читать дальше древнего святилища и загадочных мегалитов и узнаете, как они повлияли на формирование нашей планеты. Искупаетесь в водопадах с кристально чистой водой.



А затем на автомобилях, которые легко преодолевают бездорожье, отправитесь к смотровым площадкам и заберётесь на их вершины.

Невероятный драйв, свежий воздух и масса положительных эмоций вкупе с адреналином и красивейшими видами Северного Кавказа — это именно она — экскурсия в горы на джипах! Вы окажетесь на месте