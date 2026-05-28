Под алым парусом на пляж Сосновка из Геленджика

Романтичная прогулка на яхте
Мы поднимем ярко-красные паруса, включим музыку и отправимся бороздить морские просторы. Мимо будут пролетать высокие скалы, густые хвойные леса и лазурная вода.

На диком пляже у вас будет время, чтобы искупаться, расслабиться на берегу и сделать красивые фотографии вдали от толп отдыхающих.
Описание экскурсии

  • Вы пройдёте инструктаж, взойдёте на борт и под музыку отправитесь в путешествие.
  • По пути увидите отвесные белые скалы и надышитесь хвойными ароматами вековых деревьев.
  • На диком пляже Сосновка искупаетесь в чистой воде и отдохнёте на берегу.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на яхте «Пегас»: вместимость 10 чел., есть стол, диваны, навес, туалет и оборудованный спуск в воду.
  • Предоставляем спасательные жилеты для любого возраста.
  • С собой на борт можно взять любые еду и напитки.
  • Прогулка может отмениться или перенестись по погодным условиям или из-за решения спецслужб.
  • С вами будет капитан из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Центрального причала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — Организатор в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Меня зовут Инна. Наше агентство — собственник новой и уютной яхты. У нас есть лицензия и квалифицированный капитан. Будем рады вам!

от 32 000 ₽ за экскурсию