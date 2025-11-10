Невероятный драйв, свежий воздух и масса положительных эмоций вкупе с адреналином и красивейшими видами Северного Кавказа — это именно она — экскурсия в горы на джипах! Вы окажетесь на месте
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииТайны Кавказских гор: джип-сафари из Геленджика Отправьтесь из Геленджика в захватывающее джип-сафари по горам Северного Кавказа. Вас ждут живописные маршруты по бездорожью, крутые подъёмы и потрясающие панорамы с высоты. Тайны дольменов По пути вы посетите древнее святилище и загадочные мегалиты, о которых ходят легенды, и узнаете, какую роль они сыграли в формировании нашей планеты. Кристально чистые водопады Сможете искупаться в чистых водопадах Девичья Коса и Изумрудный и насладиться свежим горным воздухом. Невероятные виды на окрестности Геленджика Посетите величественную локацию из фильма «Грозовые ворота», а также смотровые площадки, откуда вам откроются прекрасные виды на Маркхотский хребет и окрестности Геленджика. Вас ждут захватывающие виды и локации для фото. Дегустация домашних вин Насладитесь вкусом юга! Завершите путешествие дегустацией домашних вин. Вы сможете попробовать различные сорта и приобрести понравившиеся напитки. Также, по вашему желанию, можем заехать в уютное горное кафе с домашней кухней. Наше путешествие подарит вам сочетание драйва, адреналина и умиротворяющей красоты кавказской природы. Важная информация:
- Поедем на автомобилях, подготовленных для преодоления бездорожья. Мы заберем вас из отеля и после поездки отвезем обратно. С вами будет опытный и общительный гид-водитель из нашей команды.
- Тур подойдет взрослым и детям с 5 лет.
- Отдельно по желанию оплачиваются сувениры и обед. Берите с собой наличные — в горах нет связи.
- При сложных погодных условиях можно перенести поездку или изменить маршрут.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дольмены
- Водопады Девичья Коса и Изумрудный
- Локация из фильма «Грозовые ворота»
- Смотровые площадки
Что включено
- Гид-водитель
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы (покупка сувениров)
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты
Завершение: Г. Геленджик, центральная площадь, Белая невесточка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
