₽ за чел.
- Вечерняя экскурсия в составе группы с дегустацией, 130 мин. — 5500 ₽ за чел.
- Индивидуальная экскурсия, 120 мин., для группы до 4 чел. — 60 000 ₽ за группу
- Дегустация в составе группы, 50 мин. — 2500 ₽ за чел.
- Индивидуальная дегустация с сопровождением сомелье, 60 мин., для группы до 4 чел. — 25 000 ₽ за группу
- Ресторан: средний чек — 2500 ₽ (без алкоголя)
«Шато Пино»
- Экскурсия на винодельню, 40 мин., группа от 2 до 30 чел. — от 900 ₽ + 900 ₽ дегустация
- Экскурсия 3-в-1 (виноградники, улиточная ферма, винодельня), 1,5 часа, от 4 до 29 чел. — 1900 ₽ + 1100 ₽ дегустация
- Шоколадный мастер-класс, до 1 ч., группа до 8 чел. — 4200 ₽/чел.
- Индивидуальная экскурсия + дегустация, VIP-программа № 1, 2–2,5 часа, группа до 4 чел. — 26 000 ₽ за группу
- Индивидуальная экскурсия + дегустация, VIP-программа № 2, 1–1,5 часа, группа до 4 чел. — 22 000 ₽ за группу
- Ресторан: средний чек — 1 700–3 000 ₽ (без алкоголя)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваш гид в Геленджике
Провёл экскурсии для 80 туристов
Я — увлечённый исследователь, влюблённый в природу, архитектуру и приключения. Моя жизнь — это дорога, ветер и открытия, которыми я с радостью делюсь с теми, кто хочет увидеть мир по-новому. На
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Светлана
27 окт 2025
Замечательная поездка! Всё супер! Спасибо!
И
Ирина
4 сен 2025
Потрясающая экскурсия по двум винодельням: Шато де Талью и Шато Пино! 🍇🍷
Отдельный респект Александру за помощь с выбором и моментальное бронирование! Всё было организовано идеально.
Великолепные вина, атмосферные места и главный бонус — невероятные виды на море! 🌊 Получила море удовольствия и эмоций.
Всем очень рекомендую! Это того стоит!
Входит в следующие категории Геленджика
