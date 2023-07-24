6.5 часов
Водная прогулка
Тайны Пшады: долина водопадов и сафари по реке на джипах
Путешествие к природным сокровищам Геленджика
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2 600₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Морская рыбалка в Геленджике
Провести 3 часа в открытом море и вернуться со свежим уловом
Начало: На набережной Геленджика
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 08:00
5 сен в 08:00
2 500₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
К дикому пляжу под парусами
Отправиться в морское путешествие на комфортабельной яхте и отдохнуть на пляже Сосновка
Начало: У центрального причала города
Завтра в 08:00
5 сен в 08:00
30 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна24 июля 2023Огромное спасибо замечательный ребятам и капитану, за прекрасную рыбалку, очень много эмоций и прекрасного настроения получили от рыбалки. В следующем году обязательно снова поедем!!!
- ГГенриетта19 июня 2023Гора впечатлений! Все супер! Внимательный капитан, четкий инструктаж и 17 пойманных рыбок:)
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Речные прогулки»
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