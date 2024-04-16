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И Ирина Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно Потрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатом

И Игорь Город мечты Геленджик Первый раз в Геленджике. Очень рады, что воспользовались возможностью начать свое пребывание здесь с этой экскурсии. Экскурсия очень понравилась! Николай - отличный гид, знающий и любящий Геленджик! После увлекательной прогулки у нас остались только положительные эмоции! Рекомендуем.

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Е Елена Город мечты Геленджик читать дальше на приятную экскурсию. Встретил нас на автовокзале, что вдвойне приятно! Без заученыых фраз он с любовью рассказал нам о своём городе. Экскурсия проходила на комфортной машине, посмотрели город со всех сторон. Сделали много красивых фоточек) Спасибо, Николай за проведенную экскурсию! Всем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! Николай сразу расположил и настроил

Н Никита На квадроциклах - к месту падения метеорита Крутая прогулка по красивым местам. Большое спасибо инструктору Илье за сопровождение! И организатору за оперативность.

П Павел Геленджик и винодельня Шато де Талю Большое спасибо Яне за предоставленную возможность познакомиться с Шато де Талю, интересную обзорную экскурсию по Геленджику и присланные памятные видеоматериалы о хорошо проведённом времени.