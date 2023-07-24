Речные прогулки в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Геленджике, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Тайны Пшады: долина водопадов и сафари по реке на джипах
Джиппинг
На машине
6.5 часов
Водная прогулка
Тайны Пшады: долина водопадов и сафари по реке на джипах
Путешествие к природным сокровищам Геленджика
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2 600 за человека
Морская рыбалка в Геленджике
3 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Морская рыбалка в Геленджике
Провести 3 часа в открытом море и вернуться со свежим уловом
Начало: На набережной Геленджика
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 08:00
5 сен в 08:00
2 500 за человека
К дикому пляжу под парусами
На яхте
3 часа
Водная прогулка
К дикому пляжу под парусами
Отправиться в морское путешествие на комфортабельной яхте и отдохнуть на пляже Сосновка
Начало: У центрального причала города
Завтра в 08:00
5 сен в 08:00
30 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    24 июля 2023
    Морская рыбалка в Геленджике
    Огромное спасибо замечательный ребятам и капитану, за прекрасную рыбалку, очень много эмоций и прекрасного настроения получили от рыбалки. В следующем году обязательно снова поедем!!!
  • Г
    Генриетта
    19 июня 2023
    Морская рыбалка в Геленджике
    Гора впечатлений! Все супер! Внимательный капитан, четкий инструктаж и 17 пойманных рыбок:)

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны Пшады: долина водопадов и сафари по реке на джипах
  2. Морская рыбалка в Геленджике
  3. К дикому пляжу под парусами
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Набережная
  2. Водопады Жане
  3. Дольмены Жане
  4. Грозовые ворота
  5. Шато де Талю
  6. Пшадские водопады
  7. Створный маяк
  8. Район Толстого Мыса
  9. Можжевеловая роща
  10. Лаго-Наки
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в сентябре 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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